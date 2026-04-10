ATX leicht fester: Addiko-Übernahmekampf nimmt Fahrt auf, Verbund platziert Green Bond erfolgreich (Podcast)
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10.04.2026, 944 Zeichen
In Episode #1132 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Wochenausklang mit gleich mehreren bemerkenswerten Entwicklungen – vom eskalierenden Bieterwettstreit um die Addiko Bank über einen fünffach überzeichneten Green Bond des Verbund bis hin zu einem Upgrade für die Telekom Austria. ATX zum Wochenschluss leicht im Plus – Frequentis, Telekom und Polytec gesucht Der österreichische Leitindex ATX zeigte sich am Freitagmittag leicht freundlich. Unter den Top-Performern im Fließhandel ragten drei Titel heraus: Frequentis führte das Feld mit einem Plus von vier Prozent an, gefolgt von der Telekom Austria mit einem Prozent Zuwachs und Polytec, ebenfalls rund ein Prozent im Plus. Polytec-IR-Chef Paul Rettenbacher durfte passend dazu die Opening Bell für den Freitag läuten – die Aktie zählte...
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Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; Frequentis, Telekom und Polytec gesucht
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