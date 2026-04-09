Wiener Börse zu Mittag schwächer: Andritz, Verbund und Polytec gesucht
Autor:
Christian Drastil
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09.04.2026, 1258 Zeichen
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Um 12:42 liegt der ATX mit -1.01 Prozent im Minus bei 5608 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +3.45% auf 66 Euro, dahinter Verbund mit +1.46% auf 65.95 Euro und Polytec Group mit +1.40% auf 3.61 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23786 ( -1.23%, Ultimo 2025: 24490, -1.67% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.60% auf 257.75 Euro, dahinter BASF mit +1.47% auf 52.975 Euro und Brenntagmit +1.29% auf 58.28 Euro.
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