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Wiener Börse zu Mittag fester: Bajaj Mobility, Wienerberger und Porr gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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07.04.2026, 1411 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:21 liegt der ATX mit +0.38 Prozent im Plus bei 5478 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.85% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +1.64% auf 16.08 Euro, dahinter Wienerberger mit +1.12% auf 23.42 Euro und Porr mit +1.02% auf 37.175 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23155 ( -0.06%, Ultimo 2025: 24490, -5.40% ytd). Topperformer DAX sind BASF mit +2.67% auf 52.3 Euro, dahinter Brenntag mit +2.09% auf 58.01 Euro und Fresenius Medical Care mit +2.02% auf 39.45 Euro.

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- Unser Volumensrobot sagt: UBM, Agrana auffällig
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Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

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Alexander von Schirmeister: https://audio-cd.at/page/podcast/8556
Bernd Braunstein: https://audio-cd.at/page/podcast/8548
Susanne Bickel: https://audio-cd.at/page/podcast/8542

 


(07.04.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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