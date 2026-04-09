SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag schwächer: Andritz, Verbund und Polytec gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

09.04.2026, 1258 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:42 liegt der ATX mit -1.01 Prozent im Minus bei 5608 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +3.45% auf 66 Euro, dahinter Verbund mit +1.46% auf 65.95 Euro und Polytec Group mit +1.40% auf 3.61 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23786 ( -1.23%, Ultimo 2025: 24490, -1.67% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.60% auf 257.75 Euro, dahinter BASF mit +1.47% auf 52.975 Euro und Brenntagmit +1.29% auf 58.28 Euro.

- PIR-News: Frequentis, RBI, Addiko, Strabag, Andritz, UBM
- #gabb Jobradar: RBI, AT&S, FACC
- Nachlese: Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'reich (Umbrella Austria)
- Börsegeschichte 9.4.: RBI
- Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wikifolio mal wieder pari
- wikifolio Stockpicking Oster­reich DE000LS9BHW2: -0.49% vs. last #gabb, +3.28% ytd, +121.80% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Eva Reuter: https://audio-cd.at/page/podcast/8574
Erich Kocina: https://audio-cd.at/page/podcast/8566
Bernadette Händlhuber: https://audio-cd.at/page/podcast/8563
Alexander von Schirmeister: https://audio-cd.at/page/podcast/8556
Bernd Braunstein: https://audio-cd.at/page/podcast/8548

 


(09.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer




 

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

Aktien auf dem Radar:DO&CO, Bajaj Mobility AG, OMV, Austriacard Holdings AG, Semperit, Rosenbauer, Porr, Amag, Marinomed Biotech, Addiko Bank, Andritz, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, SAP, Münchener Rück, Fresenius Medical Care, BASF, Brenntag.

Random Partner

VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bianca Olivia, Elisabeth Oberndorfer, A...

» Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer

» ATX-Trends: Addiko, DO & CO, RBI, Andritz, Frequentis ...

» ATX TR verzeichnet historischen Punkterekord – und korrigiert am Folgeta...

» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wikifolio mal wieder pari (Depo...

» Börsegeschichte 9.4.: RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'reich (Umbrella Austria) (audio c...

» PIR-News: Frequentis, RBI, Addiko, Strabag, Andritz, UBM (Christine Petz...

» (Christian Drastil)

» Umbrella-Strategie von Richard Dobetsberger setzt voll auf Öl und Gas: A...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Addiko - Nach RBI kündigt nun auch NLB ein Angebot an - Preis: 29,0 Euro
Wie GFT Technologies, SAP, Nemetschek, Polytec Group, Andritz und bet-at-home.com für Gesprächsstoff sorgten
Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer
Wie SAP, Brenntag, BASF, Airbus Group, Scout24 und Zalando für Gesprächsstoff im DAX sorgten
ATX-Trends: Addiko, DO & CO, RBI, Andritz, Frequentis ...
Wie salesforce.com, Nike, Caterpillar, IBM, Chevron und Procter & Gamble für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2077
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1129: Nina Börse Party, Gregor macht noch lange weiter, Rendezvous mit Harry, Christian will wissen, ob er Senator ist

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Stephen Gill
    The Pillar
    2019
    Nobody

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel



    Autor: Christian Drastil

    09.04.2026, 1258 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 12:42 liegt der ATX mit -1.01 Prozent im Minus bei 5608 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +3.45% auf 66 Euro, dahinter Verbund mit +1.46% auf 65.95 Euro und Polytec Group mit +1.40% auf 3.61 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23786 ( -1.23%, Ultimo 2025: 24490, -1.67% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.60% auf 257.75 Euro, dahinter BASF mit +1.47% auf 52.975 Euro und Brenntagmit +1.29% auf 58.28 Euro.

    - PIR-News: Frequentis, RBI, Addiko, Strabag, Andritz, UBM
    - #gabb Jobradar: RBI, AT&S, FACC
    - Nachlese: Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'reich (Umbrella Austria)
    - Börsegeschichte 9.4.: RBI
    - Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wikifolio mal wieder pari
    - wikifolio Stockpicking Oster­reich DE000LS9BHW2: -0.49% vs. last #gabb, +3.28% ytd, +121.80% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Eva Reuter: https://audio-cd.at/page/podcast/8574
    Erich Kocina: https://audio-cd.at/page/podcast/8566
    Bernadette Händlhuber: https://audio-cd.at/page/podcast/8563
    Alexander von Schirmeister: https://audio-cd.at/page/podcast/8556
    Bernd Braunstein: https://audio-cd.at/page/podcast/8548

     


    (09.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer




     

    Bildnachweis

    1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

    Aktien auf dem Radar:DO&CO, Bajaj Mobility AG, OMV, Austriacard Holdings AG, Semperit, Rosenbauer, Porr, Amag, Marinomed Biotech, Addiko Bank, Andritz, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, SAP, Münchener Rück, Fresenius Medical Care, BASF, Brenntag.

    Random Partner

    VIG
    Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bianca Olivia, Elisabeth Oberndorfer, A...

    » Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer

    » ATX-Trends: Addiko, DO & CO, RBI, Andritz, Frequentis ...

    » ATX TR verzeichnet historischen Punkterekord – und korrigiert am Folgeta...

    » Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wikifolio mal wieder pari (Depo...

    » Börsegeschichte 9.4.: RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'reich (Umbrella Austria) (audio c...

    » PIR-News: Frequentis, RBI, Addiko, Strabag, Andritz, UBM (Christine Petz...

    » (Christian Drastil)

    » Umbrella-Strategie von Richard Dobetsberger setzt voll auf Öl und Gas: A...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Addiko - Nach RBI kündigt nun auch NLB ein Angebot an - Preis: 29,0 Euro
    Wie GFT Technologies, SAP, Nemetschek, Polytec Group, Andritz und bet-at-home.com für Gesprächsstoff sorgten
    Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer
    Wie SAP, Brenntag, BASF, Airbus Group, Scout24 und Zalando für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    ATX-Trends: Addiko, DO & CO, RBI, Andritz, Frequentis ...
    Wie salesforce.com, Nike, Caterpillar, IBM, Chevron und Procter & Gamble für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2077
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1129: Nina Börse Party, Gregor macht noch lange weiter, Rendezvous mit Harry, Christian will wissen, ob er Senator ist

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de