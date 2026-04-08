SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: News zu BKS, Erste Group, Andritz, Strabag, ASTA Energy, Post, wienerberger (Christine Petzwinkler)

08.04.2026, 5821 Zeichen

Bei der heutigen Bilanz-Pressekonferenz appellierte BKS Bank-CEO Nikolaus Juhász "trotz der vielen Herausforderungen zu erkennen, dass es genug Chancen und Potenzial auf unserem Planeten gibt," wie er betont. "Es ist Zeit, sich aus dem Jammertal zu begeben", legt er nach. Die Bank hat das Jahr 2025 mit einem Gewinn von 147 Mio. Euro abgeschlossen, das ist ein Minus von ca. 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Erklärt wird der Rückgang mit einem reduzierten At Equity-Ergebnis aus den zwei Schwesterbanken, und einem geringeren Zinsüberschuss, der zum einen durch die reduzierten Leitzinsen aber auch durch die langfristige Finanzierung der BKS Bank zustande gekommen ist. Wie berichtet, hat die Bank vergangenen Juni erstmals eine Senior Preferred-Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro am internationalen Kapitalmarkt platziert. "Das verschafft uns eine hervorragende Liquiditätssituation," betont Juhász. Die Dividende wird auf 0,5 Euro je Aktie angehoben (von 0,4 Euro je Aktie für 2024). Insgesamt werden für 2025 22,9 Mio. Euro ausgeschüttet, was die höchste Dividenden-Ausschüttung in der Geschichte der Bank bedeutet. Positiv hervorgehoben wird auch, dass die Neukreditproduktion um 8,7 Prozent gesteigert wurde. "Das Konsumentenvertrauen ist zurückgekommen, es werden auch wieder Immobilien finanziert," fasst Juhász zusammen. Die Risikovorsorgen blieben annähernd stabil bei -42,6 Mio. Euro. Das freundliche Börsenklima sorgte für einen Anstieg der Wertpapiererträge um 11 Prozent. Ein neues Vorsorgeprodukt in Slowenien habe dazu geführt, dass bei der slowenischen Tochterbank ca. 1000 neue Wertpapier-Depots eröffnet wurde. "Es wird Zeit, dass auch wir hier in Österreich auf eine Idee für ein Vorsorge-Depot kommen," merkt der CEO an. Zum Ausblick meint er: "Wir gehen trotz der aktuellen geopolitischen Situation mit Zuversicht ans Werk."
BKS Bank Stamm ( Akt. Indikation:  0,00 /0,00, -100,00%)

Die Erste Group ernennt Juan de Porras Aguirre zum Executive Director Corporates. Er nimmt seine neue Funktion heute auf. CEO Peter Bosek: „Das Corporate-Geschäft ist für unsere Gruppe von zentraler Bedeutung und Juan wird dieses in all unseren Märkten in Zentraleuropa weiter vorantreiben. Die wirtschaftliche Dynamik in unserer Region nimmt zu und immer mehr Wertschöpfung entsteht innerhalb der Region selbst. Diese Chancen wollen wir über alle Asset-Klassen hinweg konsequent nutzen, zum Vorteil unserer Kundinnen und Kunden.“
Erste Group ( Akt. Indikation:  100,00 /100,20, 6,15%)

Auftrag für Andritz: Der internationale Technologiekonzern hat von der türkischen CB Elektrik Üretim Sanayi einen Großauftrag zur Lieferung der gesamten elektromechanischen Ausrüstung für das neue Wasserkraftwerk Cizre in der Türkei erhalten. Der Auftragswert liegt laut Andritz im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich und ist im Auftragseingang für das erste Quartal 2026 enthalten. Das Kraftwerk Cizre wird über eine installierte Gesamtleistung von 339 MW verfügen. Der schlüsselfertige „From Water-to-Wire“-Vertrag umfasst fünf Francisturbinen-Generator-Maschinensätze sowie zugehörige Ausrüstung und einen ECO-Flow-Maschinensatz.

