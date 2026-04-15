Nachlese: VBV Wolfgang Mazal, Josef Wöss, Börsepeople Christoph Holly, Bell Martina Beran (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
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15.04.2026, 2283 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/5TKzky1CRya9DgOi8AXruS?si=Nuwq9VoKRuml6Ry7ER8ap
VBV-Podcast: „Gibt es eine Pensionslücke?“
Viele Menschen gehen davon aus, dass ihre Pension später ihr Einkommen weitgehend ersetzen wird. Doch die Realität zeigt oft ein anderes Bild. Entsteht daraus eine Pensionslücke – und wenn ja, wie groß ist sie tatsächlich? In dieser Folge sprechen wir mit zwei der profiliertesten Experten Österreichs, Wolfgang Mazal von der Universität Wien und Josef Wöss von der Arbeiterkammer, und gehen dieser Frage auf den Grund. Ein Gespräch über Erwartungen und Realität bei der Pension.
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8600/
Christoph Holly ist Führungskräfte-Trainer, Unternehmer und im Gründungsjahr des ATX geboren. Mir taugt, dass sich Christoph im Alter von 20 selbstständig gemacht hat und dann erst Kunden gesucht hat. Und so gehen wir über das Veranstalten von B2B-Golfevents, über Mammut Sports hin zu wohltuenden Polstern und Artikel-Mengen ab der Palette aufwärts. Christophs Ansatz als Coach: "Mitarbeiter brauchen Führung, Fans hingegen nicht – sie sind von selbst motiviert. Doch wie machen Sie aus Ihren Mitarbeitern leidenschaftliche Fans?" Das passt gerade für einen wie mich, der gerade ein Fanboy-Buch in der Druckerei hat, gut. Uns so reden wir auch noch über Fixum vs. Provision, Linz, den Senat der Wirtschaft, Radfahren und Wertpapiere.
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Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8598- ATX schaut sich erstmals die 5900 an, Bawag erstmals die 150
- News: Bawag, Kontron, Andritz, Marinomed, CPI Europe, Reploid, AT&S, wienerberger
- Martina Beran läutet die Opening Bell für Dienstag. Die langjährige ZFA-Möglichmacherin freut sich über 20 Jahre ZFA, heute Nachmittag gehen die Feierlichkeiten los
- Börse Frankfurt fester: DAX fast bei 24.000, Siemens gesucht
- Vintage: Post, Telekom
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.04.)
Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig
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