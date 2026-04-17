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Egger Holzwerkstoffe: Wie ein Tiroler Familienunternehmen seine Finanzierung ohne Börse meistert (Podcast)

17.04.2026, 1039 Zeichen
In der aktuellen Folge von „Börsepeople im Podcast S24/15" empfängt Christian Drastil den langjährigen CFO Thomas Leissing von Egger Holzwerkstoffe zu einem Gespräch, das tiefe Einblicke in die Finanzierungsstrategie eines der größten österreichischen Familienunternehmen gewährt. Dabei wird deutlich: Transparenz, Cashflow-Disziplin und ein Drei-Säulen-Modell ersetzen bei Egger den klassischen Kapitalmarktzugang – und das mit beachtlichem Erfolg. Ein CFO mit zwei Jahrzehnten Erfahrung im Familienbetrieb Thomas Leissing ist seit 2004 CFO der Egger Holzwerkstoffe GmbH und seit 2009 Sprecher der Gruppenleitung. Sein Verantwortungsbereich umfasst Finanzen und Verwaltung – die Logistik, die er zunächst ebenfalls verantwortete, wurde aufgrund des Unternehmenswachstums mittlerweile in einen eigenen Vorstandsbereich ausgegliedert. Egger ist mit 22 Werken weltweit vertreten, von Südamerika über die USA und Europa bis hin zu...

Weiterlesen: Egger Holzwerkstoffe: Wie ein Tiroler Familienunternehmen seine Finanzierung ohne Börse meistert


(17.04.2026)

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    17.04.2026, 1039 Zeichen
    In der aktuellen Folge von „Börsepeople im Podcast S24/15" empfängt Christian Drastil den langjährigen CFO Thomas Leissing von Egger Holzwerkstoffe zu einem Gespräch, das tiefe Einblicke in die Finanzierungsstrategie eines der größten österreichischen Familienunternehmen gewährt. Dabei wird deutlich: Transparenz, Cashflow-Disziplin und ein Drei-Säulen-Modell ersetzen bei Egger den klassischen Kapitalmarktzugang – und das mit beachtlichem Erfolg. Ein CFO mit zwei Jahrzehnten Erfahrung im Familienbetrieb Thomas Leissing ist seit 2004 CFO der Egger Holzwerkstoffe GmbH und seit 2009 Sprecher der Gruppenleitung. Sein Verantwortungsbereich umfasst Finanzen und Verwaltung – die Logistik, die er zunächst ebenfalls verantwortete, wurde aufgrund des Unternehmenswachstums mittlerweile in einen eigenen Vorstandsbereich ausgegliedert. Egger ist mit 22 Werken weltweit vertreten, von Südamerika über die USA und Europa bis hin zu...

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