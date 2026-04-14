Wiener Börse zu Mittag schon wieder auf Rekordkurs: AT&S, Bawag und Frequentis gesucht

14.04.2026, 1257 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:30 liegt der ATX mit +1.52 Prozent im Plus bei 5886 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.50% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.20% auf 69.75 Euro, dahinter Bawag mit +4.75% auf 147.9 Euro und Frequentis mit +3.93% auf 76.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23966 (+0.94%, Ultimo 2025: 24490, -3.05% ytd). Topperformer DAX sind Siemens mit +3.19% auf 236 Euro, dahinter Mercedes-Benz Group mit +2.37% auf 55.485 Euro und Scout24 mit +2.18% auf 66.675 Euro.

- PIR-News: Bawag, Kontron, Andritz, Marinomed, CPI Europe, Reploid, AT&S, wienerberger

- Unser Volumensrobot sagt: RBI, Österreichische Post

- Nachlese: Richard Dittrich

- Börsegeschichte 14.4.: Post, Telekom und bitte wieder so wie 2009

- Österreich-Depots: Stärker

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.62% vs. last #gabb, +5.14% ytd, +125.80% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Richard Dittrich: https://audio-cd.at/page/podcast/8593

Norbert Hofer: https://audio-cd.at/page/podcast/8585

Eva Reuter: https://audio-cd.at/page/podcast/8574

Erich Kocina: https://audio-cd.at/page/podcast/8566

Bernadette Händlhuber: https://audio-cd.at/page/podcast/8563

(14.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1134: ATX schaut sich erstmals die 5900 an, Bawag erstmals die 150, dies am Tag 2 der Zürs-Konferenz

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, EuroTeleSites AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, Amag, VIG, Uniqa, Bajaj Mobility AG, Bawag, Frequentis, CA Immo, Erste Group, SBO, AT&S, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, BTV AG, Oberbank AG Stamm, CPI Europe AG, Telekom Austria, RHI Magnesita.

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