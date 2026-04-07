Wiener Börse zu Mittag fester: Bajaj Mobility, Wienerberger und Porr gesucht

07.04.2026, 1411 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:21 liegt der ATX mit +0.38 Prozent im Plus bei 5478 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.85% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +1.64% auf 16.08 Euro, dahinter Wienerberger mit +1.12% auf 23.42 Euro und Porr mit +1.02% auf 37.175 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23155 ( -0.06%, Ultimo 2025: 24490, -5.40% ytd). Topperformer DAX sind BASF mit +2.67% auf 52.3 Euro, dahinter Brenntag mit +2.09% auf 58.01 Euro und Fresenius Medical Care mit +2.02% auf 39.45 Euro.

- In den News: Porr, Rosinger Group, Kontron, Raiffeisen Top Picks

- Unser Volumensrobot sagt: UBM, Agrana auffällig

- Nachlese: Erich Kocina, UBahn Wiener Börse, wer will mein(e) Nachbar(in) werden?

- Börsegeschichte 7.4.: Extremes zu OMV

- Österreich-Depots: Fester aus den Osterferien

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.60% vs. last #gabb, +2.16% ytd, +119.40% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Erich Kocina: https://audio-cd.at/page/podcast/8566

Bernadette Händlhuber: https://audio-cd.at/page/podcast/8563

Alexander von Schirmeister: https://audio-cd.at/page/podcast/8556

Bernd Braunstein: https://audio-cd.at/page/podcast/8548

Susanne Bickel: https://audio-cd.at/page/podcast/8542

(07.04.2026)

BSN Podcasts

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie wäre es mit einer eigenen U-Bahn-Station für die (neue) Wiener Börse?

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, CA Immo, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Frequentis, Rosgix, EVN, Uniqa, Österreichische Post, AT&S, Rosenbauer, Lenzing, Addiko Bank, Frauenthal, SBO, Verbund, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Semperit, Telekom Austria, Münchener Rück, RWE, Allianz, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care.

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