ATX, OMV, AT&S: Österreichs Börse im Fokus der Charttechnik – und warum Wien mehr kann als gedacht (Podcast)
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12.04.2026, 997 Zeichen
In der Ostermontag-Ausgabe von „Rendezvous mit Harry" auf dem YouTube-Kanal von BNP Paribas Zertifikate (Original mit Bild und Charts: https://www.youtube.com/watch?v=SeZxYkI9VRU ) war Christian Drastil als Österreich-Spezialist zu Gast bei Charttechniker Harald Weygand und Moderator Volker Meinel – die Audio-Spur dieser Episode bildet die Grundlage für die folgende Analyse der aktuellen Lage an den europäischen und österreichischen Aktienmärkten. Geopolitik als Taktgeber: DAX zeigt überraschende Resilienz Den Auftakt der Sendung machte wie gewohnt der Blick auf den DAX, der an Karfreitag und Ostermontag nicht gehandelt wurde. Die US-Märkte hingegen liefen regulär – und zeigten ein bemerkenswertes Muster: Nachdem die Futures in der Nacht zeitweise gut zwei Prozent im Minus notierten, drehten sie im Tagesverlauf ins Plus. Harald Weygand ordnete die Lage unmissverständlich...
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