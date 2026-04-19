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Schnellste Erholungsrally seit 35 Jahren: Wie nachhaltig ist der Aufschwung an den Märkten, Gunter Deuber? (Podcast)

19.04.2026, 1041 Zeichen
In der 21. Ausgabe des D&D Research Rendezvous analysieren Christian Drastil und Gunter Deuber von Raiffeisen Research die bemerkenswerte Marktentwicklung der vergangenen Wochen – zwischen geopolitischem Konflikt, ATX-Allzeithoch und einer Erholungsrally, die historisch ihresgleichen sucht. Sieben Wochen nach Ausbruch eines geopolitischen Konflikts, der die Märkte zunächst in Atem hielt, zeigt sich ein erstaunliches Bild: Die Aktienmärkte haben die Krise nahezu vollständig ausgepreist, der ATX markierte am 17. April ein neues Allzeithoch, und die US-Indizes legten eine der rasantesten Erholungen seit Dekaden hin. Doch hinter der Euphorie lauern Risiken, die vor allem die Anleihenmärkte bereits einpreisen. Zwischen Rationalität und Marktsteuerung Gunter Deuber zeichnet die Marktbewegungen der vergangenen Wochen differenziert nach. Zunächst habe der Markt den Konflikt rational verarbeitet, dann sei zeitweise...

Weiterlesen: Schnellste Erholungsrally seit 35 Jahren: Wie nachhaltig ist der Aufschwung an den Märkten, Gunter Deuber?


(19.04.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #21: Wir sehen gerade die schnellste Erholungsrally nach einer Korrektur seit 35 Jahren, meint Gunter Deuber




 

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

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