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PIR-News: Bawag, Kontron, Andritz, Marinomed, CPI Europe, Reploid, AT&S, wienerberger (Christine Petzwinkler)

14.04.2026, 5336 Zeichen

Bawag kauft in Irland zu: Es seien mit der Permanent TSB Group Holdings plc die Bedingungen eines Barangebots vereinbart worden, teilt die Bawag mit. Gemäß den Bedingungen dieses Angebots wird die Bawag sämtliche ausgegebene und allenfalls noch auszugebende Aktien der PTSB für einen Kaufpreis von 2,97 Euro pro Aktie, in Summe 1,619 Mrd. Euro, erwerben, wie die Bank mitteilt. Der irische Staat hält 57,5 Prozent der Aktien an der PTSB - das Angebot wird vom irischen Finanzminister befürwortet, wie es heißt. Auch das Board of Directors der PTSB empfiehlt das Angebot. Der Staat Irland hat den Verkauf angestoßen, da man die Beteiligungen an Banken zurückfahren möchte. Am Verkaufsprozess waren neben Bawag auch Private Equity-Häuser beteiligt.
Bawag ( Akt. Indikation:  148,00 /148,40, 4,96%)

Kontron sichert sich einen Cybersecurity-Vertrag im Wert von rund 20 Mio. Euro. Das Unternehmen wird in Partnerschaft mit Darktrace Lösungen für mehrere Institutionen in Mittel- und Osteuropa (CEE) bereitstellen. Die Partnerschaft vereint Kontrons Expertise in Systemintegration und Managed Services mit der Self-Learning-KI-Technologie von Darktrace, heißt es in einer Mitteilung, Der Auftrag leistet laut Kontron einen Beitrag zum weiteren Ausbau wiederkehrender Umsätze im Cybersecurity-Geschäft und unterstützt die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens im Bereich Software und hochwertiger IoT-Lösungen.
Kontron ( Akt. Indikation:  20,34 /20,38, 1,95%)

Andritz wird das neue Pumpspeicherkraftwerk Saidongar-1 Karjat von Torrent Power in Indien mit zehn Pumpturbinensätzen sowie zusätzlicher elektromechanischer Ausrüstung ausstatten. Der Auftragswert liegt im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich und ist im Auftragseingang von Andritz für das erste Quartal 2026 enthalten. Mit einer Leistung von 3.000 MW wird Saidongar-1 Karjat im Bundesstaat Maharashtra das größte Pumpspeicherkraftwerk Indiens sein.
Andritz ( Akt. Indikation:  67,60 /67,70, 1,58%)

Die börsenotierte Marinomed hat sich im Zuge der jüngsten Kapitalerhöhung 2,23 Mio. Euro sichern können und damit das Ziel eines Bruttoemissionserlöses von mindestents 2 Mio. Euro leicht übertroffen. Insgesamt gehen 159.039 neue Aktien an die Investoren. Im Wege des Bezugsangebots an bestehende Aktionäre wurden 33.322 neue Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen. Nicht bezogene Aktien wurden im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung zum Bezugspreis von 14,0 Euro je neuer Aktie angeboten. In diesem Rahmen konnten 125.717 zusätzlich neue Aktien platziert werden. "Mit dieser Finanzierung wird der erwartete Liquiditätsbedarf gedeckt und unsere Position in den laufenden Verhandlungen zur Vermarktung unserer Leitprodukte Budesolv und Tacrosolv gestärkt.“ kommentiert Andreas Grassauer, CEO von Marinomed.
Marinomed Biotech ( Akt. Indikation:  0,00 /0,00, -100,00%)

CPI Europe vollzieht ihren Rückzug aus dem italienischen Fachmarktzentrumsmarkt und verkauft Stop Shop San Fior und Stop Shop Terminal Nord Udine. „Die Transaktion spiegelt unser aktives Portfoliomanagement wider und unterstützt unsere Kapitalstrategie. Der Erlös wird in erster Linie zur Schuldenreduzierung und zur Finanzierung von Investitionen in Kernmärkten verwendet, insbesondere für die Expansion von Stop Shops in Mittel- und Osteuropa“, erklärt Vostand Pavel Mechura. Das Unternehmen entwickelt derzeit vier Fachmarktzentren in Kroatien. Für den Zeitraum 2027 bis 2028 sind weitere Projektentwicklungen in Serbien, Ungarn und Kroatien geplant.
CPI Europe AG ( Akt. Indikation:  15,66 /15,78, 0,90%)

Die börsenotierte Reploid Group AG hat sich personell verstärkt. Paul van der Raad wird Director Global Petfood und neu ins Business-Development-Team kommen Lars-Henrik Lau Heckmann und Maurice Brenninkmeijer. Paul van der Raad verfügt über nahezu 30 Jahre internationale Erfahrung in der Heimtierbranche und wird bei Reploid die Weiterentwicklung der globalen Heimtieraktivitäten der Gruppe unterstützen – mit einem Fokus auf funktionale und nachhaltige Lösungen für Heimtiere, Zutaten, Marken, strategische Partnerschaften, Beziehungen zu Handelsunternehmen und Produzenten sowie profitables Wachstum entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Lars-Henrik Lau Heckmann verfügt über zwölf Jahre Erfahrung in der Insektenzucht. Mehr als fünf Jahre davon war er Leiter Business Development bei der Big Dutchman Group, einem Systemanbieter für industrielle Insektenfarmen. Maurice Brenninkmeijer war zuletzt bei Protix BV, wo er internationale Expansionsstrategien einschließlich Joint Ventures und strategischer Allianzen konzipierte und umsetzte.
Reploid Group AG ( Akt. Indikation:  0,00 /0,00, -100,00%)

