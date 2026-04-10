Vom Bundespräsidentschaftskandidaten zum Börse-Aspiranten: Norbert Hofer und die Thorium-Vision von Emerald Horizon (Podcast)
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In der aktuellen Folge „Börsepeople im Podcast S24/12" empfängt Host Christian Drastil einen Gast, den man eher aus der politischen Arena kennt als aus der Finanzwelt: Norbert Hofer, Bundesminister außer Dienst und heute Vice President des Energieunternehmens Emerald Horizon, das noch im zweiten Quartal 2026 an die Wiener Börse gehen will. Von der Lauda Air über die Politik zur Energiebranche Norbert Hofers berufliche Laufbahn begann bei einem börsennotierten Unternehmen – und zwar bei der Lauda Air, die 1990 an die Wiener Börse ging. Ab 1991 war der junge Burgenländer im Engineering tätig, genauer gesagt in der Triebwerkstechnik. Er beschreibt diese Zeit als prägend: ein kleines Büro zwischen Schachteln, Nachtschichten im Winter, um Triebwerke wieder zum Laufen zu bringen, und eine...
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