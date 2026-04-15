ATX kratzt an der 5.900er-Marke: Historischer Rekord, Strabag-Platzierung und Wienerberger feiert 157 Jahre Börse (Podcast)
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In der Episode #1135 der Wiener Börse Party nimmt Moderator Christian Drastil die Hörerinnen und Hörer mit durch einen ereignisreichen Handelstag – vom frischen ATX-Rekord über eine bedeutende Aktienplatzierung bis hin zu einem bemerkenswerten Börsenjubiläum. ATX nach Rekord leicht im Minus – 5.900er-Marke erstmals geknackt Der Wiener Leitindex ATX notierte am Mittwochmittag bei 5.890 Punkten, was einem minimalen Rückgang von 0,15 Prozent entspricht. Doch der eigentliche Paukenschlag hatte sich bereits am Vortag ereignet: Am Dienstag überstieg der ATX intraday erstmals in seiner Geschichte die Marke von 5.900 Punkten. Ein historischer Moment für den österreichischen Aktienmarkt. Unter den Einzelwerten stach erneut AT&S als Top-Performer hervor – mit einem Tagesplus von 2,9 Prozent und der besten Performance aller ATX-Titel im laufenden Jahr...
Weiterlesen: ATX kratzt an der 5.900er-Marke: Historischer Rekord, Strabag-Platzierung und Wienerberger feiert 157 Jahre Börse
Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig
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