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ATX Total Return knackt erneut die Bestmarke – Wiener Börse glänzt mit 13. All-Time-High im Jahr 2026 (Podcast)

11.04.2026, 982 Zeichen
In der aktuellen Ausgabe der „Kapitalmarktstimme.at Daily Voice" liefert Moderator Christian Drastil eine bemerkenswerte Bestandsaufnahme des österreichischen Aktienmarktes – und kann dabei selbst seine Überraschung kaum verbergen. Historischer Rekordtag am Freitag Was sich am Freitag, dem 10. April 2026, an der Wiener Börse abspielte, dürfte selbst erfahrene Marktbeobachter aufhorchen lassen: Der ATX Total Return erzielte mit einem Schlusskurs von 14.231,61 Punkten ein neues Allzeithoch – den höchsten Schlusskurs in seiner gesamten Geschichte. Damit übertraf der Index die bisherige Bestmarke vom 18. Februar 2026, die bei 14.195,81 Punkten gelegen hatte. Es war bereits das 13. All-Time-High des ATX Total Return im laufenden Jahr 2026. Besonders beeindruckend: Der Tagesanstieg am Freitag war der fünftgrößte in der gesamten Geschichte des ATX Total Return...

Weiterlesen: ATX Total Return knackt erneut die Bestmarke – Wiener Börse glänzt mit 13. All-Time-High im Jahr 2026


(11.04.2026)

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