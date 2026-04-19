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Exkurs Gregor Rosinger im Monthly Main Event #1: Warum Listings statt IPOs den Wiener Markt beleben (Podcast)

19.04.2026, 1050 Zeichen
Im ersten „Monthly Main Event" auf Audio-CD versammelt Moderator Christian Drastil eine hochkarätige Runde aus Investmentbanking, Finanzjournalismus und Kommunikation, um über die bemerkenswerte Entwicklung des österreichischen Kapitalmarkts im April 2026 zu diskutieren. Gregor Rosinger (Rosinger Group), Robert Gillinger (Börse Express) und Stefan Scoppetta (UK com Agentur) liefern dabei Einblicke, die weit über die tägliche Kursbeobachtung hinausgehen. Der ATX durchbricht erstmals die 5.900-Punkte-Marke Der österreichische Leitindex ATX hat in seiner mittlerweile 35-jährigen Geschichte erstmals die Schwelle von 5.900 Punkten überschritten – ein historisches Ereignis, das die Gesprächsrunde gleich zu Beginn einordnet. Robert Gillinger vom Börse Express zeigt sich angesichts der jüngsten geopolitischen Turbulenzen fast überrascht über das Kursniveau, nimmt es aber gerne mit. Die Banken präsentieren sich nach wie vor stark,...

Weiterlesen: Exkurs Gregor Rosinger im Monthly Main Event #1: Warum Listings statt IPOs den Wiener Markt beleben


(19.04.2026)

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    19.04.2026, 1050 Zeichen
    Im ersten „Monthly Main Event" auf Audio-CD versammelt Moderator Christian Drastil eine hochkarätige Runde aus Investmentbanking, Finanzjournalismus und Kommunikation, um über die bemerkenswerte Entwicklung des österreichischen Kapitalmarkts im April 2026 zu diskutieren. Gregor Rosinger (Rosinger Group), Robert Gillinger (Börse Express) und Stefan Scoppetta (UK com Agentur) liefern dabei Einblicke, die weit über die tägliche Kursbeobachtung hinausgehen. Der ATX durchbricht erstmals die 5.900-Punkte-Marke Der österreichische Leitindex ATX hat in seiner mittlerweile 35-jährigen Geschichte erstmals die Schwelle von 5.900 Punkten überschritten – ein historisches Ereignis, das die Gesprächsrunde gleich zu Beginn einordnet. Robert Gillinger vom Börse Express zeigt sich angesichts der jüngsten geopolitischen Turbulenzen fast überrascht über das Kursniveau, nimmt es aber gerne mit. Die Banken präsentieren sich nach wie vor stark,...

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