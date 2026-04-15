SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: News zu Strabag, Uniqa, Agrana, VIG, Research zu Bawag, AT&S, Roadshows (Christine Petzwinkler)

15.04.2026, 3968 Zeichen

Uniqa platzierte 2,36 Mio. Stück Strabag Aktien an institutionelle Anleger zu einem Preis von 86,70 je Aktie, wie Marktbeobachter meinen. Der gestrige Schlusskurs der Strabag-Aktie lag bei 94,20 Euro. Der Streubesitz der Strabag erhöht sich mit dieser Transaktion auf nunmehr 20  Prozent. "Damit wird die Handelsliquidität und in der Folge die Attraktivität der Strabag-Aktie weiter unterstützt," heißt es in einer Aussendung der Strabag. Noch vor ca. einem Jahr lag der Streubesitz bei etwas über zehn Prozent. Durch Aktienverkäufe wurde dieser im letzten Jahr sukzessive erhöht: Im Februar 2026 hat die Raiffeisen Holding Wien/NÖ mehr als 2 Mio. Strabag-Aktien zu je 86,5 Euro platziert. Die Uniqa hat bereits im Mai 2025 1,8 Mio. Strabag-Aktien zu je 77,67 Euro verkauft. Die Haselsteiner Privatstiftung hat ebenso Aktienpakete veräussert.
Strabag ( Akt. Indikation:  89,70 /89,90, -4,67%)

Agrana will bei der Hauptversammlung am 3. Juli für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 0,35 Euro je Aktie vorschlagen (Dividende 2024|25: 0,70 Euro je Aktie). Nach vorläufigen Zahlen erzielte Agrana im Geschäftsjahr 2025|26 ein operatives Ergebnis von 81,2 Mio. Euro (Vorjahr: 76,5 Mio. Euro). Das Ergebnis aus Sondereinflüssen belief sich auf –74,1 Mio. Euro (Vorjahr: –36,4 Mio. Euro) und beinhaltet eine nicht zahlungswirksame Wertminderung auf Anlagevermögen im Segment ACS – Zucker in Höhe von 46,0 Mio. Euro. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) lag bei 3,2 Mio. Euro (Vorjahr: 40,5 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse der Gruppe betrugen 3.237,3 Mio. Euro (Vorjahr: 3.514,0 Mio. Euro). Der Geschäftsbericht wird am 12. Mai veröffentlicht. In einer ersten Prognose für das Geschäftsjahr 2026|27 (1. März 2026 bis 28. Februar 2027) erwartet das Unternehmen ein EBIT in einer Bandbreite von 70 bis 90 Mio. Euro (+3,2 Mio. Euro in 2025/2026). Beim Konzernumsatz wird ein leichter Anstieg erwartet (+1 Prozent bis +5 Prozent). Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026|27 wird ein EBIT erwartet, das sehr deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahreszeitraumes (Q1 2025|26: 5,7 Mio. Euro) liegt, wie das Unternehmen mitteilt.
Agrana ( Akt. Indikation:  11,85 /12,05, 0,42%)

Research: Die Analysten der Mediobanca stufen die Bawag-Aktie weiter mit Outperform ein und erhöhen das Kursziel von 160,0 auf 194,0 Euro.
Bawag ( Akt. Indikation:  153,60 /153,90, 1,28%)

Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen die Kauf-Empfehlung für die AT&S-Aktie und heben das Kursziel von 68,0 auf nunmehr 82,0 Euro an.
AT&S ( Akt. Indikation:  70,60 /70,90, 2,39%)

Das Vorstandsteam der Vienna Insurance Group (VIG) wird von sieben auf acht Vorstandsmitglieder erweitert. Judit Havasi und Sonja Raus verstärken künftig den Vorstand. Harald Riener wechselt mit Ende Juni 2026 vom VIG-Vorstand in den Vorstand der Donau Versicherung und folgt dort als Generaldirektor auf Judit Havasi, wie die VIG mitteilt. Gerhard Lahner, COO der Gruppe, wird zum 2. Generaldirektor-Stellvertreter ernannt. Die neuen Vorstandmitglieder wurden bis zum 30. Juni 2031 bestellt – die Mandate von Generaldirektor Hartwig Löger, Peter Höfinger, Gerhard Lahner, Liane Hirner, Gabor Lehel und Christoph Rath wurden ebenfalls bis zum 30. Juni 2031 verlängert, wie das Unternehmen mitteilt.
VIG ( Akt. Indikation:  66,50 /66,70, -1,62%)

