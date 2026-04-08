ATX springt um 3,7 Prozent nach oben – Do&Co und FACC mit zweistelligen Kursgewinnen (Podcast)
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08.04.2026, 880 Zeichen
In der Episode #1130 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen Überblick über einen der stärksten Handelstage der jüngeren Vergangenheit an der Wiener Börse – garniert mit Börsegeburtstagen, Unternehmensnews und einem Blick auf die Volatilität, die der globale Nachrichtenfluss mit sich bringt. Kursfeuerwerk zur Wochenmitte: ATX legt kräftig zu Am Mittwoch, dem 8. April 2026, zeichnete sich bis zum Mittag ein außergewöhnlich starker Handelstag an der Wiener Börse ab. Der ATX notierte mit einem Plus von 3,7 Prozent – ein Anstieg, den man laut Drastil „schon ewig nicht mehr gesehen" habe. An der Spitze der Gewinner standen drei Titel mit besonders deutlichen Kursaufschlägen: Do&Co führte das Feld mit einem Plus von 16 Prozent an, gefolgt von FACC mit...
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Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FACC zweistellig im Plus, Porr 157, Hallo zu einem neuen PIR-Partner
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