Österreichs Börsenunternehmen erobern die Invest Stuttgart – mit Kaffee, Quizfragen und Rekordinteresse (Podcast)
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18.04.2026, 1020 Zeichen
In der 29. Episode des Private Investor Relations Podcasts schaltet Moderator Christian Drastil live zur Invest Stuttgart, wo Eva Reuter von Dr. Reuter Investor Relations und Stefan Marin von Frequentis direkt vom Messegeschehen berichten. Was als kleiner Auftritt mit drei österreichischen Unternehmen im Vorjahr begann, hat sich 2026 zu einem beachtlichen Gemeinschaftsauftritt mit zehn heimischen Börsenunternehmen entwickelt. Die Invest Stuttgart, eine der wichtigsten Privatanlegermessen im deutschsprachigen Raum, wurde damit zur Bühne für eine konzertierte österreichische Kapitalmarkt-Offensive – organisiert von der Wiener Börse und Dr. Reuter Investor Relations. Mehr als verdreifacht: Österreichs wachsende Präsenz Stefan Marin, der als einer der federführenden Akteure im Vorfeld an der Organisation mitwirkte, bringt die Entwicklung auf den Punkt: Von drei Unternehmen im Vorjahr auf zehn...
Weiterlesen: Österreichs Börsenunternehmen erobern die Invest Stuttgart – mit Kaffee, Quizfragen und Rekordinteresse
Private Investor Relations Podcast #29: Eva Reuter, Stefan Marin und ein Barista-Sample live von der Invest in Stuttgart
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