Roadshows: Die Raiffeisen Investorenkonferenz in Zürs geht heute zu Ende. Am kommenden Wochenende findet die Invest in Stuttgart statt, bei der zehn heimische Börsenotierte vertreten sein werden, nämlich BKS, EVN, FACC, Frequentis, Oberbank, Post, Porr, Palfinger, Semperit, VIG. In der kommenden Woche, am 23. April, veranstaltet mwb research die Online-Konferenz "Austrian Select", bei der Bajaj Mobility, SBO, Frequentis, AT&S, Palfinger, Mayr-Melnhof, Semperit, bet-at-home, Reploid, Zumtobel, Marinomed und EuroTeleSites präsentieren werden.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.04.)


(15.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig




Agrana
Akt. Indikation:  11.70 / 11.85
Uhrzeit:  21:06:24
Veränderung zu letztem SK:  0.21%
Letzter SK:  11.75 ( -2.08%)

AT&S
Akt. Indikation:  75.00 / 75.80
Uhrzeit:  21:08:46
Veränderung zu letztem SK:  0.80%
Letzter SK:  74.80 ( 5.80%)

Bawag
Akt. Indikation:  153.00 / 153.70
Uhrzeit:  21:09:03
Veränderung zu letztem SK:  -0.49%
Letzter SK:  154.10 ( -0.58%)

Strabag
Akt. Indikation:  88.40 / 88.90
Uhrzeit:  21:08:36
Veränderung zu letztem SK:  0.28%
Letzter SK:  88.40 ( 0.34%)

VIG
Akt. Indikation:  66.30 / 66.60
Uhrzeit:  21:08:20
Veränderung zu letztem SK:  0.08%
Letzter SK:  66.40 ( -1.48%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Bajaj Mobility AG, AT&S, FACC, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, Telekom Austria.

Random Partner

VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 16.4.: Extremes zu CPI Europe und Verbund (Börse Geschic...

» Nachlese: Julia Lackner (audio cd.at)

» PIR-News: News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis (Christine Pet...

» ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert (Podcast)

» Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Ged...

» Wiener Börse zu Mittag etwas festert: AT&S, Bajaj Mobility und Wienerber...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Wienerberger, Strabag, Costco

» LinkedIn-NL: 20 Jahre Zertifikate Forum Austria startete mit einer Emiss...

» Von der OMV-Strategin zur Startup-Championesse: Anna Grausgrubers Weg du...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
PIR-News: News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis (Christine Petzwinkler)
Wie AT&S, DO&CO, RBI, VIG, OMV und Wienerberger für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
Deptavarex Erfahrungen 2026: Bewertung & Einschätzung
Strabag PFS erhält Technik-Auftrag vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: voestalpine(1), SBO(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Porr(5), Strabag(1)
    Star der Stunde: Flughafen Wien 1.19%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -0.98%
    Star der Stunde: Agrana 0.86%, Rutsch der Stunde: FACC -1.51%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: VIG(2), Kontron(2), FACC(2), CPI Europe AG(1), Erste Group(1), OMV(1), RBI(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 3.1%, Rutsch der Stunde: FACC -1.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: VIG(1), Kontron(1), RBI(1), Telekom Austria(1)
    Star der Stunde: Porr 0.57%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.05%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Zumtobel(1), Kontron(1), RBI(1), Verbund(1), Andritz(1)
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Wichtige Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen, Sebastian Sorger aktuell unser Aufsteiger

    Nach den vorwöchigen 2026er-Rekorden in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me gab es diesmal kleine Korrekturen, wie wir an der Börse sagen. win2day-Spieler der Woche ist Sebastian ...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Ligh and Shadow (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana



