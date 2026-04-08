Börsegeschichte 8.4.: Porr, Amag, Bajaj Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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08.04.2026, 602 Zeichen
IPOs:
08.04.1869: Porr: Porr mit IPO in Wien.
08.04.2011: AMAG: AMAG mit IPO in Wien. zum Kalender
Positive Serie in Tagen:
08.04.2020: Bajaj Mobility AG: Längste positive Serie: 8 Tage (endete am 08.04.2020)
Bisher gab es an einem 8. April 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 08.04. beträgt 0,21%. Der beste 08.04. fand im Jahr 2025 mit 3,19%statt, der schlechteste 08.04. im Jahr 1992 mit -2,80%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 08.04. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.04.)
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