Die börsenotierte ASTA Energy baut die Produktionskapazitäten in Indien weiter aus und plant am Standort Vadodara die Installation einer zusätzlichen Produktionslinie, um der steigenden Nachfrage nach Kupferleitern für die Transformatorenindustrie gerecht zu werden. „Mit der Erweiterung unseres Standorts in Vadodara setzen wir konsequent unser Local-for-Local Strategie fort und schaffen die Voraussetzungen, vom dynamischen Wachstum des indischen Energiemarktes nachhaltig zu profitieren. Gleichzeitig richten wir unseren Fokus darauf, große Infrastrukturprojekte im Bereich der Hochspannungsgleichstromübertragung vor Ort künftig verstärkt zu beliefern“, erläutert CEO Karl Schäcke. Während Kohle weiterhin den größten Anteil an der Stromerzeugung hat, investiert das Land massiv in erneuerbare Energien wie Solar- und Windkraft und gehört bereits heute zu den größten Solarmärkten der Welt. Diese Entwicklungen führen zu einer steigenden Nachfrage. Der Ausbau der Energieinfrastruktur in Indien wird von Megatrends, wie Elektrifizierung, Urbanisierung, Digitalisierung und dem Aufbau großer Rechenzentren angetrieben. Der Werksausbau ist Teil des im Rahmen des Börsengangs angekündigten Expansionsprogramms der ASTA Gruppe und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen werden.

Die Österreichische Post hat in der Ada-Christen-Gasse 2 im 10. Wiener Gemeindebezirk eine neue Selbstbedienungsfiliale (SB) im Wiener Gemeindebau eröffnet. Damit erhalten fast 10.000 Haushalte rund um die Per-Albin-Hansson-Siedlung die Möglichkeit, ihre Pakete rund um die Uhr abzuholen oder zu versenden.
Österreichische Post ( Akt. Indikation:  35,20 /35,30, 0,71%)

Zukauf: Strabag UK übernimmt Crofton Engineering Limited, einen Spezialisten für Stahlbau, architektonische Metallkonstruktionen und Brandschutztrainingsanlagen mit Sitz in Linton, Cambridgeshire. Crofton Engineering verfügt laut Strabag-Mitteilung über eine gute Basis, die mit der Unterstützung und den Investitionen von Strabag sowohl die Kapazitäten als auch die Größe des Unternehmens weiter ausgebaut werden soll.
Strabag ( Akt. Indikation:  91,50 /91,90, 5,40%)

Research: Die Analysten von Barclays bestätigen das Overweight-Rating für wienerberger, nehmen aber das Kursziel für die Aktien des Baustoffkonzerns von 32,00 auf 30,00 Euro zurück. Die Energiepreise seien eine große Herausforderung, so die Analysten. Die Erholung des Wohnungsbaumarktes sei ein wichtiger Wachstumstreiber für die Aktien, meinen sie weiters.
Wienerberger ( Akt. Indikation:  24,86 /24,98, 8,16%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.04.)


(08.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FACC zweistellig im Plus, Porr 157, Hallo zu einem neuen PIR-Partner




Erste Group
Akt. Indikation:  100.60 / 100.70
Uhrzeit:  15:02:44
Veränderung zu letztem SK:  6.73%
Letzter SK:  94.30 ( 0.21%)

Österreichische Post
Akt. Indikation:  35.45 / 35.50
Uhrzeit:  15:02:06
Veränderung zu letztem SK:  1.36%
Letzter SK:  35.00 ( 0.00%)

Strabag
Akt. Indikation:  92.00 / 92.40
Uhrzeit:  15:01:48
Veränderung zu letztem SK:  5.98%
Letzter SK:  87.00 ( -1.14%)

Wienerberger
Akt. Indikation:  25.00 / 25.08
Uhrzeit:  15:02:11
Veränderung zu letztem SK:  8.68%
Letzter SK:  23.04 ( -0.52%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Palfinger, DO&CO, CPI Europe AG, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Athos Immobilien, Lenzing, Marinomed Biotech, Austriacard Holdings AG, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, Wiener Privatbank, Zumtobel, BKS Bank Stamm, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, Bajaj Mobility AG, UnitedHealth, Fresenius Medical Care, Allianz, Münchener Rück, Henkel.

