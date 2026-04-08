SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: Do&Co, FACC und Wienerberger gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

08.04.2026, 1289 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:24 liegt der ATX mit +3.70 Prozent im Plus bei 5645 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.98% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +16.19% auf 194.5 Euro, dahinter FACC mit +12.82% auf 14.87 Euro und Wienerberger mit +8.16% auf 24.92 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23998 (+4.70%, Ultimo 2025: 24490, -6.40% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +10.50% auf 42.2825 Euro, dahinter Siemens Energy mit +10.05% auf 162.59 Euro und Commerzbank mit +9.67% auf 34.525 Euro.

- PIR-News: News zu BKS, Erste Group, Andritz, Strabag, ASTA Energy, Post, wienerberger
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Palfinger, Do&Co
- Nachlese: Eva Reuter, Nina Higatzberger-Schwarz
- Börsegeschichte 8.4.: Porr, Amag, Bajaj Mobility
- Österreich-Depots: Deutlich fester
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +1.60% vs. last #gabb, +3.79% ytd, +122.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Eva Reuter: https://audio-cd.at/page/podcast/8574
Erich Kocina: https://audio-cd.at/page/podcast/8566
Bernadette Händlhuber: https://audio-cd.at/page/podcast/8563
Alexander von Schirmeister: https://audio-cd.at/page/podcast/8556
Bernd Braunstein: https://audio-cd.at/page/podcast/8548

 


(08.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FACC zweistellig im Plus, Porr 157, Hallo zu einem neuen PIR-Partner




 

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

Aktien auf dem Radar:AT&S, Palfinger, DO&CO, CPI Europe AG, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Athos Immobilien, Lenzing, Marinomed Biotech, Austriacard Holdings AG, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, Wiener Privatbank, Zumtobel, BKS Bank Stamm, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, Bajaj Mobility AG, UnitedHealth, Fresenius Medical Care, Allianz, Münchener Rück, Henkel.

Random Partner

Erste Group
Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Nachlese: Eva Reuter, Nina Higatzberger-Schwarz (audio cd.at)

» ATX springt um 3,7 Prozent nach oben – Do&Co und FACC mit zweistelligen ...

» PIR-News: News zu BKS, Erste Group, Andritz, Strabag, ASTA Energy, Post,...

» Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FA...

» Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: Do&Co, FACC und Wienerberger ges...

» ATX-Trends: Amag, Austriacard, OMV, RBI, Bawag ...

» Börsepeople im Podcast S24/11: Eva Reuter

» Österreich-Depots: Fester aus den Osterferien (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 7.4.: Extremes zu OMV (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Erich Kocina, UBahn Wiener Börse, wer will mein(e) Nachbar(in)...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Wie Ahlers, Valneva, K+S, SMA Solar, Aixtron und BASF für Gesprächsstoff sorgten
Guten Morgen mit Continental, Apple, Evotec, Lufthansa, Redcare ...
Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FACC zweistellig im Plus, Porr 157, Hallo zu einem neuen PIR-Partner
Neues Kursziel für wienerberger
Andritz rüstet Wasserkraftwerk in der Türkei aus
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Wienerberger(1), voestalpine(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: SBO 0.97%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.67%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(3), CA Immo(1)
    Star der Stunde: voestalpine 1.33%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.29%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Lenzing(3), Kontron(3), RBI(2), voestalpine(2), Andritz(1), Telekom Austria(1), Agrana(1)
    Smeilinho zu Wienerberger
    Smeilinho zu Strabag
    Smeilinho zu Österreichische Post
    Smeilinho zu Andritz
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Anton Bruehl
    Mexico
    1933
    Delphic Studios



    Autor: Christian Drastil

    08.04.2026, 1289 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 11:24 liegt der ATX mit +3.70 Prozent im Plus bei 5645 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.98% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +16.19% auf 194.5 Euro, dahinter FACC mit +12.82% auf 14.87 Euro und Wienerberger mit +8.16% auf 24.92 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23998 (+4.70%, Ultimo 2025: 24490, -6.40% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +10.50% auf 42.2825 Euro, dahinter Siemens Energy mit +10.05% auf 162.59 Euro und Commerzbank mit +9.67% auf 34.525 Euro.

    - PIR-News: News zu BKS, Erste Group, Andritz, Strabag, ASTA Energy, Post, wienerberger
    - Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Palfinger, Do&Co
    - Nachlese: Eva Reuter, Nina Higatzberger-Schwarz
    - Börsegeschichte 8.4.: Porr, Amag, Bajaj Mobility
    - Österreich-Depots: Deutlich fester
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +1.60% vs. last #gabb, +3.79% ytd, +122.90% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Eva Reuter: https://audio-cd.at/page/podcast/8574
    Erich Kocina: https://audio-cd.at/page/podcast/8566
    Bernadette Händlhuber: https://audio-cd.at/page/podcast/8563
    Alexander von Schirmeister: https://audio-cd.at/page/podcast/8556
    Bernd Braunstein: https://audio-cd.at/page/podcast/8548

     


    (08.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FACC zweistellig im Plus, Porr 157, Hallo zu einem neuen PIR-Partner




     

    Bildnachweis

    1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Palfinger, DO&CO, CPI Europe AG, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Athos Immobilien, Lenzing, Marinomed Biotech, Austriacard Holdings AG, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, Wiener Privatbank, Zumtobel, BKS Bank Stamm, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, Bajaj Mobility AG, UnitedHealth, Fresenius Medical Care, Allianz, Münchener Rück, Henkel.

    Random Partner

    Erste Group
    Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Nachlese: Eva Reuter, Nina Higatzberger-Schwarz (audio cd.at)

    » ATX springt um 3,7 Prozent nach oben – Do&Co und FACC mit zweistelligen ...

    » PIR-News: News zu BKS, Erste Group, Andritz, Strabag, ASTA Energy, Post,...

    » Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FA...

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: Do&Co, FACC und Wienerberger ges...

    » ATX-Trends: Amag, Austriacard, OMV, RBI, Bawag ...

    » Börsepeople im Podcast S24/11: Eva Reuter

    » Österreich-Depots: Fester aus den Osterferien (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 7.4.: Extremes zu OMV (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Erich Kocina, UBahn Wiener Börse, wer will mein(e) Nachbar(in)...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Ahlers, Valneva, K+S, SMA Solar, Aixtron und BASF für Gesprächsstoff sorgten
    Guten Morgen mit Continental, Apple, Evotec, Lufthansa, Redcare ...
    Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FACC zweistellig im Plus, Porr 157, Hallo zu einem neuen PIR-Partner
    Neues Kursziel für wienerberger
    Andritz rüstet Wasserkraftwerk in der Türkei aus
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Wienerberger(1), voestalpine(1), Strabag(1)
      Star der Stunde: SBO 0.97%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.67%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(3), CA Immo(1)
      Star der Stunde: voestalpine 1.33%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.29%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Lenzing(3), Kontron(3), RBI(2), voestalpine(2), Andritz(1), Telekom Austria(1), Agrana(1)
      Smeilinho zu Wienerberger
      Smeilinho zu Strabag
      Smeilinho zu Österreichische Post
      Smeilinho zu Andritz
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de