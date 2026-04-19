Schnellste Erholungsrally seit 35 Jahren: Wie nachhaltig ist der Aufschwung an den Märkten, Gunter Deuber? (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
19.04.2026, 1041 Zeichen
In der 21. Ausgabe des D&D Research Rendezvous analysieren Christian Drastil und Gunter Deuber von Raiffeisen Research die bemerkenswerte Marktentwicklung der vergangenen Wochen – zwischen geopolitischem Konflikt, ATX-Allzeithoch und einer Erholungsrally, die historisch ihresgleichen sucht. Sieben Wochen nach Ausbruch eines geopolitischen Konflikts, der die Märkte zunächst in Atem hielt, zeigt sich ein erstaunliches Bild: Die Aktienmärkte haben die Krise nahezu vollständig ausgepreist, der ATX markierte am 17. April ein neues Allzeithoch, und die US-Indizes legten eine der rasantesten Erholungen seit Dekaden hin. Doch hinter der Euphorie lauern Risiken, die vor allem die Anleihenmärkte bereits einpreisen. Zwischen Rationalität und Marktsteuerung Gunter Deuber zeichnet die Marktbewegungen der vergangenen Wochen differenziert nach. Zunächst habe der Markt den Konflikt rational verarbeitet, dann sei zeitweise...
Weiterlesen: Schnellste Erholungsrally seit 35 Jahren: Wie nachhaltig ist der Aufschwung an den Märkten, Gunter Deuber?
D&D Research Rendezvous #21: Wir sehen gerade die schnellste Erholungsrally nach einer Korrektur seit 35 Jahren, meint Gunter Deuber
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, AT&S, CPI Europe AG, SBO, Andritz, DO&CO, Erste Group, FACC, Gurktaler AG Stamm, OMV, Palfinger, RBI, Verbund, voestalpine, Wienerberger, Semperit, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Telekom Austria, RHI Magnesita, DAX.
Random Partner
Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Exkurs Gregor Rosinger im Monthly Main Event #1: Warum Listings statt IP...
» Schnellste Erholungsrally seit 35 Jahren: Wie nachhaltig ist der Aufschw...
» Österreichs Börsenunternehmen erobern die Invest Stuttgart – mit Kaffee,...
» LinkedIn-NL: Live vom Österreich-Stand auf der Invest in Stuttgart ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Thomas Leissing, Netflix, AT&S, Gregor ...
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.4.: Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Thomas Leissing Treasury & Finance Convention, Heiko Thieme (a...
» ATX am April-Verfallstag leicht im Minus – AT&S dominiert das Börsenjahr...
» PIR-News: Semperit, Addiko, Research zu AT&S, Erste Group (Christine Pet...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - Semperit (17/04/2026)
- 21st Austria weekly - Vienna Airport (16/04/2026)
- 21st Austria weekly - Agrana (15/04/2026)
- 21st Austria weekly - Kontron, Andritz, Bawag (14...
- 21st Austria weekly - Reploid, Marinomed, CPI Eur...
- Schnellste Erholungsrally seit 35 Jahren: Wie nac...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer
Norbert Hofer ist Vice President Emerald Horizon und Bundesminister ausser Dienst. Wir starten bei der damals börsenotierten Lauda Air, sprechen über lange Jahre in der Politik und ich bitte Norber...
Books josefchladek.com
Joan van der Keuken
Achter Glas
1957
C. de Boer jr.
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
19.04.2026, 1041 Zeichen
In der 21. Ausgabe des D&D Research Rendezvous analysieren Christian Drastil und Gunter Deuber von Raiffeisen Research die bemerkenswerte Marktentwicklung der vergangenen Wochen – zwischen geopolitischem Konflikt, ATX-Allzeithoch und einer Erholungsrally, die historisch ihresgleichen sucht. Sieben Wochen nach Ausbruch eines geopolitischen Konflikts, der die Märkte zunächst in Atem hielt, zeigt sich ein erstaunliches Bild: Die Aktienmärkte haben die Krise nahezu vollständig ausgepreist, der ATX markierte am 17. April ein neues Allzeithoch, und die US-Indizes legten eine der rasantesten Erholungen seit Dekaden hin. Doch hinter der Euphorie lauern Risiken, die vor allem die Anleihenmärkte bereits einpreisen. Zwischen Rationalität und Marktsteuerung Gunter Deuber zeichnet die Marktbewegungen der vergangenen Wochen differenziert nach. Zunächst habe der Markt den Konflikt rational verarbeitet, dann sei zeitweise...
Weiterlesen: Schnellste Erholungsrally seit 35 Jahren: Wie nachhaltig ist der Aufschwung an den Märkten, Gunter Deuber?
D&D Research Rendezvous #21: Wir sehen gerade die schnellste Erholungsrally nach einer Korrektur seit 35 Jahren, meint Gunter Deuber
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, AT&S, CPI Europe AG, SBO, Andritz, DO&CO, Erste Group, FACC, Gurktaler AG Stamm, OMV, Palfinger, RBI, Verbund, voestalpine, Wienerberger, Semperit, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Telekom Austria, RHI Magnesita, DAX.
Random Partner
Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Exkurs Gregor Rosinger im Monthly Main Event #1: Warum Listings statt IP...
» Schnellste Erholungsrally seit 35 Jahren: Wie nachhaltig ist der Aufschw...
» Österreichs Börsenunternehmen erobern die Invest Stuttgart – mit Kaffee,...
» LinkedIn-NL: Live vom Österreich-Stand auf der Invest in Stuttgart ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Thomas Leissing, Netflix, AT&S, Gregor ...
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.4.: Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Thomas Leissing Treasury & Finance Convention, Heiko Thieme (a...
» ATX am April-Verfallstag leicht im Minus – AT&S dominiert das Börsenjahr...
» PIR-News: Semperit, Addiko, Research zu AT&S, Erste Group (Christine Pet...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - Semperit (17/04/2026)
- 21st Austria weekly - Vienna Airport (16/04/2026)
- 21st Austria weekly - Agrana (15/04/2026)
- 21st Austria weekly - Kontron, Andritz, Bawag (14...
- 21st Austria weekly - Reploid, Marinomed, CPI Eur...
- Schnellste Erholungsrally seit 35 Jahren: Wie nac...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer
Norbert Hofer ist Vice President Emerald Horizon und Bundesminister ausser Dienst. Wir starten bei der damals börsenotierten Lauda Air, sprechen über lange Jahre in der Politik und ich bitte Norber...
Books josefchladek.com
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Bertien van Manen
Let's Sit Down Before We Go
2011
MACK