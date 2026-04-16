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Börsegeschichte 16.4.: Extremes zu CPI Europe und Verbund (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

16.04.2026, 600 Zeichen

Abs. High/Low:
16.04.2007: High - CPI Europe AG: 101.997 Euro zum Kalender

Umsatzextrema:
16.04.2021: Bester - Verbund: 568.298.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 66 Euro, Stück (Einfachzählung): 4.305.282

Bisher gab es an einem 16. April 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 16.04. beträgt -0,09%. Der beste 16.04. fand im Jahr 2008 mit 1,81% statt, der schlechteste 16.04. im Jahr 2010 mit -2,06%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.04. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.04.)


(16.04.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

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