    Autor: Christine Petzwinkler

    15.04.2026, 3968 Zeichen

    Uniqa platzierte 2,36 Mio. Stück Strabag Aktien an institutionelle Anleger zu einem Preis von 86,70 je Aktie, wie Marktbeobachter meinen. Der gestrige Schlusskurs der Strabag-Aktie lag bei 94,20 Euro. Der Streubesitz der Strabag erhöht sich mit dieser Transaktion auf nunmehr 20  Prozent. "Damit wird die Handelsliquidität und in der Folge die Attraktivität der Strabag-Aktie weiter unterstützt," heißt es in einer Aussendung der Strabag. Noch vor ca. einem Jahr lag der Streubesitz bei etwas über zehn Prozent. Durch Aktienverkäufe wurde dieser im letzten Jahr sukzessive erhöht: Im Februar 2026 hat die Raiffeisen Holding Wien/NÖ mehr als 2 Mio. Strabag-Aktien zu je 86,5 Euro platziert. Die Uniqa hat bereits im Mai 2025 1,8 Mio. Strabag-Aktien zu je 77,67 Euro verkauft. Die Haselsteiner Privatstiftung hat ebenso Aktienpakete veräussert.
    Strabag ( Akt. Indikation:  89,70 /89,90, -4,67%)

    Agrana will bei der Hauptversammlung am 3. Juli für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 0,35 Euro je Aktie vorschlagen (Dividende 2024|25: 0,70 Euro je Aktie). Nach vorläufigen Zahlen erzielte Agrana im Geschäftsjahr 2025|26 ein operatives Ergebnis von 81,2 Mio. Euro (Vorjahr: 76,5 Mio. Euro). Das Ergebnis aus Sondereinflüssen belief sich auf –74,1 Mio. Euro (Vorjahr: –36,4 Mio. Euro) und beinhaltet eine nicht zahlungswirksame Wertminderung auf Anlagevermögen im Segment ACS – Zucker in Höhe von 46,0 Mio. Euro. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) lag bei 3,2 Mio. Euro (Vorjahr: 40,5 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse der Gruppe betrugen 3.237,3 Mio. Euro (Vorjahr: 3.514,0 Mio. Euro). Der Geschäftsbericht wird am 12. Mai veröffentlicht. In einer ersten Prognose für das Geschäftsjahr 2026|27 (1. März 2026 bis 28. Februar 2027) erwartet das Unternehmen ein EBIT in einer Bandbreite von 70 bis 90 Mio. Euro (+3,2 Mio. Euro in 2025/2026). Beim Konzernumsatz wird ein leichter Anstieg erwartet (+1 Prozent bis +5 Prozent). Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026|27 wird ein EBIT erwartet, das sehr deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahreszeitraumes (Q1 2025|26: 5,7 Mio. Euro) liegt, wie das Unternehmen mitteilt.
    Agrana ( Akt. Indikation:  11,85 /12,05, 0,42%)

    Research: Die Analysten der Mediobanca stufen die Bawag-Aktie weiter mit Outperform ein und erhöhen das Kursziel von 160,0 auf 194,0 Euro.
    Bawag ( Akt. Indikation:  153,60 /153,90, 1,28%)

    Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen die Kauf-Empfehlung für die AT&S-Aktie und heben das Kursziel von 68,0 auf nunmehr 82,0 Euro an.
    AT&S ( Akt. Indikation:  70,60 /70,90, 2,39%)

    Das Vorstandsteam der Vienna Insurance Group (VIG) wird von sieben auf acht Vorstandsmitglieder erweitert. Judit Havasi und Sonja Raus verstärken künftig den Vorstand. Harald Riener wechselt mit Ende Juni 2026 vom VIG-Vorstand in den Vorstand der Donau Versicherung und folgt dort als Generaldirektor auf Judit Havasi, wie die VIG mitteilt. Gerhard Lahner, COO der Gruppe, wird zum 2. Generaldirektor-Stellvertreter ernannt. Die neuen Vorstandmitglieder wurden bis zum 30. Juni 2031 bestellt – die Mandate von Generaldirektor Hartwig Löger, Peter Höfinger, Gerhard Lahner, Liane Hirner, Gabor Lehel und Christoph Rath wurden ebenfalls bis zum 30. Juni 2031 verlängert, wie das Unternehmen mitteilt.
    VIG ( Akt. Indikation:  66,50 /66,70, -1,62%)

