Umbrella-Strategie von Richard Dobetsberger setzt voll auf Öl und Gas: Acht Titel für die Energiewette (Podcast)
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09.04.2026, 1009 Zeichen
In der 16. Ausgabe von „Inside Umbrella powered by wikifolio" analysieren Host Christian Drastil und Wikifolio-Trader Ritschy Dobetsberger die radikale Neuausrichtung der Umbrella-Strategie – aufgenommen am 8. April mittags, mitten in einem hochvolatilen Marktumfeld, das sich im Minutentakt verändert. Die Umbrella-Strategie hat ihren Kurswechsel der vergangenen Ausgabe nicht nur beibehalten, sondern konsequent verschärft: Weg von Rüstung, Technologie und Pharma – hin zu einer konzentrierten Positionierung in Öl, Gas und Flüssiggas. Acht Titel bilden das gesamte Aktienportfolio, ergänzt durch eine für diese Strategie ungewöhnlich hohe Cashquote von rund 21 Prozent. Die geowirtschaftspolitische Lage, insbesondere die Spannungen im Mittleren Osten rund um Iran, Israel und die USA, bildet das Fundament dieser Positionierung – mit allen Chancen und Risiken, die damit einhergehen. Die...
Weiterlesen: Umbrella-Strategie von Richard Dobetsberger setzt voll auf Öl und Gas: Acht Titel für die Energiewette
Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer
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