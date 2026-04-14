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ATX durchbricht erstmals die 5900-Punkte-Marke – BAWAG-Deal treibt den Markt (Podcast)

14.04.2026, 849 Zeichen
In der Episode 1134 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen dichten Überblick über einen historischen Handelstag an der Wiener Börse – mit einem ATX auf Rekordniveau, einer Übernahme der BAWAG und einer ganzen Reihe weiterer Unternehmensnachrichten. ATX auf neuem Allzeithoch bei 5900 Punkten Der österreichische Leitindex ATX hat am Dienstag, dem 14. April 2026, erstmals die Marke von 5900 Punkten erreicht. Um die Mittagszeit notierte der Index bei einem Plus von rund einem Prozent auf exakt 5900 Zählern – eine Zahl, die es in der Geschichte des ATX bislang noch nicht gegeben hatte. Auch der DAX zeigte sich parallel stark und legte um 0,96 Prozent auf 23.971 Punkte zu. Dort stachen insbesondere Siemens mit plus 3,4 Prozent,...

Weiterlesen: ATX durchbricht erstmals die 5900-Punkte-Marke – BAWAG-Deal treibt den Markt


(14.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1134: ATX schaut sich erstmals die 5900 an, Bawag erstmals die 150, dies am Tag 2 der Zürs-Konferenz




 

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