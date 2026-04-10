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PIR-News: News zu Verbund, Addiko, Research zu Telekom Austria, neue Aktien im global market (Christine Petzwinkler)

10.04.2026, 1953 Zeichen

Verbund hat einen Green Bond im Volumen von 700 Mio. Euro, einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Kupon von 3,375 Prozent platziert. Laut dem Unternehmen war der Bond in der Spitze fast 5-fach überzeichnet. Der Nettoemissionserlös wird für die Finanzierung grüner Projekte verwendet, die im Einklang mit dem im März 2026 aktualisierten Verbund Green Financing Framework sowie dem EU Green Bond Factsheet stehen, wie dder Energieversorger mitteilt. Laut Verbund wurde der Green Bond gemäß dem EU Green Bond Standard (Verordnung (EU) 2023/2631 über European Green Bonds) emittiert. Es handelt sich laut dem Unternehmen um die erste Emission nach diesem Standard in Österreich.
Verbund ( Akt. Indikation:  66,60 /66,75, 0,79%)

Die Nova Ljubljanska banka d.d. will ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien der Addiko Bank AG zu 29,00 Euro je Aktie abgeben und bietet damit mehr als die RBI, die bekanntlich ein Angebot zu 23,05 Euro angekündigt hat. Die NLB hält derzeit keine Aktien an Addiko und strebt mit dem reinen Barangebot den Erwerb einer signifikanten Mehrheitsbeteiligung an, wie es heißt. Es wird beabsichtigt, alle Banktochtergesellschaften von Addiko in die eigenen Geschäftsbereiche der fünf Überschneidungsmärkte zu integrieren. Die Integration der Addiko-Tochtergesellschaften außerhalb der Europäischen Union wird die Bank prüfen, heißt es.
Addiko Bank ( Akt. Indikation:  25,60 /28,50, 9,96%)

Die Erste Group stuft in einer Sektorstudie die Telekom Austria von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöht das Kursziel von 10,3 auf 12 Euro.
Telekom Austria ( Akt. Indikation:  9,43 /9,51, 1,72%)

Mit dem heutigen Handelstag werden 51 Aktien aus dem Marktsegment „Prime Standard“ der Deutschen Börse zum Handel in den global market der Wiener Börse einbezogen. Unter den neuen Titeln ist auch die österreichische Fabasoft.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.04.)


(10.04.2026)

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Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; Frequentis, Telekom und Polytec gesucht




Addiko Bank
Akt. Indikation:  27.00 / 28.50
Uhrzeit:  22:58:55
Veränderung zu letztem SK:  0.91%
Letzter SK:  27.50 ( 11.79%)

Telekom Austria
Akt. Indikation:  9.53 / 9.58
Uhrzeit:  23:00:30
Veränderung zu letztem SK:  0.05%
Letzter SK:  9.55 ( 2.58%)

Verbund
Akt. Indikation:  66.15 / 66.60
Uhrzeit:  23:00:30
Veränderung zu letztem SK:  -0.56%
Letzter SK:  66.75 ( 0.91%)



 

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Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, RBI, DO&CO, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Porr, Amag, Andritz, AT&S, VIG, Uniqa, Palfinger, Polytec Group, Marinomed Biotech, OMV, Addiko Bank, Erste Group, Flughafen Wien, Lenzing, Mayr-Melnhof, RWT AG, Strabag, Wienerberger, BKS Bank Stamm, BTV AG, Oberbank AG Stamm, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

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    Autor: Christine Petzwinkler

    10.04.2026, 1953 Zeichen

    Verbund hat einen Green Bond im Volumen von 700 Mio. Euro, einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Kupon von 3,375 Prozent platziert. Laut dem Unternehmen war der Bond in der Spitze fast 5-fach überzeichnet. Der Nettoemissionserlös wird für die Finanzierung grüner Projekte verwendet, die im Einklang mit dem im März 2026 aktualisierten Verbund Green Financing Framework sowie dem EU Green Bond Factsheet stehen, wie dder Energieversorger mitteilt. Laut Verbund wurde der Green Bond gemäß dem EU Green Bond Standard (Verordnung (EU) 2023/2631 über European Green Bonds) emittiert. Es handelt sich laut dem Unternehmen um die erste Emission nach diesem Standard in Österreich.
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