    Roadshows: Die Raiffeisen Investorenkonferenz in Zürs geht heute zu Ende. Am kommenden Wochenende findet die Invest in Stuttgart statt, bei der zehn heimische Börsenotierte vertreten sein werden, nämlich BKS, EVN, FACC, Frequentis, Oberbank, Post, Porr, Palfinger, Semperit, VIG. In der kommenden Woche, am 23. April, veranstaltet mwb research die Online-Konferenz "Austrian Select", bei der Bajaj Mobility, SBO, Frequentis, AT&S, Palfinger, Mayr-Melnhof, Semperit, bet-at-home, Reploid, Zumtobel, Marinomed und EuroTeleSites präsentieren werden.

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.04.)


    (15.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig




    Agrana
    Akt. Indikation:  11.70 / 11.85
    Uhrzeit:  21:06:24
    Veränderung zu letztem SK:  0.21%
    Letzter SK:  11.75 ( -2.08%)

    AT&S
    Akt. Indikation:  75.00 / 75.80
    Uhrzeit:  21:08:46
    Veränderung zu letztem SK:  0.80%
    Letzter SK:  74.80 ( 5.80%)

    Bawag
    Akt. Indikation:  153.00 / 153.70
    Uhrzeit:  21:09:03
    Veränderung zu letztem SK:  -0.49%
    Letzter SK:  154.10 ( -0.58%)

    Strabag
    Akt. Indikation:  88.40 / 88.90
    Uhrzeit:  21:08:36
    Veränderung zu letztem SK:  0.28%
    Letzter SK:  88.40 ( 0.34%)

    VIG
    Akt. Indikation:  66.30 / 66.60
    Uhrzeit:  21:08:20
    Veränderung zu letztem SK:  0.08%
    Letzter SK:  66.40 ( -1.48%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Bajaj Mobility AG, AT&S, FACC, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, Telekom Austria.

    Random Partner

    VIG
    Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 16.4.: Extremes zu CPI Europe und Verbund (Börse Geschic...

    » Nachlese: Julia Lackner (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis (Christine Pet...

    » ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert (Podcast)

    » Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Ged...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas festert: AT&S, Bajaj Mobility und Wienerber...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Wienerberger, Strabag, Costco

    » LinkedIn-NL: 20 Jahre Zertifikate Forum Austria startete mit einer Emiss...

    » Von der OMV-Strategin zur Startup-Championesse: Anna Grausgrubers Weg du...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    PIR-News: News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis (Christine Petzwinkler)
    Wie AT&S, DO&CO, RBI, VIG, OMV und Wienerberger für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
    Deptavarex Erfahrungen 2026: Bewertung & Einschätzung
    Strabag PFS erhält Technik-Auftrag vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: voestalpine(1), SBO(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Porr(5), Strabag(1)
      Star der Stunde: Flughafen Wien 1.19%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -0.98%
      Star der Stunde: Agrana 0.86%, Rutsch der Stunde: FACC -1.51%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: VIG(2), Kontron(2), FACC(2), CPI Europe AG(1), Erste Group(1), OMV(1), RBI(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 3.1%, Rutsch der Stunde: FACC -1.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: VIG(1), Kontron(1), RBI(1), Telekom Austria(1)
      Star der Stunde: Porr 0.57%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.05%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Zumtobel(1), Kontron(1), RBI(1), Verbund(1), Andritz(1)
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Wichtige Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen, Sebastian Sorger aktuell unser Aufsteiger

      Nach den vorwöchigen 2026er-Rekorden in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me gab es diesmal kleine Korrekturen, wie wir an der Börse sagen. win2day-Spieler der Woche ist Sebastian ...

      Books josefchladek.com

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      John Gossage
      LAMF (Special Edition)
      2026
      Magic Hour Press

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      Daido Moriyama
      Ligh and Shadow (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de