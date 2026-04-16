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ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert (Podcast)

16.04.2026, 894 Zeichen
In der 1.136. Folge der Wiener Börse Party analysiert Moderator Christian Drastil die Mittagslage am Donnerstag und widmet sich neben den gewohnten Kursgewinnern auch einer strukturellen Frage, die den österreichischen Leitindex mittelfristig verändern könnte. ATX im Plus, aber die magische Marke bleibt auf Schlusskursbasis unerreicht Der ATX notiert am Donnerstag zur Mittagszeit bei rund 3900 Punkten und damit 0,1 Prozent im Plus. Die Marke von 3.900 Punkten beschäftigt den Markt seit Tagen, doch auf Schlusskursbasis wurde dieses Niveau bislang noch nicht erreicht. Die Favoritenrolle unter den Einzelwerten verteilt sich dabei auf bekannte Gesichter: AT&S führt das Feld mit einem kräftigen Plus von 5,5 Prozent auf 74,55 Euro an, gefolgt von Bajaj Mobility mit 1,3 Prozent auf 17,10 Euro und Wienerberger...

Weiterlesen: ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert


(16.04.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig




 

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