Research: Die Analysten von UBS halten an der Verkaufs-Empfehlung für wienerberger fest und senken das Kursziel von 25,0 auf 23,0 Euro.
Wienerberger ( Akt. Indikation:  25,50 /25,54, 2,16%)

Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen die Buy-Empfehlung für die Andritz-Aktie und heben das Kursziel von 86,0 auf 90,0 Euro an.

Aktienkäufe: Gertrude Tumpel-Gugerell, Aufsichtsratmitglied der AT&S, hat Aktien gekauft. Und zwar 430 Stück zu je 69,20 Euro, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.
AT&S ( Akt. Indikation:  69,50 /69,80, 5,05%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.04.)


(14.04.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1134: ATX schaut sich erstmals die 5900 an, Bawag erstmals die 150, dies am Tag 2 der Zürs-Konferenz




Andritz
Akt. Indikation:  67.80 / 68.40
Uhrzeit:  18:43:19
Veränderung zu letztem SK:  0.44%
Letzter SK:  67.80 ( 1.80%)

Bawag
Akt. Indikation:  150.10 / 150.60
Uhrzeit:  18:44:33
Veränderung zu letztem SK:  -0.96%
Letzter SK:  151.80 ( 7.51%)

CPI Europe AG
Akt. Indikation:  15.76 / 15.86
Uhrzeit:  18:43:19
Veränderung zu letztem SK:  0.06%
Letzter SK:  15.80 ( 1.41%)

Kontron
Akt. Indikation:  20.20 / 20.32
Uhrzeit:  18:43:06
Veränderung zu letztem SK:  1.45%
Letzter SK:  19.97 ( 1.42%)

Wienerberger
Akt. Indikation:  25.20 / 25.26
Uhrzeit:  18:43:34
Veränderung zu letztem SK:  -0.43%
Letzter SK:  25.34 ( 1.44%)



 

Bildnachweis

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    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard



    Autor: Christine Petzwinkler

    14.04.2026, 5336 Zeichen

    Bawag kauft in Irland zu: Es seien mit der Permanent TSB Group Holdings plc die Bedingungen eines Barangebots vereinbart worden, teilt die Bawag mit. Gemäß den Bedingungen dieses Angebots wird die Bawag sämtliche ausgegebene und allenfalls noch auszugebende Aktien der PTSB für einen Kaufpreis von 2,97 Euro pro Aktie, in Summe 1,619 Mrd. Euro, erwerben, wie die Bank mitteilt. Der irische Staat hält 57,5 Prozent der Aktien an der PTSB - das Angebot wird vom irischen Finanzminister befürwortet, wie es heißt. Auch das Board of Directors der PTSB empfiehlt das Angebot. Der Staat Irland hat den Verkauf angestoßen, da man die Beteiligungen an Banken zurückfahren möchte. Am Verkaufsprozess waren neben Bawag auch Private Equity-Häuser beteiligt.
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    Kontron ( Akt. Indikation:  20,34 /20,38, 1,95%)

    Andritz wird das neue Pumpspeicherkraftwerk Saidongar-1 Karjat von Torrent Power in Indien mit zehn Pumpturbinensätzen sowie zusätzlicher elektromechanischer Ausrüstung ausstatten. Der Auftragswert liegt im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich und ist im Auftragseingang von Andritz für das erste Quartal 2026 enthalten. Mit einer Leistung von 3.000 MW wird Saidongar-1 Karjat im Bundesstaat Maharashtra das größte Pumpspeicherkraftwerk Indiens sein.
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    AT&S ( Akt. Indikation:  69,50 /69,80, 5,05%)

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.04.)


    (14.04.2026)

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    Andritz
    Akt. Indikation:  67.80 / 68.40
    Uhrzeit:  18:43:19
    Veränderung zu letztem SK:  0.44%
    Letzter SK:  67.80 ( 1.80%)

    Bawag
    Akt. Indikation:  150.10 / 150.60
    Uhrzeit:  18:44:33
    Veränderung zu letztem SK:  -0.96%
    Letzter SK:  151.80 ( 7.51%)

    CPI Europe AG
    Akt. Indikation:  15.76 / 15.86
    Uhrzeit:  18:43:19
    Veränderung zu letztem SK:  0.06%
    Letzter SK:  15.80 ( 1.41%)

    Kontron
    Akt. Indikation:  20.20 / 20.32
    Uhrzeit:  18:43:06
    Veränderung zu letztem SK:  1.45%
    Letzter SK:  19.97 ( 1.42%)

    Wienerberger
    Akt. Indikation:  25.20 / 25.26
    Uhrzeit:  18:43:34
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      Daido Moriyama
      Ligh and Shadow (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Pierre Bost
      Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
      1927
      Librairie des arts Décoratifs

      Dean Garlick
      100 Sculptural Circumstances
      2025
      Lodge Press

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

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