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Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequentis, Telekom Austria und Polytec gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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10.04.2026, 1300 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:18 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5666 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.38% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.48% auf 74.6 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.83% auf 9.48 Euro und Polytec Group mit +1.74% auf 3.795 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23806 ( -0.01%, Ultimo 2025: 24490, -2.79% ytd). Topperformer DAX sind HeidelbergCement mit +1.28% auf 186.6 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.24% auf 40.535 Euro und Infineon mit +1.14% auf 42.8725 Euro.

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Bernadette Händlhuber: https://audio-cd.at/page/podcast/8563
Alexander von Schirmeister: https://audio-cd.at/page/podcast/8556

 


(10.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; Frequentis, Telekom und Polytec gesucht




 

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    Autor: Christian Drastil

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