Börsegeschichte 8.4.: Porr, Amag, Bajaj Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

08.04.2026, 602 Zeichen

IPOs:

08.04.1869: Porr: Porr mit IPO in Wien.

08.04.2011: AMAG: AMAG mit IPO in Wien. zum Kalender



Positive Serie in Tagen:

08.04.2020: Bajaj Mobility AG: Längste positive Serie: 8 Tage (endete am 08.04.2020)

Bisher gab es an einem 8. April 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 08.04. beträgt 0,21%. Der beste 08.04. fand im Jahr 2025 mit 3,19%statt, der schlechteste 08.04. im Jahr 1992 mit -2,80%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 08.04. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.04.)

(08.04.2026)

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Inside Umbrella powered by wikifolio 04/26: Diese 8 Titel bilden Ritschy`s Fokus auf Öl, Gas und LNG ab, Spoiler Umbrella Austria

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:DO&CO, Zumtobel, AT&S, Semperit, Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, Rosenbauer, SBO, Marinomed Biotech, Addiko Bank, Amag, Andritz, Bawag, CA Immo, Erste Group, FACC, Kapsch TrafficCom, Lenzing, OMV, Palfinger, Bajaj Mobility AG, Porr, RBI, Strabag, Uniqa, Verbund, voestalpine, Wienerberger, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, BTV AG.

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