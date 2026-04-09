SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Umbrella-Strategie von Richard Dobetsberger setzt voll auf Öl und Gas: Acht Titel für die Energiewette (Podcast)

09.04.2026, 1009 Zeichen
In der 16. Ausgabe von „Inside Umbrella powered by wikifolio" analysieren Host Christian Drastil und Wikifolio-Trader Ritschy Dobetsberger die radikale Neuausrichtung der Umbrella-Strategie – aufgenommen am 8. April mittags, mitten in einem hochvolatilen Marktumfeld, das sich im Minutentakt verändert. Die Umbrella-Strategie hat ihren Kurswechsel der vergangenen Ausgabe nicht nur beibehalten, sondern konsequent verschärft: Weg von Rüstung, Technologie und Pharma – hin zu einer konzentrierten Positionierung in Öl, Gas und Flüssiggas. Acht Titel bilden das gesamte Aktienportfolio, ergänzt durch eine für diese Strategie ungewöhnlich hohe Cashquote von rund 21 Prozent. Die geowirtschaftspolitische Lage, insbesondere die Spannungen im Mittleren Osten rund um Iran, Israel und die USA, bildet das Fundament dieser Positionierung – mit allen Chancen und Risiken, die damit einhergehen. Die...

Weiterlesen: Umbrella-Strategie von Richard Dobetsberger setzt voll auf Öl und Gas: Acht Titel für die Energiewette


(09.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:DO&CO, Bajaj Mobility AG, OMV, Austriacard Holdings AG, Semperit, Rosenbauer, Porr, Amag, Marinomed Biotech, Addiko Bank, Andritz, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, SAP, Münchener Rück, Fresenius Medical Care, BASF, Brenntag.

Random Partner

Palfinger
Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bianca Olivia, Elisabeth Oberndorfer, A...

» Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer

» ATX-Trends: Addiko, DO & CO, RBI, Andritz, Frequentis ...

» ATX TR verzeichnet historischen Punkterekord – und korrigiert am Folgeta...

» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wikifolio mal wieder pari (Depo...

» Börsegeschichte 9.4.: RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'reich (Umbrella Austria) (audio c...

» PIR-News: Frequentis, RBI, Addiko, Strabag, Andritz, UBM (Christine Petz...

» (Christian Drastil)

» Umbrella-Strategie von Richard Dobetsberger setzt voll auf Öl und Gas: A...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Addiko - Nach RBI kündigt nun auch NLB ein Angebot an - Preis: 29,0 Euro
Wie GFT Technologies, SAP, Nemetschek, Polytec Group, Andritz und bet-at-home.com für Gesprächsstoff sorgten
Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer
Wie SAP, Brenntag, BASF, Airbus Group, Scout24 und Zalando für Gesprächsstoff im DAX sorgten
ATX-Trends: Addiko, DO & CO, RBI, Andritz, Frequentis ...
Wie salesforce.com, Nike, Caterpillar, IBM, Chevron und Procter & Gamble für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2077
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Ligh and Shadow (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Anton Bruehl
    Mexico
    1933
    Delphic Studios

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    09.04.2026, 1009 Zeichen
    In der 16. Ausgabe von „Inside Umbrella powered by wikifolio" analysieren Host Christian Drastil und Wikifolio-Trader Ritschy Dobetsberger die radikale Neuausrichtung der Umbrella-Strategie – aufgenommen am 8. April mittags, mitten in einem hochvolatilen Marktumfeld, das sich im Minutentakt verändert. Die Umbrella-Strategie hat ihren Kurswechsel der vergangenen Ausgabe nicht nur beibehalten, sondern konsequent verschärft: Weg von Rüstung, Technologie und Pharma – hin zu einer konzentrierten Positionierung in Öl, Gas und Flüssiggas. Acht Titel bilden das gesamte Aktienportfolio, ergänzt durch eine für diese Strategie ungewöhnlich hohe Cashquote von rund 21 Prozent. Die geowirtschaftspolitische Lage, insbesondere die Spannungen im Mittleren Osten rund um Iran, Israel und die USA, bildet das Fundament dieser Positionierung – mit allen Chancen und Risiken, die damit einhergehen. Die...

    Weiterlesen: Umbrella-Strategie von Richard Dobetsberger setzt voll auf Öl und Gas: Acht Titel für die Energiewette


    (09.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:DO&CO, Bajaj Mobility AG, OMV, Austriacard Holdings AG, Semperit, Rosenbauer, Porr, Amag, Marinomed Biotech, Addiko Bank, Andritz, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, SAP, Münchener Rück, Fresenius Medical Care, BASF, Brenntag.

    Random Partner

    Palfinger
    Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bianca Olivia, Elisabeth Oberndorfer, A...

    » Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer

    » ATX-Trends: Addiko, DO & CO, RBI, Andritz, Frequentis ...

    » ATX TR verzeichnet historischen Punkterekord – und korrigiert am Folgeta...

    » Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wikifolio mal wieder pari (Depo...

    » Börsegeschichte 9.4.: RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'reich (Umbrella Austria) (audio c...

    » PIR-News: Frequentis, RBI, Addiko, Strabag, Andritz, UBM (Christine Petz...

    » (Christian Drastil)

    » Umbrella-Strategie von Richard Dobetsberger setzt voll auf Öl und Gas: A...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Addiko - Nach RBI kündigt nun auch NLB ein Angebot an - Preis: 29,0 Euro
    Wie GFT Technologies, SAP, Nemetschek, Polytec Group, Andritz und bet-at-home.com für Gesprächsstoff sorgten
    Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer
    Wie SAP, Brenntag, BASF, Airbus Group, Scout24 und Zalando für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    ATX-Trends: Addiko, DO & CO, RBI, Andritz, Frequentis ...
    Wie salesforce.com, Nike, Caterpillar, IBM, Chevron und Procter & Gamble für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2077
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de