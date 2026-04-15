PIR-News: News zu Strabag, Uniqa, Agrana, VIG, Research zu Bawag, AT&S, Roadshows (Christine Petzwinkler)
Autor:
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
>> Website
15.04.2026, 3968 Zeichen
Uniqa platzierte 2,36 Mio. Stück Strabag Aktien an institutionelle Anleger zu einem Preis von 86,70 je Aktie, wie Marktbeobachter meinen. Der gestrige Schlusskurs der Strabag-Aktie lag bei 94,20 Euro. Der Streubesitz der Strabag erhöht sich mit dieser Transaktion auf nunmehr 20 Prozent. "Damit wird die Handelsliquidität und in der Folge die Attraktivität der Strabag-Aktie weiter unterstützt," heißt es in einer Aussendung der Strabag. Noch vor ca. einem Jahr lag der Streubesitz bei etwas über zehn Prozent. Durch Aktienverkäufe wurde dieser im letzten Jahr sukzessive erhöht: Im Februar 2026 hat die Raiffeisen Holding Wien/NÖ mehr als 2 Mio. Strabag-Aktien zu je 86,5 Euro platziert. Die Uniqa hat bereits im Mai 2025 1,8 Mio. Strabag-Aktien zu je 77,67 Euro verkauft. Die Haselsteiner Privatstiftung hat ebenso Aktienpakete veräussert.
Strabag ( Akt. Indikation: 89,70 /89,90, -4,67%)
Agrana will bei der Hauptversammlung am 3. Juli für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 0,35 Euro je Aktie vorschlagen (Dividende 2024|25: 0,70 Euro je Aktie). Nach vorläufigen Zahlen erzielte Agrana im Geschäftsjahr 2025|26 ein operatives Ergebnis von 81,2 Mio. Euro (Vorjahr: 76,5 Mio. Euro). Das Ergebnis aus Sondereinflüssen belief sich auf –74,1 Mio. Euro (Vorjahr: –36,4 Mio. Euro) und beinhaltet eine nicht zahlungswirksame Wertminderung auf Anlagevermögen im Segment ACS – Zucker in Höhe von 46,0 Mio. Euro. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) lag bei 3,2 Mio. Euro (Vorjahr: 40,5 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse der Gruppe betrugen 3.237,3 Mio. Euro (Vorjahr: 3.514,0 Mio. Euro). Der Geschäftsbericht wird am 12. Mai veröffentlicht. In einer ersten Prognose für das Geschäftsjahr 2026|27 (1. März 2026 bis 28. Februar 2027) erwartet das Unternehmen ein EBIT in einer Bandbreite von 70 bis 90 Mio. Euro (+3,2 Mio. Euro in 2025/2026). Beim Konzernumsatz wird ein leichter Anstieg erwartet (+1 Prozent bis +5 Prozent). Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026|27 wird ein EBIT erwartet, das sehr deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahreszeitraumes (Q1 2025|26: 5,7 Mio. Euro) liegt, wie das Unternehmen mitteilt.
Agrana ( Akt. Indikation: 11,85 /12,05, 0,42%)
Research: Die Analysten der Mediobanca stufen die Bawag-Aktie weiter mit Outperform ein und erhöhen das Kursziel von 160,0 auf 194,0 Euro.
Bawag ( Akt. Indikation: 153,60 /153,90, 1,28%)
Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen die Kauf-Empfehlung für die AT&S-Aktie und heben das Kursziel von 68,0 auf nunmehr 82,0 Euro an.
AT&S ( Akt. Indikation: 70,60 /70,90, 2,39%)
Das Vorstandsteam der Vienna Insurance Group (VIG) wird von sieben auf acht Vorstandsmitglieder erweitert. Judit Havasi und Sonja Raus verstärken künftig den Vorstand. Harald Riener wechselt mit Ende Juni 2026 vom VIG-Vorstand in den Vorstand der Donau Versicherung und folgt dort als Generaldirektor auf Judit Havasi, wie die VIG mitteilt. Gerhard Lahner, COO der Gruppe, wird zum 2. Generaldirektor-Stellvertreter ernannt. Die neuen Vorstandmitglieder wurden bis zum 30. Juni 2031 bestellt – die Mandate von Generaldirektor Hartwig Löger, Peter Höfinger, Gerhard Lahner, Liane Hirner, Gabor Lehel und Christoph Rath wurden ebenfalls bis zum 30. Juni 2031 verlängert, wie das Unternehmen mitteilt.
VIG ( Akt. Indikation: 66,50 /66,70, -1,62%)
Roadshows: Die Raiffeisen Investorenkonferenz in Zürs geht heute zu Ende. Am kommenden Wochenende findet die Invest in Stuttgart statt, bei der zehn heimische Börsenotierte vertreten sein werden, nämlich BKS, EVN, FACC, Frequentis, Oberbank, Post, Porr, Palfinger, Semperit, VIG. In der kommenden Woche, am 23. April, veranstaltet mwb research die Online-Konferenz "Austrian Select", bei der Bajaj Mobility, SBO, Frequentis, AT&S, Palfinger, Mayr-Melnhof, Semperit, bet-at-home, Reploid, Zumtobel, Marinomed und EuroTeleSites präsentieren werden.
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.04.)
Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig
Agrana
Uhrzeit: 21:06:24
Veränderung zu letztem SK: 0.21%
Letzter SK: 11.75 ( -2.08%)
AT&S
Uhrzeit: 21:08:46
Veränderung zu letztem SK: 0.80%
Letzter SK: 74.80 ( 5.80%)
Bawag
Uhrzeit: 21:09:03
Veränderung zu letztem SK: -0.49%
Letzter SK: 154.10 ( -0.58%)
Strabag
Uhrzeit: 21:08:36
Veränderung zu letztem SK: 0.28%
Letzter SK: 88.40 ( 0.34%)
VIG
Uhrzeit: 21:08:20
Veränderung zu letztem SK: 0.08%
Letzter SK: 66.40 ( -1.48%)
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Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.
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