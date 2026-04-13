ATX gibt nach Rekordhoch nach – Wien startet in eine Woche der Main Events (Podcast)
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13.04.2026, 847 Zeichen
In der Episode #1133 der Wiener Börse Party nimmt Moderator Christian Drastil die Hörer mit durch einen Handelstag, der nach dem frischen Allzeithoch im ATX Total Return vom Freitag von einer leichten Korrektur geprägt ist – eingebettet in eine Woche voller Branchenhighlights von Zürs bis Stuttgart. Neues ATX-TR-High und die prompte Korrektur Am Freitag hatte der ATX Total Return ein neues Allzeithoch markiert – laut Drastil kam dieses „ein bisschen out of the blue" mit einem starken Nachmittag und einem beachtlichen Tagesumsatz von 471 Millionen Euro. Doch die Euphorie währte nur kurz: Am Montag, dem 13. April 2026, notierte der ATX zur Mittagszeit 0,88 Prozent im Minus bei 5.763 Punkten. Auch der DAX in Frankfurt zeigte sich schwächer und verlor...
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Wiener Börse Party #1135: ATX leicht schwächer, Wienerberger Heavyweight und Geburtstagskind, Strabag mit mehr Streubesitz
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