Wiener Börse zu Mittag schon wieder auf Rekordkurs: AT&S, Bawag und Frequentis gesucht
Autor:
Christian Drastil
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14.04.2026, 1257 Zeichen
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Um 12:30 liegt der ATX mit +1.52 Prozent im Plus bei 5886 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.50% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.20% auf 69.75 Euro, dahinter Bawag mit +4.75% auf 147.9 Euro und Frequentis mit +3.93% auf 76.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23966 (+0.94%, Ultimo 2025: 24490, -3.05% ytd). Topperformer DAX sind Siemens mit +3.19% auf 236 Euro, dahinter Mercedes-Benz Group mit +2.37% auf 55.485 Euro und Scout24 mit +2.18% auf 66.675 Euro.
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- Nachlese: Richard Dittrich
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Bernadette Händlhuber: https://audio-cd.at/page/podcast/8563
Wiener Börse Party #1134: ATX schaut sich erstmals die 5900 an, Bawag erstmals die 150, dies am Tag 2 der Zürs-Konferenz
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