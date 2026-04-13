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Wiener Börse zu Mittag leichter: Bajaj Mobility, Frequentis und Agrana gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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13.04.2026, 1330 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:57 liegt der ATX mit -0.88 Prozent im Minus bei 5763 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +1.15% auf 15.88 Euro, dahinter Frequentis mit +0.96% auf 73.5 Euro und Agrana mit +0.84% auf 12.05 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23562 ( -1.02%, Ultimo 2025: 24490, -2.80% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +0.82% auf 1475.8 Euro, dahinter BASF mit +0.25% auf 54.835 Euro und Bayer mit +0.20% auf 40.2 Euro.

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- Unser Volumensrobot sagt: RBI und Do&Co auffällig
- Nachlese: Anastasia Potapova, Richard Dittrich, Wiener Börse, CD bei Harry Weygand
- Börsegeschichte 13.4.: Bitte wieder so wie 2016
- Österreich-Depots: Starker Wochenstart
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Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

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Norbert Hofer: https://audio-cd.at/page/podcast/8585
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Erich Kocina: https://audio-cd.at/page/podcast/8566
Bernadette Händlhuber: https://audio-cd.at/page/podcast/8563

 


(13.04.2026)

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Wiener Börse Party #1135: ATX leicht schwächer, Wienerberger Heavyweight und Geburtstagskind, Strabag mit mehr Streubesitz




 

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    Autor: Christian Drastil

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