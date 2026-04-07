Wiener Börse startet nach Ostern mit Schwung – Handelsvolumina im Q1 fast verdoppelt (Podcast)
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07.04.2026, 1013 Zeichen
In der Episode #1129 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Rundumblick auf die aktuelle Marktlage nach den Osterfeiertagen – von beeindruckenden Volumensteigerungen über Langfristvergleiche zwischen ATX und DAX bis hin zu bemerkenswerten Personalentscheidungen und Directors Dealings. Handelsvolumina explodieren: VIG, Bawag und AT&S als Spitzenreiter Die wohl markanteste Nachricht zum Jahresauftakt 2026 betrifft die Handelsaktivität an der Wiener Börse. Im ersten Quartal 2026 verzeichneten alle 20 ATX-Titel höhere Umsätze als im Vorjahreszeitraum. Die VIG sticht dabei besonders hervor, wird aber noch von der Bawag übertroffen. Den absoluten Spitzenplatz sichert sich AT&S, die ihr Handelsvolumen fast verdreifacht hat. Die AT&S-Aktie befindet sich zudem auf All-Time-High-Niveau – ein Signal, das die gestiegene Aufmerksamkeit der Investoren unterstreicht. ATX im Plus,...
Weiterlesen: Wiener Börse startet nach Ostern mit Schwung – Handelsvolumina im Q1 fast verdoppelt
Wiener Börse Party #1129: Nina Börse Party, Gregor macht noch lange weiter, Rendezvous mit Harry, Christian will wissen, ob er Senator ist
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Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.
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