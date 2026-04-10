SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Vom Bundespräsidentschaftskandidaten zum Börse-Aspiranten: Norbert Hofer und die Thorium-Vision von Emerald Horizon (Podcast)

10.04.2026, 924 Zeichen
In der aktuellen Folge „Börsepeople im Podcast S24/12" empfängt Host Christian Drastil einen Gast, den man eher aus der politischen Arena kennt als aus der Finanzwelt: Norbert Hofer, Bundesminister außer Dienst und heute Vice President des Energieunternehmens Emerald Horizon, das noch im zweiten Quartal 2026 an die Wiener Börse gehen will. Von der Lauda Air über die Politik zur Energiebranche Norbert Hofers berufliche Laufbahn begann bei einem börsennotierten Unternehmen – und zwar bei der Lauda Air, die 1990 an die Wiener Börse ging. Ab 1991 war der junge Burgenländer im Engineering tätig, genauer gesagt in der Triebwerkstechnik. Er beschreibt diese Zeit als prägend: ein kleines Büro zwischen Schachteln, Nachtschichten im Winter, um Triebwerke wieder zum Laufen zu bringen, und eine...

Weiterlesen: Vom Bundespräsidentschaftskandidaten zum Börse-Aspiranten: Norbert Hofer und die Thorium-Vision von Emerald Horizon


(10.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; Frequentis, Telekom und Polytec gesucht




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, RBI, DO&CO, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Porr, Amag, Andritz, AT&S, VIG, Uniqa, Palfinger, Polytec Group, Marinomed Biotech, OMV, Addiko Bank, Erste Group, Flughafen Wien, Lenzing, Mayr-Melnhof, RWT AG, Strabag, Wienerberger, BKS Bank Stamm, BTV AG, Oberbank AG Stamm, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.4: Böhler-Uddeholm, UBM (Börse Geschichte) (BörseGesc...

» Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (audio cd.at)

» PIR-News: News zu Verbund, Addiko, Research zu Telekom Austria, neue Akt...

» (Christian Drastil)

» ATX leicht fester: Addiko-Übernahmekampf nimmt Fahrt auf, Verbund platzi...

» Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; F...

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequentis, Telekom Austria und Pol...

» Vom Bundespräsidentschaftskandidaten zum Börse-Aspiranten: Norbert Hofer...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bianca Olivia, Elisabeth Oberndorfer, A...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Börsentag Wien
ATX charttechnisch: Indikatoren generieren deutliche Kaufsignale
Wie RBI, Erste Group, Wienerberger, OMV, Österreichische Post und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
Fazits zu Frequentis, Telekom Austria, RBI ...
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Addiko am besten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Uniqa(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: AT&S(2)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: CPI Europe AG(2)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(2), Palfinger(1), Österreichische Post(1), Uniqa(1), Kontron(1)
    Mozimiller zu Porr
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 2.76%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -2.27%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Zumtobel(1), OMV(1), Strabag(1), Porr(1), Uniqa(1)
    BSN MA-Event Bajaj Mobility AG
    BSN MA-Event Bajaj Mobility AG
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina

    Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tageszeitung Die Presse und Öffi-Auskenner. Mit ihm spreche ich auch über die Idee, dass ein Wiener-U-Bahn-Teil an die Wiener Börse gehen könnte (wild hergeleit...

    Books josefchladek.com

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    10.04.2026, 924 Zeichen
    In der aktuellen Folge „Börsepeople im Podcast S24/12" empfängt Host Christian Drastil einen Gast, den man eher aus der politischen Arena kennt als aus der Finanzwelt: Norbert Hofer, Bundesminister außer Dienst und heute Vice President des Energieunternehmens Emerald Horizon, das noch im zweiten Quartal 2026 an die Wiener Börse gehen will. Von der Lauda Air über die Politik zur Energiebranche Norbert Hofers berufliche Laufbahn begann bei einem börsennotierten Unternehmen – und zwar bei der Lauda Air, die 1990 an die Wiener Börse ging. Ab 1991 war der junge Burgenländer im Engineering tätig, genauer gesagt in der Triebwerkstechnik. Er beschreibt diese Zeit als prägend: ein kleines Büro zwischen Schachteln, Nachtschichten im Winter, um Triebwerke wieder zum Laufen zu bringen, und eine...

    Weiterlesen: Vom Bundespräsidentschaftskandidaten zum Börse-Aspiranten: Norbert Hofer und die Thorium-Vision von Emerald Horizon


    (10.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; Frequentis, Telekom und Polytec gesucht




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, RBI, DO&CO, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Porr, Amag, Andritz, AT&S, VIG, Uniqa, Palfinger, Polytec Group, Marinomed Biotech, OMV, Addiko Bank, Erste Group, Flughafen Wien, Lenzing, Mayr-Melnhof, RWT AG, Strabag, Wienerberger, BKS Bank Stamm, BTV AG, Oberbank AG Stamm, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    Semperit
    Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.4: Böhler-Uddeholm, UBM (Börse Geschichte) (BörseGesc...

    » Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu Verbund, Addiko, Research zu Telekom Austria, neue Akt...

    » (Christian Drastil)

    » ATX leicht fester: Addiko-Übernahmekampf nimmt Fahrt auf, Verbund platzi...

    » Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; F...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequentis, Telekom Austria und Pol...

    » Vom Bundespräsidentschaftskandidaten zum Börse-Aspiranten: Norbert Hofer...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bianca Olivia, Elisabeth Oberndorfer, A...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Börsentag Wien
    ATX charttechnisch: Indikatoren generieren deutliche Kaufsignale
    Wie RBI, Erste Group, Wienerberger, OMV, Österreichische Post und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
    Fazits zu Frequentis, Telekom Austria, RBI ...
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Addiko am besten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Uniqa(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: AT&S(2)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: CPI Europe AG(2)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(2), Palfinger(1), Österreichische Post(1), Uniqa(1), Kontron(1)
      Mozimiller zu Porr
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 2.76%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -2.27%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Zumtobel(1), OMV(1), Strabag(1), Porr(1), Uniqa(1)
      BSN MA-Event Bajaj Mobility AG
      BSN MA-Event Bajaj Mobility AG
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina

      Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tageszeitung Die Presse und Öffi-Auskenner. Mit ihm spreche ich auch über die Idee, dass ein Wiener-U-Bahn-Teil an die Wiener Börse gehen könnte (wild hergeleit...

      Books josefchladek.com

      Anton Bruehl
      Mexico
      1933
      Delphic Studios

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de