Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: Do&Co, FACC und Wienerberger gesucht

08.04.2026, 1289 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:24 liegt der ATX mit +3.70 Prozent im Plus bei 5645 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.98% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +16.19% auf 194.5 Euro, dahinter FACC mit +12.82% auf 14.87 Euro und Wienerberger mit +8.16% auf 24.92 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23998 (+4.70%, Ultimo 2025: 24490, -6.40% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +10.50% auf 42.2825 Euro, dahinter Siemens Energy mit +10.05% auf 162.59 Euro und Commerzbank mit +9.67% auf 34.525 Euro.

- PIR-News: News zu BKS, Erste Group, Andritz, Strabag, ASTA Energy, Post, wienerberger

- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Palfinger, Do&Co

- Nachlese: Eva Reuter, Nina Higatzberger-Schwarz

- Börsegeschichte 8.4.: Porr, Amag, Bajaj Mobility

- Österreich-Depots: Deutlich fester

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +1.60% vs. last #gabb, +3.79% ytd, +122.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Eva Reuter: https://audio-cd.at/page/podcast/8574

Erich Kocina: https://audio-cd.at/page/podcast/8566

Bernadette Händlhuber: https://audio-cd.at/page/podcast/8563

Alexander von Schirmeister: https://audio-cd.at/page/podcast/8556

Bernd Braunstein: https://audio-cd.at/page/podcast/8548

(08.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FACC zweistellig im Plus, Porr 157, Hallo zu einem neuen PIR-Partner

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, Palfinger, DO&CO, CPI Europe AG, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Athos Immobilien, Lenzing, Marinomed Biotech, Austriacard Holdings AG, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, Wiener Privatbank, Zumtobel, BKS Bank Stamm, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, Bajaj Mobility AG, UnitedHealth, Fresenius Medical Care, Allianz, Münchener Rück, Henkel.

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