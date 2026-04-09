ATX TR verzeichnet historischen Punkterekord – und korrigiert am Folgetag leicht (Podcast)
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09.04.2026, 900 Zeichen
In der Episode #1131 der Wiener Börse Party ordnet Moderator Christian Drastil einen außergewöhnlichen Handelstag ein: Der ATX Total Return hat am 8. April 2026 den größten absoluten Punkteanstieg seiner Geschichte verzeichnet. Doch schon am Folgetag zeigt sich, dass Rekorde an der Börse stets im Kontext gelesen werden müssen. Historischer Punkterekord mit Einschränkung Der 8. April 2026 wird in die Statistikbücher der Wiener Börse eingehen: Mit einem Plus von 542,67 Punkten erklomm der ATX Total Return den ersten Platz aller Tage mit dem größten absoluten Punkteanstieg. Auch der ATX selbst, der bei rund 5.000 Punkten notiert, legte um 221 Punkte zu – der drittgrößte Punkteanstieg in der Geschichte des Index, dessen Aufzeichnungen bis 1991 zurückreichen. Drastil ordnet diesen Rekord allerdings...
Weiterlesen: ATX TR verzeichnet historischen Punkterekord – und korrigiert am Folgetag leicht
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