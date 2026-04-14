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Börsegeschichte 14.4.: Post, Telekom und bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

14.04.2026, 622 Zeichen

Extrema:
14.04.2009: Top 3: Österreichische Post: 8.85% - [Top 1: 14.21% (31.05.2006), Top 2: 9.79% (30.11.2007)] zum Kalender

under MA200:
14.04.2009: Telekom Austria: Am längsten unter MA200: 461 Tage (endete am: 14.04.2009)

Bisher gab es an einem 14. April 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 14.04. beträgt 0,32%. Der beste 14.04. fand im Jahr 2009 mit 4,12% statt, der schlechteste 14.04. im Jahr 1993 mit -1,18%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 14.04. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.04.)


(14.04.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

    14.04.2026, 622 Zeichen

    Extrema:
    14.04.2009: Top 3: Österreichische Post: 8.85% - [Top 1: 14.21% (31.05.2006), Top 2: 9.79% (30.11.2007)] zum Kalender

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