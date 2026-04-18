SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreichs Börsenunternehmen erobern die Invest Stuttgart – mit Kaffee, Quizfragen und Rekordinteresse (Podcast)

18.04.2026, 1020 Zeichen
In der 29. Episode des Private Investor Relations Podcasts schaltet Moderator Christian Drastil live zur Invest Stuttgart, wo Eva Reuter von Dr. Reuter Investor Relations und Stefan Marin von Frequentis direkt vom Messegeschehen berichten. Was als kleiner Auftritt mit drei österreichischen Unternehmen im Vorjahr begann, hat sich 2026 zu einem beachtlichen Gemeinschaftsauftritt mit zehn heimischen Börsenunternehmen entwickelt. Die Invest Stuttgart, eine der wichtigsten Privatanlegermessen im deutschsprachigen Raum, wurde damit zur Bühne für eine konzertierte österreichische Kapitalmarkt-Offensive – organisiert von der Wiener Börse und Dr. Reuter Investor Relations. Mehr als verdreifacht: Österreichs wachsende Präsenz Stefan Marin, der als einer der federführenden Akteure im Vorfeld an der Organisation mitwirkte, bringt die Entwicklung auf den Punkt: Von drei Unternehmen im Vorjahr auf zehn...

Weiterlesen: Österreichs Börsenunternehmen erobern die Invest Stuttgart – mit Kaffee, Quizfragen und Rekordinteresse


(18.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #29: Eva Reuter, Stefan Marin und ein Barista-Sample live von der Invest in Stuttgart




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, AT&S, CPI Europe AG, SBO, Andritz, DO&CO, Erste Group, FACC, Gurktaler AG Stamm, OMV, Palfinger, RBI, Verbund, voestalpine, Wienerberger, Semperit, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Telekom Austria, RHI Magnesita, DAX.

Random Partner

Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreichs Börsenunternehmen erobern die Invest Stuttgart – mit Kaffee,...

» LinkedIn-NL: Live vom Österreich-Stand auf der Invest in Stuttgart ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Thomas Leissing, Netflix, AT&S, Gregor ...

» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 17.4.: Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Thomas Leissing Treasury & Finance Convention, Heiko Thieme (a...

» ATX am April-Verfallstag leicht im Minus – AT&S dominiert das Börsenjahr...

» PIR-News: Semperit, Addiko, Research zu AT&S, Erste Group (Christine Pet...

» Wiener Börse Party #1137: ATX zum April-Verfall zunächst etwas leichter,...

» 1. Monthly Main Event Podcast Sendetermin (Christian Drastil)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Miss Austria Kandidatinnen 2016
ThyssenKrupp und ArcelorMittal vs. voestalpine und Salzgitter – kommentierter KW 16 Peer Group Watch Stahl
ams-Osram und Microsoft vs. GlaxoSmithKline und Roche GS – kommentierter KW 16 Peer Group Watch Global Innovation 1000
Rosenbauer und Wienerberger vs. RHI und Mayr-Melnhof – kommentierter KW 16 Peer Group Watch Zykliker Österreich
American Express und RBI vs. Sberbank und Aareal Bank – kommentierter KW 16 Peer Group Watch Banken
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Thomas Leissing, Netflix, AT&S, Gregor Rosinger




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event Infineon
    #gabb #2083
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S24/08: Alexander von Schirmeister

    Alexander von Schirmeister ist der neue CEO von Nomentia. Mit dem "in Mexiko aufgewachsenen Topmanager mit deutschem Pass" spreche ich über die Fussball-WM 1986, über Procter & Gamble, Mexiko, dann...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Anton Bruehl
    Mexico
    1933
    Delphic Studios



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    18.04.2026, 1020 Zeichen
    In der 29. Episode des Private Investor Relations Podcasts schaltet Moderator Christian Drastil live zur Invest Stuttgart, wo Eva Reuter von Dr. Reuter Investor Relations und Stefan Marin von Frequentis direkt vom Messegeschehen berichten. Was als kleiner Auftritt mit drei österreichischen Unternehmen im Vorjahr begann, hat sich 2026 zu einem beachtlichen Gemeinschaftsauftritt mit zehn heimischen Börsenunternehmen entwickelt. Die Invest Stuttgart, eine der wichtigsten Privatanlegermessen im deutschsprachigen Raum, wurde damit zur Bühne für eine konzertierte österreichische Kapitalmarkt-Offensive – organisiert von der Wiener Börse und Dr. Reuter Investor Relations. Mehr als verdreifacht: Österreichs wachsende Präsenz Stefan Marin, der als einer der federführenden Akteure im Vorfeld an der Organisation mitwirkte, bringt die Entwicklung auf den Punkt: Von drei Unternehmen im Vorjahr auf zehn...

    Weiterlesen: Österreichs Börsenunternehmen erobern die Invest Stuttgart – mit Kaffee, Quizfragen und Rekordinteresse


    (18.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Private Investor Relations Podcast #29: Eva Reuter, Stefan Marin und ein Barista-Sample live von der Invest in Stuttgart




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, AT&S, CPI Europe AG, SBO, Andritz, DO&CO, Erste Group, FACC, Gurktaler AG Stamm, OMV, Palfinger, RBI, Verbund, voestalpine, Wienerberger, Semperit, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Telekom Austria, RHI Magnesita, DAX.

    Random Partner

    Strabag
    Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreichs Börsenunternehmen erobern die Invest Stuttgart – mit Kaffee,...

    » LinkedIn-NL: Live vom Österreich-Stand auf der Invest in Stuttgart ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Thomas Leissing, Netflix, AT&S, Gregor ...

    » Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 17.4.: Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Thomas Leissing Treasury & Finance Convention, Heiko Thieme (a...

    » ATX am April-Verfallstag leicht im Minus – AT&S dominiert das Börsenjahr...

    » PIR-News: Semperit, Addiko, Research zu AT&S, Erste Group (Christine Pet...

    » Wiener Börse Party #1137: ATX zum April-Verfall zunächst etwas leichter,...

    » 1. Monthly Main Event Podcast Sendetermin (Christian Drastil)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Miss Austria Kandidatinnen 2016
    ThyssenKrupp und ArcelorMittal vs. voestalpine und Salzgitter – kommentierter KW 16 Peer Group Watch Stahl
    ams-Osram und Microsoft vs. GlaxoSmithKline und Roche GS – kommentierter KW 16 Peer Group Watch Global Innovation 1000
    Rosenbauer und Wienerberger vs. RHI und Mayr-Melnhof – kommentierter KW 16 Peer Group Watch Zykliker Österreich
    American Express und RBI vs. Sberbank und Aareal Bank – kommentierter KW 16 Peer Group Watch Banken
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Thomas Leissing, Netflix, AT&S, Gregor Rosinger




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event Infineon
      #gabb #2083
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S24/08: Alexander von Schirmeister

      Alexander von Schirmeister ist der neue CEO von Nomentia. Mit dem "in Mexiko aufgewachsenen Topmanager mit deutschem Pass" spreche ich über die Fussball-WM 1986, über Procter & Gamble, Mexiko, dann...

      Books josefchladek.com

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Joan van der Keuken
      Achter Glas
      1957
      C. de Boer jr.

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Ryuji Miyamoto
      Kobe 1995 After the Earthquake
      1995
      Telescope

      Richard Avedon
      Nothing Personal
      1964
      Atheneum Publishers

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de