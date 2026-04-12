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ATX, OMV, AT&S: Österreichs Börse im Fokus der Charttechnik – und warum Wien mehr kann als gedacht (Podcast)

12.04.2026, 997 Zeichen
In der Ostermontag-Ausgabe von „Rendezvous mit Harry" auf dem YouTube-Kanal von BNP Paribas Zertifikate (Original mit Bild und Charts: https://www.youtube.com/watch?v=SeZxYkI9VRU ) war Christian Drastil als Österreich-Spezialist zu Gast bei Charttechniker Harald Weygand und Moderator Volker Meinel – die Audio-Spur dieser Episode bildet die Grundlage für die folgende Analyse der aktuellen Lage an den europäischen und österreichischen Aktienmärkten. Geopolitik als Taktgeber: DAX zeigt überraschende Resilienz Den Auftakt der Sendung machte wie gewohnt der Blick auf den DAX, der an Karfreitag und Ostermontag nicht gehandelt wurde. Die US-Märkte hingegen liefen regulär – und zeigten ein bemerkenswertes Muster: Nachdem die Futures in der Nacht zeitweise gut zwei Prozent im Minus notierten, drehten sie im Tagesverlauf ins Plus. Harald Weygand ordnete die Lage unmissverständlich...

Weiterlesen: ATX, OMV, AT&S: Österreichs Börse im Fokus der Charttechnik – und warum Wien mehr kann als gedacht


(12.04.2026)

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Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

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