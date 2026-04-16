Von der Venture-Capital-Welt zur HR-Selbstständigkeit: Valerie Ferencic über Karrierewege, Startup-Kultur und die Zukunft der Personalarbeit (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
16.04.2026, 1048 Zeichen
In der aktuellen Episode von „Börsepeople im Podcast S18/09" empfängt Host Christian Drastil die HR-Interim-Managerin Valerie Ferencic zum Gespräch über ihren ungewöhnlichen Karriereweg – von der Finanzbranche über die Startup-Szene bis hin zur frisch gegründeten Selbstständigkeit. Vom Abitur in Bayern zur internationalen BWL in Wien Valerie Ferencic gehört zu jenen Karrierepersönlichkeiten, deren beruflicher Werdegang sich nicht geradlinig liest, sondern gerade deshalb eine bemerkenswerte innere Logik entwickelt hat. Aufgewachsen in Deutschland, absolvierte sie ihr Abitur in Bayern – ein Detail, das selbst den langjährigen Bekannten Christian Drastil überraschte. Doch schon früh stand für sie fest: Studiert wird in Österreich, genauer gesagt in Wien. Die Wahl fiel auf internationale Betriebswirtschaftslehre, ein Studiengang, der damals noch in einer Zeit angesiedelt war, als die...
Weiterlesen: Von der Venture-Capital-Welt zur HR-Selbstständigkeit: Valerie Ferencic über Karrierewege, Startup-Kultur und die Zukunft der Personalarbeit
Börsepeople im Podcast S24/15: Thomas Leissing
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Bajaj Mobility AG, AT&S, FACC, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, Telekom Austria.
Random Partner
Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.4.: Extremes zu CPI Europe und Verbund (Börse Geschic...
» Nachlese: Julia Lackner (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis (Christine Pet...
» ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert (Podcast)
» Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Ged...
» Wiener Börse zu Mittag etwas festert: AT&S, Bajaj Mobility und Wienerber...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Wienerberger, Strabag, Costco
» LinkedIn-NL: 20 Jahre Zertifikate Forum Austria startete mit einer Emiss...
» Von der OMV-Strategin zur Startup-Championesse: Anna Grausgrubers Weg du...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Noratis, Heidelberger Druckmaschinen, LPKF La...
- Wie Wirecard, JinkoSolar, HelloFresh, Deutsche Pf...
- Wie Verizon, IBM, Boeing, Merck Co., salesforce.c...
- Wie Brenntag, Scout24, SAP, Mercedes-Benz Group, ...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: SW Umwelttechnik s...
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,28 Prozent...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Dean Garlick
100 Sculptural Circumstances
2025
Lodge Press
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Richard Avedon
Nothing Personal
1964
Atheneum Publishers
16.04.2026, 1048 Zeichen
In der aktuellen Episode von „Börsepeople im Podcast S18/09" empfängt Host Christian Drastil die HR-Interim-Managerin Valerie Ferencic zum Gespräch über ihren ungewöhnlichen Karriereweg – von der Finanzbranche über die Startup-Szene bis hin zur frisch gegründeten Selbstständigkeit. Vom Abitur in Bayern zur internationalen BWL in Wien Valerie Ferencic gehört zu jenen Karrierepersönlichkeiten, deren beruflicher Werdegang sich nicht geradlinig liest, sondern gerade deshalb eine bemerkenswerte innere Logik entwickelt hat. Aufgewachsen in Deutschland, absolvierte sie ihr Abitur in Bayern – ein Detail, das selbst den langjährigen Bekannten Christian Drastil überraschte. Doch schon früh stand für sie fest: Studiert wird in Österreich, genauer gesagt in Wien. Die Wahl fiel auf internationale Betriebswirtschaftslehre, ein Studiengang, der damals noch in einer Zeit angesiedelt war, als die...
Weiterlesen: Von der Venture-Capital-Welt zur HR-Selbstständigkeit: Valerie Ferencic über Karrierewege, Startup-Kultur und die Zukunft der Personalarbeit
Börsepeople im Podcast S24/15: Thomas Leissing
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Bajaj Mobility AG, AT&S, FACC, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, Telekom Austria.
Random Partner
Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.4.: Extremes zu CPI Europe und Verbund (Börse Geschic...
» Nachlese: Julia Lackner (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis (Christine Pet...
» ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert (Podcast)
» Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Ged...
» Wiener Börse zu Mittag etwas festert: AT&S, Bajaj Mobility und Wienerber...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Wienerberger, Strabag, Costco
» LinkedIn-NL: 20 Jahre Zertifikate Forum Austria startete mit einer Emiss...
» Von der OMV-Strategin zur Startup-Championesse: Anna Grausgrubers Weg du...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Noratis, Heidelberger Druckmaschinen, LPKF La...
- Wie Wirecard, JinkoSolar, HelloFresh, Deutsche Pf...
- Wie Verizon, IBM, Boeing, Merck Co., salesforce.c...
- Wie Brenntag, Scout24, SAP, Mercedes-Benz Group, ...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: SW Umwelttechnik s...
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,28 Prozent...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Daido Moriyama
Ligh and Shadow (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M