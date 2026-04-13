Wiener Börse zu Mittag leichter: Bajaj Mobility, Frequentis und Agrana gesucht

13.04.2026, 1330 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:57 liegt der ATX mit -0.88 Prozent im Minus bei 5763 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +1.15% auf 15.88 Euro, dahinter Frequentis mit +0.96% auf 73.5 Euro und Agrana mit +0.84% auf 12.05 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23562 ( -1.02%, Ultimo 2025: 24490, -2.80% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +0.82% auf 1475.8 Euro, dahinter BASF mit +0.25% auf 54.835 Euro und Bayer mit +0.20% auf 40.2 Euro.

- PIR-News: Frisches Research zu RBI, Erste Group, Österreichische Post, Kontron mit Rückkauf-Zwischenbilanz

- Unser Volumensrobot sagt: RBI und Do&Co auffällig

- Nachlese: Anastasia Potapova, Richard Dittrich, Wiener Börse, CD bei Harry Weygand

- Börsegeschichte 13.4.: Bitte wieder so wie 2016

- Österreich-Depots: Starker Wochenstart

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.54% vs. last #gabb, +4.49% ytd, +124.40% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Richard Dittrich: https://audio-cd.at/page/podcast/8593

Norbert Hofer: https://audio-cd.at/page/podcast/8585

Eva Reuter: https://audio-cd.at/page/podcast/8574

Erich Kocina: https://audio-cd.at/page/podcast/8566

Bernadette Händlhuber: https://audio-cd.at/page/podcast/8563

(13.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1135: ATX leicht schwächer, Wienerberger Heavyweight und Geburtstagskind, Strabag mit mehr Streubesitz

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, Semperit, EuroTeleSites AG, FACC, Amag, Bajaj Mobility AG, Bawag, Frequentis, CA Immo, Erste Group, EVN, Verbund, Strabag, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, BTV AG, Oberbank AG Stamm, CPI Europe AG, Telekom Austria.

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