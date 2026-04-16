LinkedIn-NL: 20 Jahre Zertifikate Forum Austria startete mit einer Emission ...

Ich war Dienstag Abend bei einer Emission im Rahmen einer Zertifikate-Veranstaltung dabei. Klingt alles ein bisschen kryptisch. Die Auflösung ist einfach: 20 Jahre Zertifikate Forum Austria (ZFA) wird dieser Tage gefeiert. Und bei der Figlmüller Group konnten wir zuschauen, wie eins dieser genialen Schnitzel gemacht wird. In Wahrheit ist "eins" untertrieben, es war eine Daueremission. Nach und nach hat es neue Schnitzel gegeben und es war ein Traum, hier zuzuschauen. Total spannend auch für mich als Zahlenmensch, welche Mengen und welche Logistik da dahinter stecken, um einfach diese geilen Schnitzel zu machen, und geschmeckt hat es dann auch noch.

Hören: https://open.spotify.com/episode/5TKzky1CRya9DgOi8AXruS?si=Nuwq9VoKRuml6Ry7ER8ap VBV-Podcast: „Gibt es eine Pensionslücke?“ Viele Menschen gehen davon aus, dass ihre Pension später ihr Einkommen weitgehend ersetzen wird. Doch die Realität zeigt oft ein anderes Bild. Entsteht daraus eine Pensionslücke – und wenn ja, wie groß ist sie tatsächlich? In dieser Folge sprechen wir mit zwei der profiliertesten Experten Österreichs, Wolfgang Mazal von der Universität Wien und Josef Wöss von der Arbeiterkammer, und gehen dieser Frage auf den Grund. Ein Gespräch über Erwartungen und Realität bei der Pension.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8600/ Christoph Holly ist Führungskräfte-Trainer, Unternehmer und im Gründungsjahr des ATX geboren. Mir taugt, dass sich Christoph im Alter von 20 selbstständig gemacht hat und dann erst Kunden gesucht hat. Und so gehen wir über das Veranstalten von B2B-Golfevents, über Mammut Sports hin zu wohltuenden Polstern und Artikel-Mengen ab der Palette aufwärts. Christophs Ansatz als Coach: "Mitarbeiter brauchen Führung, Fans hingegen nicht – sie sind von selbst motiviert. Doch wie machen Sie aus Ihren Mitarbeitern leidenschaftliche Fans?" Das passt gerade für einen wie mich, der gerade ein Fanboy-Buch in der Druckerei hat, gut. Uns so reden wir auch noch über Fixum vs. Provision, Linz, den Senat der Wirtschaft, Radfahren und Wertpapiere. https://www.christoph-holly.com https://www.insieme.at Melanie`s Einspieler: Trees https://trees-linz.at/ https://www.mischek.at/de https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/ Kontakt: hallo@strabag-real-estate.combzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8604 - ATX nach Rekordtag minimal schwächer - News zu Strabag, Uniqa, Agrana, VIG, Research zu Bawag, AT&S, Roadshows - 20 Jahre ZFA mit IPO beim Figlmüller - Julia Lackner läutet die Opening Bell für Mittwoch. Als Tausendsassa bei wikifolio ist sie natürlich in der zweiten Wochenhälfte auch bei der grössten Finanz-Retailmesse in Europa, der Invest in Stuttgart, dabei - Börse Frankfurt etwas fester und ein Spoiler zum verlängerten Handel - Vintage: Wienerberger, dazu auch was Aktuelles

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8598- ATX schaut sich erstmals die 5900 an, Bawag erstmals die 150 - News: Bawag, Kontron, Andritz, Marinomed, CPI Europe, Reploid, AT&S, wienerberger - Martina Beran läutet die Opening Bell für Dienstag. Die langjährige ZFA-Möglichmacherin freut sich über 20 Jahre ZFA, heute Nachmittag gehen die Feierlichkeiten los - Börse Frankfurt fester: DAX fast bei 24.000, Siemens gesucht - Vintage: Post, Telekom - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Danke fürs Reinhören!

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