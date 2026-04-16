Wiener Börse zu Mittag etwas festert: AT&S, Bajaj Mobility und Wienerberger gesucht

16.04.2026, 1218 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:57 liegt der ATX mit +0.22 Prozent im Plus bei 5895 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.68% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.45% auf 74.55 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +1.30% auf 17.1 Euro und Wienerberger mit +1.29% auf 25.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24138 (+0.30%, Ultimo 2025: 24490, -1.73% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +3.41% auf 23.34 Euro, dahinter SAP mit +2.18% auf 149.74 Euro und Brenntag mit +2.10% auf 59.18 Euro.

- PIR-News: News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis

- #gabb Jobradar: Bajaj Mobility, wienerberger, Frequentis

- Nachlese: Julia Lackner

- Börsegeschichte 16.4.: Extremes zu CPI Europe und Verbund

- Österreich-Depots: Unverändert

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +5.28% ytd, +126.10% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Christoph Holly: https://audio-cd.at/page/podcast/8600

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Eva Reuter: https://audio-cd.at/page/podcast/8574

Erich Kocina: https://audio-cd.at/page/podcast/8566

(16.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Bajaj Mobility AG, AT&S, FACC, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, Telekom Austria.

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