20 Jahre Investor Relations für Small- und Micro-Caps: Eva Reuter über Visibilität, internationale Kunden und den österreichischen Auftritt in Stuttgart (Podcast)
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08.04.2026, 1046 Zeichen
In der aktuellen Episode „Börsepeople im Podcast S24/11" begrüßt Host Christian Drastil die Geschäftsführerin von Dr. Reuter Investor Relations, Eva Reuter, zu einem Gespräch über zwei Jahrzehnte Selbstständigkeit im IR-Geschäft, die Besonderheiten der Arbeit mit nicht-europäischen Emittenten und einen bemerkenswerten österreichischen Gemeinschaftsauftritt auf der Invest in Stuttgart. Von der Deutschen Börse in die Selbstständigkeit Eva Reuters Karriere im Bereich Investor Relations begann Ende der 1990er Jahre bei der Deutschen Börse in Frankfurt. Damals gab es kaum Ausbildungsmöglichkeiten im IR-Bereich, doch die Deutsche Börse schrieb eine neue Stelle im Bereich Investor Relations Controlling aus. Reuter bewarb sich und wurde Teil eines kleinen Teams, das die IR-Abteilung von Grund auf aufbaute – zu einem Zeitpunkt, als die Deutsche Börse ihren eigenen Börsengang...
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