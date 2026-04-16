Börsegeschichte 16.4.: Extremes zu CPI Europe und Verbund (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
16.04.2026, 600 Zeichen
Abs. High/Low:
16.04.2007: High - CPI Europe AG: 101.997 Euro zum Kalender
Umsatzextrema:
16.04.2021: Bester - Verbund: 568.298.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 66 Euro, Stück (Einfachzählung): 4.305.282
Bisher gab es an einem 16. April 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 16.04. beträgt -0,09%. Der beste 16.04. fand im Jahr 2008 mit 1,81% statt, der schlechteste 16.04. im Jahr 2010 mit -2,06%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.04. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.04.)
Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Bajaj Mobility AG, AT&S, FACC, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, Telekom Austria.
Random Partner
IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.4.: Extremes zu CPI Europe und Verbund (Börse Geschic...
» Nachlese: Julia Lackner (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis (Christine Pet...
» ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert (Podcast)
» Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Ged...
» Wiener Börse zu Mittag etwas festert: AT&S, Bajaj Mobility und Wienerber...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Wienerberger, Strabag, Costco
» LinkedIn-NL: 20 Jahre Zertifikate Forum Austria startete mit einer Emiss...
» Von der OMV-Strategin zur Startup-Championesse: Anna Grausgrubers Weg du...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: SW Umwelttechnik s...
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,28 Prozent...
- Wie SW Umwelttechnik, Fabasoft, Bajaj Mobility AG...
- Wie AT&S, DO&CO, RBI, VIG, OMV und Wienerberger f...
- Strabag PFS erhält Technik-Auftrag vom Deutschen ...
- Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
John Gossage
LAMF (Special Edition)
2026
Magic Hour Press
Joan van der Keuken
Achter Glas
1957
C. de Boer jr.
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
16.04.2026, 600 Zeichen
Abs. High/Low:
16.04.2007: High - CPI Europe AG: 101.997 Euro zum Kalender
Umsatzextrema:
16.04.2021: Bester - Verbund: 568.298.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 66 Euro, Stück (Einfachzählung): 4.305.282
Bisher gab es an einem 16. April 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 16.04. beträgt -0,09%. Der beste 16.04. fand im Jahr 2008 mit 1,81% statt, der schlechteste 16.04. im Jahr 2010 mit -2,06%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.04. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.04.)
Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Bajaj Mobility AG, AT&S, FACC, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, Telekom Austria.
Random Partner
IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.4.: Extremes zu CPI Europe und Verbund (Börse Geschic...
» Nachlese: Julia Lackner (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis (Christine Pet...
» ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert (Podcast)
» Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Ged...
» Wiener Börse zu Mittag etwas festert: AT&S, Bajaj Mobility und Wienerber...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Wienerberger, Strabag, Costco
» LinkedIn-NL: 20 Jahre Zertifikate Forum Austria startete mit einer Emiss...
» Von der OMV-Strategin zur Startup-Championesse: Anna Grausgrubers Weg du...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: SW Umwelttechnik s...
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,28 Prozent...
- Wie SW Umwelttechnik, Fabasoft, Bajaj Mobility AG...
- Wie AT&S, DO&CO, RBI, VIG, OMV und Wienerberger f...
- Strabag PFS erhält Technik-Auftrag vom Deutschen ...
- Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Bertien van Manen
Let's Sit Down Before We Go
2011
MACK
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG