Wiener Börse zu Mittag leichter: Bajaj Mobility, Frequentis und Agrana gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
13.04.2026, 1330 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:57 liegt der ATX mit -0.88 Prozent im Minus bei 5763 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +1.15% auf 15.88 Euro, dahinter Frequentis mit +0.96% auf 73.5 Euro und Agrana mit +0.84% auf 12.05 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23562 ( -1.02%, Ultimo 2025: 24490, -2.80% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +0.82% auf 1475.8 Euro, dahinter BASF mit +0.25% auf 54.835 Euro und Bayer mit +0.20% auf 40.2 Euro.
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Erich Kocina: https://audio-cd.at/page/podcast/8566
Bernadette Händlhuber: https://audio-cd.at/page/podcast/8563
Wiener Börse Party #1135: ATX leicht schwächer, Wienerberger Heavyweight und Geburtstagskind, Strabag mit mehr Streubesitz
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1.
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