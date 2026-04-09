Wiener Börse zu Mittag schwächer: Andritz, Verbund und Polytec gesucht

09.04.2026, 1258 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:42 liegt der ATX mit -1.01 Prozent im Minus bei 5608 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +3.45% auf 66 Euro, dahinter Verbund mit +1.46% auf 65.95 Euro und Polytec Group mit +1.40% auf 3.61 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23786 ( -1.23%, Ultimo 2025: 24490, -1.67% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.60% auf 257.75 Euro, dahinter BASF mit +1.47% auf 52.975 Euro und Brenntagmit +1.29% auf 58.28 Euro.

- PIR-News: Frequentis, RBI, Addiko, Strabag, Andritz, UBM

- #gabb Jobradar: RBI, AT&S, FACC

- Nachlese: Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'reich (Umbrella Austria)

- Börsegeschichte 9.4.: RBI

- Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wikifolio mal wieder pari

- wikifolio Stockpicking Oster­reich DE000LS9BHW2: -0.49% vs. last #gabb, +3.28% ytd, +121.80% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Eva Reuter: https://audio-cd.at/page/podcast/8574

Erich Kocina: https://audio-cd.at/page/podcast/8566

Bernadette Händlhuber: https://audio-cd.at/page/podcast/8563

Alexander von Schirmeister: https://audio-cd.at/page/podcast/8556

Bernd Braunstein: https://audio-cd.at/page/podcast/8548

(09.04.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:DO&CO, Bajaj Mobility AG, OMV, Austriacard Holdings AG, Semperit, Rosenbauer, Porr, Amag, Marinomed Biotech, Addiko Bank, Andritz, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, SAP, Münchener Rück, Fresenius Medical Care, BASF, Brenntag.

Random Partner VIG

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bianca Olivia, Elisabeth Oberndorfer, A...

» Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer

» ATX-Trends: Addiko, DO & CO, RBI, Andritz, Frequentis ...

» ATX TR verzeichnet historischen Punkterekord – und korrigiert am Folgeta...

» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wikifolio mal wieder pari (Depo...

» Börsegeschichte 9.4.: RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'reich (Umbrella Austria) (audio c...

» PIR-News: Frequentis, RBI, Addiko, Strabag, Andritz, UBM (Christine Petz...

» (Christian Drastil)

» Umbrella-Strategie von Richard Dobetsberger setzt voll auf Öl und Gas: A...