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Als Österreichs Sportreporter singen lernten: Die kuriose Single zur WM 1978 (Podcast)

09.04.2026, 965 Zeichen
In der ersten Ausgabe des Jahres 2026 widmet sich der Offline Podcast unter dem Titel „Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'reich" einem fast vergessenen Stück österreichischer Sport- und Musikgeschichte – mit einem prominenten Zeitzeugen: Hans Huber, legendärer ORF-Sportjournalist, erzählt gemeinsam mit den Hosts Christian Drastil, Norbert Peter und Markus Seltenreich die Geschichte einer Single, die 1978 für Furore sorgte und heute ein bemerkenswertes Kuriosum darstellt. Eine Platte für die Nationalmannschaft 1978, nach 20 Jahren Abstinenz von Fußball-Weltmeisterschaften, war Österreich endlich wieder bei einem großen Turnier dabei – in Argentinien. Dieses Ereignis war nicht nur sportlich bedeutsam, sondern wurde in der gesamten Öffentlichkeit als etwas Besonderes empfunden. Wie Hans Huber im Podcast erläutert, galt es fast als sportliche Beleidigung, dass Österreich...

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(09.04.2026)

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