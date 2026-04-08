SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX springt um 3,7 Prozent nach oben – Do&Co und FACC mit zweistelligen Kursgewinnen (Podcast)

08.04.2026, 880 Zeichen
In der Episode #1130 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen Überblick über einen der stärksten Handelstage der jüngeren Vergangenheit an der Wiener Börse – garniert mit Börsegeburtstagen, Unternehmensnews und einem Blick auf die Volatilität, die der globale Nachrichtenfluss mit sich bringt. Kursfeuerwerk zur Wochenmitte: ATX legt kräftig zu Am Mittwoch, dem 8. April 2026, zeichnete sich bis zum Mittag ein außergewöhnlich starker Handelstag an der Wiener Börse ab. Der ATX notierte mit einem Plus von 3,7 Prozent – ein Anstieg, den man laut Drastil „schon ewig nicht mehr gesehen" habe. An der Spitze der Gewinner standen drei Titel mit besonders deutlichen Kursaufschlägen: Do&Co führte das Feld mit einem Plus von 16 Prozent an, gefolgt von FACC mit...

Weiterlesen: ATX springt um 3,7 Prozent nach oben – Do&Co und FACC mit zweistelligen Kursgewinnen


(08.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FACC zweistellig im Plus, Porr 157, Hallo zu einem neuen PIR-Partner




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:AT&S, Palfinger, DO&CO, CPI Europe AG, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Athos Immobilien, Lenzing, Marinomed Biotech, Austriacard Holdings AG, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, Wiener Privatbank, Zumtobel, BKS Bank Stamm, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, Bajaj Mobility AG, UnitedHealth, Fresenius Medical Care, Allianz, Münchener Rück, Henkel.

Random Partner

Palfinger
Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Nachlese: Eva Reuter, Nina Higatzberger-Schwarz (audio cd.at)

» ATX springt um 3,7 Prozent nach oben – Do&Co und FACC mit zweistelligen ...

» PIR-News: News zu BKS, Erste Group, Andritz, Strabag, ASTA Energy, Post,...

» Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FA...

» Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: Do&Co, FACC und Wienerberger ges...

» ATX-Trends: Amag, Austriacard, OMV, RBI, Bawag ...

» Börsepeople im Podcast S24/11: Eva Reuter

» Österreich-Depots: Fester aus den Osterferien (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 7.4.: Extremes zu OMV (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Erich Kocina, UBahn Wiener Börse, wer will mein(e) Nachbar(in)...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Wie Ahlers, Valneva, K+S, SMA Solar, Aixtron und BASF für Gesprächsstoff sorgten
Guten Morgen mit Continental, Apple, Evotec, Lufthansa, Redcare ...
Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FACC zweistellig im Plus, Porr 157, Hallo zu einem neuen PIR-Partner
Neues Kursziel für wienerberger
Andritz rüstet Wasserkraftwerk in der Türkei aus
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Wienerberger(1), voestalpine(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: SBO 0.97%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.67%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(3), CA Immo(1)
    Star der Stunde: voestalpine 1.33%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.29%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Lenzing(3), Kontron(3), RBI(2), voestalpine(2), Andritz(1), Telekom Austria(1), Agrana(1)
    Smeilinho zu Wienerberger
    Smeilinho zu Strabag
    Smeilinho zu Österreichische Post
    Smeilinho zu Andritz
    Featured Partner Video

    Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)

    Ich, Christian Drastil, werde mit Hardcover in 420 Seiten über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Zeitraum 1985 bis 2026 berichten. Im Personenindex sind bereits mehr als 500 Personen. Im Q...

    Books josefchladek.com

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Daido Moriyama
    Ligh and Shadow (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Richard Avedon
    Nothing Personal
    1964
    Atheneum Publishers

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    08.04.2026, 880 Zeichen
    In der Episode #1130 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen Überblick über einen der stärksten Handelstage der jüngeren Vergangenheit an der Wiener Börse – garniert mit Börsegeburtstagen, Unternehmensnews und einem Blick auf die Volatilität, die der globale Nachrichtenfluss mit sich bringt. Kursfeuerwerk zur Wochenmitte: ATX legt kräftig zu Am Mittwoch, dem 8. April 2026, zeichnete sich bis zum Mittag ein außergewöhnlich starker Handelstag an der Wiener Börse ab. Der ATX notierte mit einem Plus von 3,7 Prozent – ein Anstieg, den man laut Drastil „schon ewig nicht mehr gesehen" habe. An der Spitze der Gewinner standen drei Titel mit besonders deutlichen Kursaufschlägen: Do&Co führte das Feld mit einem Plus von 16 Prozent an, gefolgt von FACC mit...

    Weiterlesen: ATX springt um 3,7 Prozent nach oben – Do&Co und FACC mit zweistelligen Kursgewinnen


    (08.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FACC zweistellig im Plus, Porr 157, Hallo zu einem neuen PIR-Partner




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Palfinger, DO&CO, CPI Europe AG, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Athos Immobilien, Lenzing, Marinomed Biotech, Austriacard Holdings AG, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, Wiener Privatbank, Zumtobel, BKS Bank Stamm, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, Bajaj Mobility AG, UnitedHealth, Fresenius Medical Care, Allianz, Münchener Rück, Henkel.

    Random Partner

    Palfinger
    Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Nachlese: Eva Reuter, Nina Higatzberger-Schwarz (audio cd.at)

    » ATX springt um 3,7 Prozent nach oben – Do&Co und FACC mit zweistelligen ...

    » PIR-News: News zu BKS, Erste Group, Andritz, Strabag, ASTA Energy, Post,...

    » Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FA...

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: Do&Co, FACC und Wienerberger ges...

    » ATX-Trends: Amag, Austriacard, OMV, RBI, Bawag ...

    » Börsepeople im Podcast S24/11: Eva Reuter

    » Österreich-Depots: Fester aus den Osterferien (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 7.4.: Extremes zu OMV (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Erich Kocina, UBahn Wiener Börse, wer will mein(e) Nachbar(in)...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Ahlers, Valneva, K+S, SMA Solar, Aixtron und BASF für Gesprächsstoff sorgten
    Guten Morgen mit Continental, Apple, Evotec, Lufthansa, Redcare ...
    Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FACC zweistellig im Plus, Porr 157, Hallo zu einem neuen PIR-Partner
    Neues Kursziel für wienerberger
    Andritz rüstet Wasserkraftwerk in der Türkei aus
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Wienerberger(1), voestalpine(1), Strabag(1)
      Star der Stunde: SBO 0.97%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.67%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(3), CA Immo(1)
      Star der Stunde: voestalpine 1.33%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.29%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Lenzing(3), Kontron(3), RBI(2), voestalpine(2), Andritz(1), Telekom Austria(1), Agrana(1)
      Smeilinho zu Wienerberger
      Smeilinho zu Strabag
      Smeilinho zu Österreichische Post
      Smeilinho zu Andritz
      Featured Partner Video

      Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)

      Ich, Christian Drastil, werde mit Hardcover in 420 Seiten über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Zeitraum 1985 bis 2026 berichten. Im Personenindex sind bereits mehr als 500 Personen. Im Q...

      Books josefchladek.com

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Daido Moriyama
      A Hunter (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de