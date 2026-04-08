Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: Do&Co, FACC und Wienerberger gesucht
Autor:
Christian Drastil
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08.04.2026, 1289 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:24 liegt der ATX mit +3.70 Prozent im Plus bei 5645 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.98% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +16.19% auf 194.5 Euro, dahinter FACC mit +12.82% auf 14.87 Euro und Wienerberger mit +8.16% auf 24.92 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23998 (+4.70%, Ultimo 2025: 24490, -6.40% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +10.50% auf 42.2825 Euro, dahinter Siemens Energy mit +10.05% auf 162.59 Euro und Commerzbank mit +9.67% auf 34.525 Euro.
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Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FACC zweistellig im Plus, Porr 157, Hallo zu einem neuen PIR-Partner
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