Wiener Börse zu Mittag fester: Bajaj Mobility, Wienerberger und Porr gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
07.04.2026, 1411 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:21 liegt der ATX mit +0.38 Prozent im Plus bei 5478 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.85% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +1.64% auf 16.08 Euro, dahinter Wienerberger mit +1.12% auf 23.42 Euro und Porr mit +1.02% auf 37.175 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23155 ( -0.06%, Ultimo 2025: 24490, -5.40% ytd). Topperformer DAX sind BASF mit +2.67% auf 52.3 Euro, dahinter Brenntag mit +2.09% auf 58.01 Euro und Fresenius Medical Care mit +2.02% auf 39.45 Euro.
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Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.
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