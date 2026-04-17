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ATX am April-Verfallstag leicht im Minus – AT&S dominiert das Börsenjahr 2026 (Podcast)

17.04.2026, 934 Zeichen
In der Episode #1137 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Rundumblick über die Marktlage am April-Verfallstag, ordnet die bemerkenswerte Dominanz von AT&S im laufenden Börsenjahr ein und beleuchtet gleich mehrere laufende Übernahmeprozesse am Wiener Markt. ATX zum Mittag leicht schwächer – Verfallstag bringt Spannung Am Freitag, dem 17. April 2026, zeigt sich der ATX zur Mittagszeit mit einem minimalen Minus von 0,17 Prozent bei 5.855 Punkten. Der April-Verfallstag – also jener Tag, an dem Optionen und Futures auf den ATX auslaufen – sorgt traditionell für erhöhte Handelsaktivität. Drastil erwartet daher, dass die ohnehin bereits soliden Handelsvolumina der laufenden Woche nochmals einen Schub erhalten. Die Wochenstatistik kann sich sehen lassen: Am Vortag wurden 359 Millionen Euro umgesetzt,...

Weiterlesen: ATX am April-Verfallstag leicht im Minus – AT&S dominiert das Börsenjahr 2026


(17.04.2026)

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Wiener Börse Party #1137: ATX zum April-Verfall zunächst etwas leichter, AT&S 17x in 74 Handelstagen top, Duett mit Gregor Rosinger




 

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    17.04.2026, 934 Zeichen
    In der Episode #1137 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Rundumblick über die Marktlage am April-Verfallstag, ordnet die bemerkenswerte Dominanz von AT&S im laufenden Börsenjahr ein und beleuchtet gleich mehrere laufende Übernahmeprozesse am Wiener Markt. ATX zum Mittag leicht schwächer – Verfallstag bringt Spannung Am Freitag, dem 17. April 2026, zeigt sich der ATX zur Mittagszeit mit einem minimalen Minus von 0,17 Prozent bei 5.855 Punkten. Der April-Verfallstag – also jener Tag, an dem Optionen und Futures auf den ATX auslaufen – sorgt traditionell für erhöhte Handelsaktivität. Drastil erwartet daher, dass die ohnehin bereits soliden Handelsvolumina der laufenden Woche nochmals einen Schub erhalten. Die Wochenstatistik kann sich sehen lassen: Am Vortag wurden 359 Millionen Euro umgesetzt,...

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