Random Partner

Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Nachlese: Eva Reuter, Nina Higatzberger-Schwarz (audio cd.at)

» ATX springt um 3,7 Prozent nach oben – Do&Co und FACC mit zweistelligen ...

» PIR-News: News zu BKS, Erste Group, Andritz, Strabag, ASTA Energy, Post,...

» Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FA...

» Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: Do&Co, FACC und Wienerberger ges...

» ATX-Trends: Amag, Austriacard, OMV, RBI, Bawag ...

» Börsepeople im Podcast S24/11: Eva Reuter

» Österreich-Depots: Fester aus den Osterferien (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 7.4.: Extremes zu OMV (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Erich Kocina, UBahn Wiener Börse, wer will mein(e) Nachbar(in)...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Wie Ahlers, Valneva, K+S, SMA Solar, Aixtron und BASF für Gesprächsstoff sorgten
Guten Morgen mit Continental, Apple, Evotec, Lufthansa, Redcare ...
Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FACC zweistellig im Plus, Porr 157, Hallo zu einem neuen PIR-Partner
Neues Kursziel für wienerberger
Andritz rüstet Wasserkraftwerk in der Türkei aus
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Wienerberger(1), voestalpine(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: SBO 0.97%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.67%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(3), CA Immo(1)
    Star der Stunde: voestalpine 1.33%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.29%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Lenzing(3), Kontron(3), RBI(2), voestalpine(2), Andritz(1), Telekom Austria(1), Agrana(1)
    Smeilinho zu Wienerberger
    Smeilinho zu Strabag
    Smeilinho zu Österreichische Post
    Smeilinho zu Andritz
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

    Erwin Größ ist Geschäftsführer der Strabag Real Estate Österreich und ebenso verantwortlich für die Marke Mischek in Österreich. Wir sprechen über eine lang...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII



    Autor: Christine Petzwinkler

    08.04.2026, 5821 Zeichen

    Bei der heutigen Bilanz-Pressekonferenz appellierte BKS Bank-CEO Nikolaus Juhász "trotz der vielen Herausforderungen zu erkennen, dass es genug Chancen und Potenzial auf unserem Planeten gibt," wie er betont. "Es ist Zeit, sich aus dem Jammertal zu begeben", legt er nach. Die Bank hat das Jahr 2025 mit einem Gewinn von 147 Mio. Euro abgeschlossen, das ist ein Minus von ca. 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Erklärt wird der Rückgang mit einem reduzierten At Equity-Ergebnis aus den zwei Schwesterbanken, und einem geringeren Zinsüberschuss, der zum einen durch die reduzierten Leitzinsen aber auch durch die langfristige Finanzierung der BKS Bank zustande gekommen ist. Wie berichtet, hat die Bank vergangenen Juni erstmals eine Senior Preferred-Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro am internationalen Kapitalmarkt platziert. "Das verschafft uns eine hervorragende Liquiditätssituation," betont Juhász. Die Dividende wird auf 0,5 Euro je Aktie angehoben (von 0,4 Euro je Aktie für 2024). Insgesamt werden für 2025 22,9 Mio. Euro ausgeschüttet, was die höchste Dividenden-Ausschüttung in der Geschichte der Bank bedeutet. Positiv hervorgehoben wird auch, dass die Neukreditproduktion um 8,7 Prozent gesteigert wurde. "Das Konsumentenvertrauen ist zurückgekommen, es werden auch wieder Immobilien finanziert," fasst Juhász zusammen. Die Risikovorsorgen blieben annähernd stabil bei -42,6 Mio. Euro. Das freundliche Börsenklima sorgte für einen Anstieg der Wertpapiererträge um 11 Prozent. Ein neues Vorsorgeprodukt in Slowenien habe dazu geführt, dass bei der slowenischen Tochterbank ca. 1000 neue Wertpapier-Depots eröffnet wurde. "Es wird Zeit, dass auch wir hier in Österreich auf eine Idee für ein Vorsorge-Depot kommen," merkt der CEO an. Zum Ausblick meint er: "Wir gehen trotz der aktuellen geopolitischen Situation mit Zuversicht ans Werk."
    BKS Bank Stamm ( Akt. Indikation:  0,00 /0,00, -100,00%)

