Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequentis, Telekom Austria und Polytec gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
10.04.2026, 1300 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:18 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5666 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.38% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.48% auf 74.6 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.83% auf 9.48 Euro und Polytec Group mit +1.74% auf 3.795 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23806 ( -0.01%, Ultimo 2025: 24490, -2.79% ytd). Topperformer DAX sind HeidelbergCement mit +1.28% auf 186.6 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.24% auf 40.535 Euro und Infineon mit +1.14% auf 42.8725 Euro.
- PIR-News: News zu Verbund, Addiko, Research zu Telekom Austria, neue Aktien im global market
- Unser Volumensrobot sagt: Do&Co, Bajaj Mobility
- Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon
- Börsegeschichte 10.4: Böhler-Uddeholm, UBM
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz
- wikifolio Stockpicking Osterreich DE000LS9BHW2: +0.63% vs. last #gabb, +3.93% ytd, +123.20% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Norbert Hofer: https://audio-cd.at/page/podcast/8585
Eva Reuter: https://audio-cd.at/page/podcast/8574
Erich Kocina: https://audio-cd.at/page/podcast/8566
Bernadette Händlhuber: https://audio-cd.at/page/podcast/8563
Alexander von Schirmeister: https://audio-cd.at/page/podcast/8556
Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; Frequentis, Telekom und Polytec gesucht
Bildnachweis
1.
#gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, RBI, DO&CO, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Porr, Amag, Andritz, AT&S, VIG, Uniqa, Palfinger, Polytec Group, Marinomed Biotech, OMV, Addiko Bank, Erste Group, Flughafen Wien, Lenzing, Mayr-Melnhof, RWT AG, Strabag, Wienerberger, BKS Bank Stamm, BTV AG, Oberbank AG Stamm, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
cyan AG
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.4: Böhler-Uddeholm, UBM (Börse Geschichte) (BörseGesc...
» Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Verbund, Addiko, Research zu Telekom Austria, neue Akt...
» ATX leicht fester: Addiko-Übernahmekampf nimmt Fahrt auf, Verbund platzi...
» Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; F...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequentis, Telekom Austria und Pol...
» Vom Bundespräsidentschaftskandidaten zum Börse-Aspiranten: Norbert Hofer...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bianca Olivia, Elisabeth Oberndorfer, A...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX charttechnisch: Indikatoren generieren deutli...
- Fazits zu Frequentis, Telekom Austria, RBI ...
- Wiener Börse: ATX legt am Freitag 2,8 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Addiko am besten
- Wie Addiko Bank, Mayr-Melnhof, Rosenbauer, Marino...
- Wie RBI, Erste Group, Wienerberger, OMV, Österrei...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S24/09: Bernadette Händlhuber
Bernadette Händlhuber ist meine Nachbarin und eine Finanzlöwin. Seit Anfang der Zehnerjahre sind wir quasi Terrassenachbarn in 1090 Wien und seit einem Stiegenhausgespräch weiss ich, dass die Pharm...
Books josefchladek.com
Richard Avedon
Nothing Personal
1964
Atheneum Publishers
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation
Dean Garlick
100 Sculptural Circumstances
2025
Lodge Press
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
10.04.2026, 1300 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:18 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5666 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.38% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.48% auf 74.6 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.83% auf 9.48 Euro und Polytec Group mit +1.74% auf 3.795 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23806 ( -0.01%, Ultimo 2025: 24490, -2.79% ytd). Topperformer DAX sind HeidelbergCement mit +1.28% auf 186.6 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.24% auf 40.535 Euro und Infineon mit +1.14% auf 42.8725 Euro.
- PIR-News: News zu Verbund, Addiko, Research zu Telekom Austria, neue Aktien im global market
- Unser Volumensrobot sagt: Do&Co, Bajaj Mobility
- Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon
- Börsegeschichte 10.4: Böhler-Uddeholm, UBM
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz
- wikifolio Stockpicking Osterreich DE000LS9BHW2: +0.63% vs. last #gabb, +3.93% ytd, +123.20% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Norbert Hofer: https://audio-cd.at/page/podcast/8585
Eva Reuter: https://audio-cd.at/page/podcast/8574
Erich Kocina: https://audio-cd.at/page/podcast/8566
Bernadette Händlhuber: https://audio-cd.at/page/podcast/8563
Alexander von Schirmeister: https://audio-cd.at/page/podcast/8556
Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; Frequentis, Telekom und Polytec gesucht
Bildnachweis
1.
#gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, RBI, DO&CO, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Porr, Amag, Andritz, AT&S, VIG, Uniqa, Palfinger, Polytec Group, Marinomed Biotech, OMV, Addiko Bank, Erste Group, Flughafen Wien, Lenzing, Mayr-Melnhof, RWT AG, Strabag, Wienerberger, BKS Bank Stamm, BTV AG, Oberbank AG Stamm, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
cyan AG
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.4: Böhler-Uddeholm, UBM (Börse Geschichte) (BörseGesc...
» Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Verbund, Addiko, Research zu Telekom Austria, neue Akt...
» ATX leicht fester: Addiko-Übernahmekampf nimmt Fahrt auf, Verbund platzi...
» Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; F...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequentis, Telekom Austria und Pol...
» Vom Bundespräsidentschaftskandidaten zum Börse-Aspiranten: Norbert Hofer...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bianca Olivia, Elisabeth Oberndorfer, A...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX charttechnisch: Indikatoren generieren deutli...
- Fazits zu Frequentis, Telekom Austria, RBI ...
- Wiener Börse: ATX legt am Freitag 2,8 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Addiko am besten
- Wie Addiko Bank, Mayr-Melnhof, Rosenbauer, Marino...
- Wie RBI, Erste Group, Wienerberger, OMV, Österrei...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S24/09: Bernadette Händlhuber
Bernadette Händlhuber ist meine Nachbarin und eine Finanzlöwin. Seit Anfang der Zehnerjahre sind wir quasi Terrassenachbarn in 1090 Wien und seit einem Stiegenhausgespräch weiss ich, dass die Pharm...
Books josefchladek.com
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG