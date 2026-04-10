Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequentis, Telekom Austria und Polytec gesucht

10.04.2026, 1300 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:18 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5666 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.38% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.48% auf 74.6 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.83% auf 9.48 Euro und Polytec Group mit +1.74% auf 3.795 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23806 ( -0.01%, Ultimo 2025: 24490, -2.79% ytd). Topperformer DAX sind HeidelbergCement mit +1.28% auf 186.6 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.24% auf 40.535 Euro und Infineon mit +1.14% auf 42.8725 Euro.

- PIR-News: News zu Verbund, Addiko, Research zu Telekom Austria, neue Aktien im global market

- Unser Volumensrobot sagt: Do&Co, Bajaj Mobility

- Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon

- Börsegeschichte 10.4: Böhler-Uddeholm, UBM

- Österreich-Depots: Weekend Bilanz

- wikifolio Stockpicking Oster­reich DE000LS9BHW2: +0.63% vs. last #gabb, +3.93% ytd, +123.20% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Norbert Hofer: https://audio-cd.at/page/podcast/8585

Eva Reuter: https://audio-cd.at/page/podcast/8574

Erich Kocina: https://audio-cd.at/page/podcast/8566

Bernadette Händlhuber: https://audio-cd.at/page/podcast/8563

Alexander von Schirmeister: https://audio-cd.at/page/podcast/8556

(10.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; Frequentis, Telekom und Polytec gesucht

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, RBI, DO&CO, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Porr, Amag, Andritz, AT&S, VIG, Uniqa, Palfinger, Polytec Group, Marinomed Biotech, OMV, Addiko Bank, Erste Group, Flughafen Wien, Lenzing, Mayr-Melnhof, RWT AG, Strabag, Wienerberger, BKS Bank Stamm, BTV AG, Oberbank AG Stamm, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

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