    Die Erste Group ernennt Juan de Porras Aguirre zum Executive Director Corporates. Er nimmt seine neue Funktion heute auf. CEO Peter Bosek: „Das Corporate-Geschäft ist für unsere Gruppe von zentraler Bedeutung und Juan wird dieses in all unseren Märkten in Zentraleuropa weiter vorantreiben. Die wirtschaftliche Dynamik in unserer Region nimmt zu und immer mehr Wertschöpfung entsteht innerhalb der Region selbst. Diese Chancen wollen wir über alle Asset-Klassen hinweg konsequent nutzen, zum Vorteil unserer Kundinnen und Kunden.“
    Erste Group ( Akt. Indikation:  100,00 /100,20, 6,15%)

    Auftrag für Andritz: Der internationale Technologiekonzern hat von der türkischen CB Elektrik Üretim Sanayi einen Großauftrag zur Lieferung der gesamten elektromechanischen Ausrüstung für das neue Wasserkraftwerk Cizre in der Türkei erhalten. Der Auftragswert liegt laut Andritz im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich und ist im Auftragseingang für das erste Quartal 2026 enthalten. Das Kraftwerk Cizre wird über eine installierte Gesamtleistung von 339 MW verfügen. Der schlüsselfertige „From Water-to-Wire“-Vertrag umfasst fünf Francisturbinen-Generator-Maschinensätze sowie zugehörige Ausrüstung und einen ECO-Flow-Maschinensatz.

    Die börsenotierte ASTA Energy baut die Produktionskapazitäten in Indien weiter aus und plant am Standort Vadodara die Installation einer zusätzlichen Produktionslinie, um der steigenden Nachfrage nach Kupferleitern für die Transformatorenindustrie gerecht zu werden. „Mit der Erweiterung unseres Standorts in Vadodara setzen wir konsequent unser Local-for-Local Strategie fort und schaffen die Voraussetzungen, vom dynamischen Wachstum des indischen Energiemarktes nachhaltig zu profitieren. Gleichzeitig richten wir unseren Fokus darauf, große Infrastrukturprojekte im Bereich der Hochspannungsgleichstromübertragung vor Ort künftig verstärkt zu beliefern“, erläutert CEO Karl Schäcke. Während Kohle weiterhin den größten Anteil an der Stromerzeugung hat, investiert das Land massiv in erneuerbare Energien wie Solar- und Windkraft und gehört bereits heute zu den größten Solarmärkten der Welt. Diese Entwicklungen führen zu einer steigenden Nachfrage. Der Ausbau der Energieinfrastruktur in Indien wird von Megatrends, wie Elektrifizierung, Urbanisierung, Digitalisierung und dem Aufbau großer Rechenzentren angetrieben. Der Werksausbau ist Teil des im Rahmen des Börsengangs angekündigten Expansionsprogramms der ASTA Gruppe und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen werden.

    Die Österreichische Post hat in der Ada-Christen-Gasse 2 im 10. Wiener Gemeindebezirk eine neue Selbstbedienungsfiliale (SB) im Wiener Gemeindebau eröffnet. Damit erhalten fast 10.000 Haushalte rund um die Per-Albin-Hansson-Siedlung die Möglichkeit, ihre Pakete rund um die Uhr abzuholen oder zu versenden.
    Österreichische Post ( Akt. Indikation:  35,20 /35,30, 0,71%)

    Zukauf: Strabag UK übernimmt Crofton Engineering Limited, einen Spezialisten für Stahlbau, architektonische Metallkonstruktionen und Brandschutztrainingsanlagen mit Sitz in Linton, Cambridgeshire. Crofton Engineering verfügt laut Strabag-Mitteilung über eine gute Basis, die mit der Unterstützung und den Investitionen von Strabag sowohl die Kapazitäten als auch die Größe des Unternehmens weiter ausgebaut werden soll.
    Strabag ( Akt. Indikation:  91,50 /91,90, 5,40%)

