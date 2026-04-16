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Von der Venture-Capital-Welt zur HR-Selbstständigkeit: Valerie Ferencic über Karrierewege, Startup-Kultur und die Zukunft der Personalarbeit (Podcast)

16.04.2026, 1048 Zeichen
In der aktuellen Episode von „Börsepeople im Podcast S18/09" empfängt Host Christian Drastil die HR-Interim-Managerin Valerie Ferencic zum Gespräch über ihren ungewöhnlichen Karriereweg – von der Finanzbranche über die Startup-Szene bis hin zur frisch gegründeten Selbstständigkeit. Vom Abitur in Bayern zur internationalen BWL in Wien Valerie Ferencic gehört zu jenen Karrierepersönlichkeiten, deren beruflicher Werdegang sich nicht geradlinig liest, sondern gerade deshalb eine bemerkenswerte innere Logik entwickelt hat. Aufgewachsen in Deutschland, absolvierte sie ihr Abitur in Bayern – ein Detail, das selbst den langjährigen Bekannten Christian Drastil überraschte. Doch schon früh stand für sie fest: Studiert wird in Österreich, genauer gesagt in Wien. Die Wahl fiel auf internationale Betriebswirtschaftslehre, ein Studiengang, der damals noch in einer Zeit angesiedelt war, als die...

Weiterlesen: Von der Venture-Capital-Welt zur HR-Selbstständigkeit: Valerie Ferencic über Karrierewege, Startup-Kultur und die Zukunft der Personalarbeit


(16.04.2026)

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    16.04.2026, 1048 Zeichen
    In der aktuellen Episode von „Börsepeople im Podcast S18/09" empfängt Host Christian Drastil die HR-Interim-Managerin Valerie Ferencic zum Gespräch über ihren ungewöhnlichen Karriereweg – von der Finanzbranche über die Startup-Szene bis hin zur frisch gegründeten Selbstständigkeit. Vom Abitur in Bayern zur internationalen BWL in Wien Valerie Ferencic gehört zu jenen Karrierepersönlichkeiten, deren beruflicher Werdegang sich nicht geradlinig liest, sondern gerade deshalb eine bemerkenswerte innere Logik entwickelt hat. Aufgewachsen in Deutschland, absolvierte sie ihr Abitur in Bayern – ein Detail, das selbst den langjährigen Bekannten Christian Drastil überraschte. Doch schon früh stand für sie fest: Studiert wird in Österreich, genauer gesagt in Wien. Die Wahl fiel auf internationale Betriebswirtschaftslehre, ein Studiengang, der damals noch in einer Zeit angesiedelt war, als die...

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