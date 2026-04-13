PIR-News: Frisches Research zu RBI, Erste Group, Österreichische Post, Kontron mit Rückkauf-Zwischenbilanz (Christine Petzwinkler)

13.04.2026, 1665 Zeichen

Oddo BHF stuft die Aktie der Österreichischen Post von Neutral auf Underperform und passt das Kursziel von 31,0 Euro auf 30,0 Euro an.

Die Post bringt zudem eine neue Crypto stamp auf den Markt: Die Crypto stamp „Vienna – City of Music“ erscheint am 16. April in einer limitierten Auflage von 15.000 Stück und hat einen Nennwert von 11,35 Euro (Tarif: Brief International L Priority Welt).

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 33,75 /33,90, -6,17%)

Autonomous Research hält an der Outperform-Empfehlung für die RBI-Aktie fest und erhöht das Kursziel von 52,90 auf 57,29 Euro. Für die Erste Group-Aktie wird seitens der Autonomous-Analysten ebenfalls das Outperform-Rating bestätigt und das Kursziel von 118,21 auf 123,87 Euro angehoben.

RBI ( Akt. Indikation: 44,16 /44,24, -0,09%)

Erste Group ( Akt. Indikation: 103,00 /103,10, -0,72%)

Wie berichtet, läuft bei Kontron seit 26. März ein Aktienrückkaufprogramm. Bisher wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 insgesamt 592.746 Aktien zurückgekauft. Es werden Aktien zu maximal 24,0 Euro pro Stück erworben. Der anvisierte maximale Gesamtbetrag liegt bei 50 Mio. Euro.

Das Rückkaufprogramm substituiert die Dividende: Kontron hat sich zum Ziel gesetzt, rund 50 Prozent des Nettoertrags entweder für Aktienrückkäufe einzusetzen oder als Dividende auszuschütten. Aufgrund der aktuellen Kursentwicklung hat sich das Management entschlossen, dieses Jahr ein 50 Mio. Euro Aktienrückkaufprogramm durchzuführen, statt eine Dividende auszuschütten.

Kontron ( Akt. Indikation: 19,33 /19,36, -1,75%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.04.)

(13.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1135: ATX leicht schwächer, Wienerberger Heavyweight und Geburtstagskind, Strabag mit mehr Streubesitz

Akt. Indikation: 105.60 / 106.40

Uhrzeit: 23:00:42

Veränderung zu letztem SK: -0.28%

Letzter SK: 106.30 ( 0.09%)

Akt. Indikation: 20.44 / 20.66

Uhrzeit: 23:00:27

Veränderung zu letztem SK: 0.15%

Letzter SK: 20.52 ( 0.79%)

Akt. Indikation: 34.70 / 34.90

Uhrzeit: 22:58:45

Veränderung zu letztem SK: 0.72%

Letzter SK: 34.55 ( 1.47%)

Akt. Indikation: 45.88 / 46.02

Uhrzeit: 23:00:42

Veränderung zu letztem SK: -0.37%

Letzter SK: 46.12 ( 0.52%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, Semperit, EuroTeleSites AG, FACC, Amag, Bajaj Mobility AG, Bawag, Frequentis, CA Immo, Erste Group, EVN, Verbund, Strabag, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, BTV AG, Oberbank AG Stamm, CPI Europe AG, Telekom Austria.

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