PIR-News: News zu BKS, Erste Group, Andritz, Strabag, ASTA Energy, Post, wienerberger (Christine Petzwinkler)

08.04.2026, 5821 Zeichen

Bei der heutigen Bilanz-Pressekonferenz appellierte BKS Bank-CEO Nikolaus Juhász "trotz der vielen Herausforderungen zu erkennen, dass es genug Chancen und Potenzial auf unserem Planeten gibt," wie er betont. "Es ist Zeit, sich aus dem Jammertal zu begeben", legt er nach. Die Bank hat das Jahr 2025 mit einem Gewinn von 147 Mio. Euro abgeschlossen, das ist ein Minus von ca. 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Erklärt wird der Rückgang mit einem reduzierten At Equity-Ergebnis aus den zwei Schwesterbanken, und einem geringeren Zinsüberschuss, der zum einen durch die reduzierten Leitzinsen aber auch durch die langfristige Finanzierung der BKS Bank zustande gekommen ist. Wie berichtet, hat die Bank vergangenen Juni erstmals eine Senior Preferred-Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro am internationalen Kapitalmarkt platziert. "Das verschafft uns eine hervorragende Liquiditätssituation," betont Juhász. Die Dividende wird auf 0,5 Euro je Aktie angehoben (von 0,4 Euro je Aktie für 2024). Insgesamt werden für 2025 22,9 Mio. Euro ausgeschüttet, was die höchste Dividenden-Ausschüttung in der Geschichte der Bank bedeutet. Positiv hervorgehoben wird auch, dass die Neukreditproduktion um 8,7 Prozent gesteigert wurde. "Das Konsumentenvertrauen ist zurückgekommen, es werden auch wieder Immobilien finanziert," fasst Juhász zusammen. Die Risikovorsorgen blieben annähernd stabil bei -42,6 Mio. Euro. Das freundliche Börsenklima sorgte für einen Anstieg der Wertpapiererträge um 11 Prozent. Ein neues Vorsorgeprodukt in Slowenien habe dazu geführt, dass bei der slowenischen Tochterbank ca. 1000 neue Wertpapier-Depots eröffnet wurde. "Es wird Zeit, dass auch wir hier in Österreich auf eine Idee für ein Vorsorge-Depot kommen," merkt der CEO an. Zum Ausblick meint er: "Wir gehen trotz der aktuellen geopolitischen Situation mit Zuversicht ans Werk."

BKS Bank Stamm ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%)

Die Erste Group ernennt Juan de Porras Aguirre zum Executive Director Corporates. Er nimmt seine neue Funktion heute auf. CEO Peter Bosek: „Das Corporate-Geschäft ist für unsere Gruppe von zentraler Bedeutung und Juan wird dieses in all unseren Märkten in Zentraleuropa weiter vorantreiben. Die wirtschaftliche Dynamik in unserer Region nimmt zu und immer mehr Wertschöpfung entsteht innerhalb der Region selbst. Diese Chancen wollen wir über alle Asset-Klassen hinweg konsequent nutzen, zum Vorteil unserer Kundinnen und Kunden.“

Erste Group ( Akt. Indikation: 100,00 /100,20, 6,15%)

Auftrag für Andritz: Der internationale Technologiekonzern hat von der türkischen CB Elektrik Üretim Sanayi einen Großauftrag zur Lieferung der gesamten elektromechanischen Ausrüstung für das neue Wasserkraftwerk Cizre in der Türkei erhalten. Der Auftragswert liegt laut Andritz im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich und ist im Auftragseingang für das erste Quartal 2026 enthalten. Das Kraftwerk Cizre wird über eine installierte Gesamtleistung von 339 MW verfügen. Der schlüsselfertige „From Water-to-Wire“-Vertrag umfasst fünf Francisturbinen-Generator-Maschinensätze sowie zugehörige Ausrüstung und einen ECO-Flow-Maschinensatz.

Die börsenotierte ASTA Energy baut die Produktionskapazitäten in Indien weiter aus und plant am Standort Vadodara die Installation einer zusätzlichen Produktionslinie, um der steigenden Nachfrage nach Kupferleitern für die Transformatorenindustrie gerecht zu werden. „Mit der Erweiterung unseres Standorts in Vadodara setzen wir konsequent unser Local-for-Local Strategie fort und schaffen die Voraussetzungen, vom dynamischen Wachstum des indischen Energiemarktes nachhaltig zu profitieren. Gleichzeitig richten wir unseren Fokus darauf, große Infrastrukturprojekte im Bereich der Hochspannungsgleichstromübertragung vor Ort künftig verstärkt zu beliefern“, erläutert CEO Karl Schäcke. Während Kohle weiterhin den größten Anteil an der Stromerzeugung hat, investiert das Land massiv in erneuerbare Energien wie Solar- und Windkraft und gehört bereits heute zu den größten Solarmärkten der Welt. Diese Entwicklungen führen zu einer steigenden Nachfrage. Der Ausbau der Energieinfrastruktur in Indien wird von Megatrends, wie Elektrifizierung, Urbanisierung, Digitalisierung und dem Aufbau großer Rechenzentren angetrieben. Der Werksausbau ist Teil des im Rahmen des Börsengangs angekündigten Expansionsprogramms der ASTA Gruppe und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen werden.

Die Österreichische Post hat in der Ada-Christen-Gasse 2 im 10. Wiener Gemeindebezirk eine neue Selbstbedienungsfiliale (SB) im Wiener Gemeindebau eröffnet. Damit erhalten fast 10.000 Haushalte rund um die Per-Albin-Hansson-Siedlung die Möglichkeit, ihre Pakete rund um die Uhr abzuholen oder zu versenden.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 35,20 /35,30, 0,71%)

Zukauf: Strabag UK übernimmt Crofton Engineering Limited, einen Spezialisten für Stahlbau, architektonische Metallkonstruktionen und Brandschutztrainingsanlagen mit Sitz in Linton, Cambridgeshire. Crofton Engineering verfügt laut Strabag-Mitteilung über eine gute Basis, die mit der Unterstützung und den Investitionen von Strabag sowohl die Kapazitäten als auch die Größe des Unternehmens weiter ausgebaut werden soll.

Strabag ( Akt. Indikation: 91,50 /91,90, 5,40%)



Research: Die Analysten von Barclays bestätigen das Overweight-Rating für wienerberger, nehmen aber das Kursziel für die Aktien des Baustoffkonzerns von 32,00 auf 30,00 Euro zurück. Die Energiepreise seien eine große Herausforderung, so die Analysten. Die Erholung des Wohnungsbaumarktes sei ein wichtiger Wachstumstreiber für die Aktien, meinen sie weiters.

Wienerberger ( Akt. Indikation: 24,86 /24,98, 8,16%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.04.)

(08.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FACC zweistellig im Plus, Porr 157, Hallo zu einem neuen PIR-Partner

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Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Palfinger, DO&CO, CPI Europe AG, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Athos Immobilien, Lenzing, Marinomed Biotech, Austriacard Holdings AG, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, Wiener Privatbank, Zumtobel, BKS Bank Stamm, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, Bajaj Mobility AG, UnitedHealth, Fresenius Medical Care, Allianz, Münchener Rück, Henkel.

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Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17). >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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