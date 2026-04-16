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Wiener Börse zu Mittag etwas festert: AT&S, Bajaj Mobility und Wienerberger gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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16.04.2026, 1218 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:57 liegt der ATX mit +0.22 Prozent im Plus bei 5895 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.68% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.45% auf 74.55 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +1.30% auf 17.1 Euro und Wienerberger mit +1.29% auf 25.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24138 (+0.30%, Ultimo 2025: 24490, -1.73% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +3.41% auf 23.34 Euro, dahinter SAP mit +2.18% auf 149.74 Euro und Brenntag mit +2.10% auf 59.18 Euro.

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(16.04.2026)

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

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