    Research: Die Analysten von Barclays bestätigen das Overweight-Rating für wienerberger, nehmen aber das Kursziel für die Aktien des Baustoffkonzerns von 32,00 auf 30,00 Euro zurück. Die Energiepreise seien eine große Herausforderung, so die Analysten. Die Erholung des Wohnungsbaumarktes sei ein wichtiger Wachstumstreiber für die Aktien, meinen sie weiters.
    Wienerberger ( Akt. Indikation:  24,86 /24,98, 8,16%)

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.04.)


    (08.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FACC zweistellig im Plus, Porr 157, Hallo zu einem neuen PIR-Partner




    Erste Group
    Akt. Indikation:  100.60 / 100.70
    Uhrzeit:  15:02:44
    Veränderung zu letztem SK:  6.73%
    Letzter SK:  94.30 ( 0.21%)

    Österreichische Post
    Akt. Indikation:  35.45 / 35.50
    Uhrzeit:  15:02:06
    Veränderung zu letztem SK:  1.36%
    Letzter SK:  35.00 ( 0.00%)

    Strabag
    Akt. Indikation:  92.00 / 92.40
    Uhrzeit:  15:01:48
    Veränderung zu letztem SK:  5.98%
    Letzter SK:  87.00 ( -1.14%)

    Wienerberger
    Akt. Indikation:  25.00 / 25.08
    Uhrzeit:  15:02:11
    Veränderung zu letztem SK:  8.68%
    Letzter SK:  23.04 ( -0.52%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Palfinger, DO&CO, CPI Europe AG, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Athos Immobilien, Lenzing, Marinomed Biotech, Austriacard Holdings AG, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, Wiener Privatbank, Zumtobel, BKS Bank Stamm, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, Bajaj Mobility AG, UnitedHealth, Fresenius Medical Care, Allianz, Münchener Rück, Henkel.

    Random Partner

    Strabag
    Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Nachlese: Eva Reuter, Nina Higatzberger-Schwarz (audio cd.at)

    » ATX springt um 3,7 Prozent nach oben – Do&Co und FACC mit zweistelligen ...

    » PIR-News: News zu BKS, Erste Group, Andritz, Strabag, ASTA Energy, Post,...

    » Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FA...

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: Do&Co, FACC und Wienerberger ges...

    » ATX-Trends: Amag, Austriacard, OMV, RBI, Bawag ...

    » Börsepeople im Podcast S24/11: Eva Reuter

    » Österreich-Depots: Fester aus den Osterferien (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 7.4.: Extremes zu OMV (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Erich Kocina, UBahn Wiener Börse, wer will mein(e) Nachbar(in)...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Ahlers, Valneva, K+S, SMA Solar, Aixtron und BASF für Gesprächsstoff sorgten
    Guten Morgen mit Continental, Apple, Evotec, Lufthansa, Redcare ...
    Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FACC zweistellig im Plus, Porr 157, Hallo zu einem neuen PIR-Partner
    Neues Kursziel für wienerberger
    Andritz rüstet Wasserkraftwerk in der Türkei aus
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Wienerberger(1), voestalpine(1), Strabag(1)
      Star der Stunde: SBO 0.97%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.67%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(3), CA Immo(1)
      Star der Stunde: voestalpine 1.33%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.29%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Lenzing(3), Kontron(3), RBI(2), voestalpine(2), Andritz(1), Telekom Austria(1), Agrana(1)
      Smeilinho zu Wienerberger
      Smeilinho zu Strabag
      Smeilinho zu Österreichische Post
      Smeilinho zu Andritz
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

      Erwin Größ ist Geschäftsführer der Strabag Real Estate Österreich und ebenso verantwortlich für die Marke Mischek in Österreich. Wir sprechen über eine lang...

      Books josefchladek.com

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Dean Garlick
      100 Sculptural Circumstances
      2025
      Lodge Press

      Anton Bruehl
      Mexico
      1933
      Delphic Studios

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de