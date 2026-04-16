Wiener Börse zu Mittag etwas festert: AT&S, Bajaj Mobility und Wienerberger gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
16.04.2026, 1218 Zeichen
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Um 11:57 liegt der ATX mit +0.22 Prozent im Plus bei 5895 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.68% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.45% auf 74.55 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +1.30% auf 17.1 Euro und Wienerberger mit +1.29% auf 25.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24138 (+0.30%, Ultimo 2025: 24490, -1.73% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +3.41% auf 23.34 Euro, dahinter SAP mit +2.18% auf 149.74 Euro und Brenntag mit +2.10% auf 59.18 Euro.
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- #gabb Jobradar: Bajaj Mobility, wienerberger, Frequentis
- Nachlese: Julia Lackner
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Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig
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