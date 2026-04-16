ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
16.04.2026, 894 Zeichen
In der 1.136. Folge der Wiener Börse Party analysiert Moderator Christian Drastil die Mittagslage am Donnerstag und widmet sich neben den gewohnten Kursgewinnern auch einer strukturellen Frage, die den österreichischen Leitindex mittelfristig verändern könnte. ATX im Plus, aber die magische Marke bleibt auf Schlusskursbasis unerreicht Der ATX notiert am Donnerstag zur Mittagszeit bei rund 3900 Punkten und damit 0,1 Prozent im Plus. Die Marke von 3.900 Punkten beschäftigt den Markt seit Tagen, doch auf Schlusskursbasis wurde dieses Niveau bislang noch nicht erreicht. Die Favoritenrolle unter den Einzelwerten verteilt sich dabei auf bekannte Gesichter: AT&S führt das Feld mit einem kräftigen Plus von 5,5 Prozent auf 74,55 Euro an, gefolgt von Bajaj Mobility mit 1,3 Prozent auf 17,10 Euro und Wienerberger...
Weiterlesen: ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert
Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Bajaj Mobility AG, AT&S, FACC, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, Telekom Austria.
Random Partner
Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.4.: Extremes zu CPI Europe und Verbund (Börse Geschic...
» Nachlese: Julia Lackner (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis (Christine Pet...
» ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert (Podcast)
» Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Ged...
» Wiener Börse zu Mittag etwas festert: AT&S, Bajaj Mobility und Wienerber...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Wienerberger, Strabag, Costco
» LinkedIn-NL: 20 Jahre Zertifikate Forum Austria startete mit einer Emiss...
» Von der OMV-Strategin zur Startup-Championesse: Anna Grausgrubers Weg du...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: SW Umwelttechnik s...
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,28 Prozent...
- Wie SW Umwelttechnik, Fabasoft, Bajaj Mobility AG...
- Wie AT&S, DO&CO, RBI, VIG, OMV und Wienerberger f...
- Strabag PFS erhält Technik-Auftrag vom Deutschen ...
- Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
Featured Partner Video
Inside Umbrella powered by wikifolio 04/26: Diese 8 Titel bilden Ritschy`s Fokus auf Öl, Gas und LNG ab, Spoiler Umbrella Austria
Folge 04/26 (insg. Ep. 16) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...
Books josefchladek.com
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Richard Avedon
Nothing Personal
1964
Atheneum Publishers
16.04.2026, 894 Zeichen
In der 1.136. Folge der Wiener Börse Party analysiert Moderator Christian Drastil die Mittagslage am Donnerstag und widmet sich neben den gewohnten Kursgewinnern auch einer strukturellen Frage, die den österreichischen Leitindex mittelfristig verändern könnte. ATX im Plus, aber die magische Marke bleibt auf Schlusskursbasis unerreicht Der ATX notiert am Donnerstag zur Mittagszeit bei rund 3900 Punkten und damit 0,1 Prozent im Plus. Die Marke von 3.900 Punkten beschäftigt den Markt seit Tagen, doch auf Schlusskursbasis wurde dieses Niveau bislang noch nicht erreicht. Die Favoritenrolle unter den Einzelwerten verteilt sich dabei auf bekannte Gesichter: AT&S führt das Feld mit einem kräftigen Plus von 5,5 Prozent auf 74,55 Euro an, gefolgt von Bajaj Mobility mit 1,3 Prozent auf 17,10 Euro und Wienerberger...
Weiterlesen: ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert
Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Bajaj Mobility AG, AT&S, FACC, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, Telekom Austria.
Random Partner
Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.4.: Extremes zu CPI Europe und Verbund (Börse Geschic...
» Nachlese: Julia Lackner (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis (Christine Pet...
» ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert (Podcast)
» Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Ged...
» Wiener Börse zu Mittag etwas festert: AT&S, Bajaj Mobility und Wienerber...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Wienerberger, Strabag, Costco
» LinkedIn-NL: 20 Jahre Zertifikate Forum Austria startete mit einer Emiss...
» Von der OMV-Strategin zur Startup-Championesse: Anna Grausgrubers Weg du...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: SW Umwelttechnik s...
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,28 Prozent...
- Wie SW Umwelttechnik, Fabasoft, Bajaj Mobility AG...
- Wie AT&S, DO&CO, RBI, VIG, OMV und Wienerberger f...
- Strabag PFS erhält Technik-Auftrag vom Deutschen ...
- Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
Featured Partner Video
Inside Umbrella powered by wikifolio 04/26: Diese 8 Titel bilden Ritschy`s Fokus auf Öl, Gas und LNG ab, Spoiler Umbrella Austria
Folge 04/26 (insg. Ep. 16) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...
Books josefchladek.com
Richard Avedon
Nothing Personal
1964
Atheneum Publishers
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Jack Davison
13–15 November. Portraits: London
2026
Helions
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel