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ATX korrigiert nach überraschendem Allzeithoch – AT&S trotzt dem Abwärtstrend (Podcast)

20.04.2026, 912 Zeichen
In der Episode #1138 der Wiener Börse Party ordnet Moderator Christian Drastil die aktuelle Marktlage ein: Nach einem überraschenden Allzeithoch am Freitag zeigt der ATX am Montag eine deutliche Korrektur – doch einzelne Titel setzen ihren Höhenflug unbeirrt fort. Rekordwoche mit überraschendem Freitags-Finale Die vergangene Handelswoche hatte es in sich. Der ATX markierte sein 16. Allzeithoch im laufenden Jahr, der ATX Total Return sogar das 17. Bemerkenswert dabei: Das Rekordhoch am Freitag kam für viele Beobachter unerwartet. Zur Mittagszeit hatte noch nichts auf einen neuen Höchststand hingedeutet, erst am Nachmittag drehte der Markt nach oben. Die Handelsvolumina waren entsprechend kräftig – im ATX und dem Segment Equity Austria wurden am Freitag immerhin 514 Millionen Euro umgesetzt, während der DAX in...

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(20.04.2026)

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Wiener Börse Party #1138: ATX korrigiert, das gilt nicht für die AT&S, Verbund-Position aufgestockt




 

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