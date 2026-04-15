Vom 20-jährigen Gründer zum Führungskräftetrainer: Christoph Holleys unkonventioneller Weg in die Selbstständigkeit (Podcast)
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15.04.2026, 1099 Zeichen
In der aktuellen Folge von „Börsepeople im Podcast S24/14" empfängt Host Christian Drastil den oberösterreichischen Unternehmer und Führungskräftetrainer Christoph Holly – einen Gast, dessen Karriereweg sich grundlegend von den bisherigen rund 560 Gesprächspartnern der Serie unterscheidet. Denn Holly, geboren 1991 im Gründungsjahr des ATX, hat sich bereits mit Anfang 20 selbstständig gemacht – nicht als Notlösung nach einem Jobverlust, nicht als Umorientierung in der Lebensmitte, sondern als bewusste Erstentscheidung. Was zunächst nach jugendlicher Blauäugigkeit klingt, entpuppte sich als tragfähiges Fundament für ein mittlerweile vielseitiges Unternehmensgeflecht, das von Naturtextilien über Führungskräftecoaching bis hin zum Direktvertrieb von Reinigungsprodukten reicht. Der Mut des Anfangs: Selbstständigkeit ohne Sicherheitsnetz Was Holly von vielen Gründern unterscheidet, ist der Zeitpunkt seiner Entscheidung. Während die meisten Selbstständigen erst...
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