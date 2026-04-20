SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 20.4.: CA Immo, MMK, Uniqa, CPI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

20.04.2026, 828 Zeichen

IPOs:
20.04.1988: CA Immobilien: CA Immobilien mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,15 Mrd. ATS.

Extrema:
20.04.1999: Top 2: Mayr-Melnhof: 10.878% - [Top 1: 11.509% (13.10.1998), Top 3: 10.5882% (23.03.2020)]

under MA200:
20.04.2010: Uniqa: Am längsten unter MA200: 454 Tage (endete am: 20.04.2010) zum Kalender

Positive Serie in Performance:
20.04.2009: CPI Europe AG: Beste Performance Serie: 68.13% (6 Tage - endete am 20.04.2009)

Bisher gab es an einem 20. April 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.04. beträgt 0,15%. Der beste 20.04. fand im Jahr 2011 mit 2,13% statt, der schlechteste 20.04. im Jahr 2009 mit -4,34%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.04. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.04.)


(20.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1138: ATX korrigiert, das gilt nicht für die AT&S, Verbund-Position aufgestockt




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, AT&S, CPI Europe AG, SBO, Andritz, DO&CO, Erste Group, FACC, Gurktaler AG Stamm, OMV, Palfinger, RBI, Verbund, voestalpine, Wienerberger, Semperit, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Telekom Austria, RHI Magnesita, DAX.

Random Partner

VBV
Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Verbund-Position verdoppelt (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 20.4.: CA Immo, MMK, Uniqa, CPI (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: 1. Monthly Main Event, Gunter Deuber, Andreas Wölfl, Sinja Kra...

» LinkedIn-NL: Das war unser Monthly Main Event #1, Aufnahmetermin für #2 ...

» Wiener Börse Party #1138: ATX korrigiert, das gilt nicht für die AT&S, V...

» PIR-News: Andritz, Strabag, Semperit, Bawag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Verbund und Post gesucht

» ATX-Trends: AT&S, Flughafen Wien, DO & CO ...

» Exkurs Gregor Rosinger im Monthly Main Event #1: Warum Listings statt IP...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
ATX-Trends: AT&S, Flughafen Wien, DO & CO ...
Neues Kursziel für Bawag-Aktie
Guten Morgen mit Commerzbank, Deutsche Bank, Siemens, Bayer ...
DAX-Frühmover: SAP, MTU Aero Engines, Deutsche Bank, Volkswagen Vz., HeidelbergCement, RWE, Commerzbank, Deutsche Boerse, E.ON und Brenntag
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
Westbahn verlängert Vertrag mit Strabag PFS




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event AT&S
    Star der Stunde: voestalpine 1.36%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.53%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(2), AT&S(1), Erste Group(1), RBI(1)
    Star der Stunde: FACC 0.65%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.11%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: EVN(1)
    Moosbeere zu AT&S
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.27%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -0.52%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Erste Group(2), AT&S(2), Uniqa(1), Frequentis(1), Bawag(1)
    Smeilinho zu Bawag
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S24/14: Christoph Holly

    Christoph Holly ist Führungskräfte-Trainer, Unternehmer und im Gründungsjahr des ATX geboren. Mir taugt, dass sich Christoph im Alter von 20 selbstständig gemacht hat und dann erst Kunden gesucht h...

    Books josefchladek.com

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Mark Mahaney
    Polar Night
    2019/2021
    Trespasser

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation



    Autor: Börse Geschichte

    20.04.2026, 828 Zeichen

    IPOs:
    20.04.1988: CA Immobilien: CA Immobilien mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,15 Mrd. ATS.

    Extrema:
    20.04.1999: Top 2: Mayr-Melnhof: 10.878% - [Top 1: 11.509% (13.10.1998), Top 3: 10.5882% (23.03.2020)]

    under MA200:
    20.04.2010: Uniqa: Am längsten unter MA200: 454 Tage (endete am: 20.04.2010) zum Kalender

    Positive Serie in Performance:
    20.04.2009: CPI Europe AG: Beste Performance Serie: 68.13% (6 Tage - endete am 20.04.2009)

    Bisher gab es an einem 20. April 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.04. beträgt 0,15%. Der beste 20.04. fand im Jahr 2011 mit 2,13% statt, der schlechteste 20.04. im Jahr 2009 mit -4,34%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.04. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.04.)


    (20.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1138: ATX korrigiert, das gilt nicht für die AT&S, Verbund-Position aufgestockt




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, AT&S, CPI Europe AG, SBO, Andritz, DO&CO, Erste Group, FACC, Gurktaler AG Stamm, OMV, Palfinger, RBI, Verbund, voestalpine, Wienerberger, Semperit, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Telekom Austria, RHI Magnesita, DAX.

    Random Partner

    VBV
    Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Verbund-Position verdoppelt (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 20.4.: CA Immo, MMK, Uniqa, CPI (Börse Geschichte) (Börs...

    » Nachlese: 1. Monthly Main Event, Gunter Deuber, Andreas Wölfl, Sinja Kra...

    » LinkedIn-NL: Das war unser Monthly Main Event #1, Aufnahmetermin für #2 ...

    » Wiener Börse Party #1138: ATX korrigiert, das gilt nicht für die AT&S, V...

    » PIR-News: Andritz, Strabag, Semperit, Bawag (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Verbund und Post gesucht

    » ATX-Trends: AT&S, Flughafen Wien, DO & CO ...

    » Exkurs Gregor Rosinger im Monthly Main Event #1: Warum Listings statt IP...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    ATX-Trends: AT&S, Flughafen Wien, DO & CO ...
    Neues Kursziel für Bawag-Aktie
    Guten Morgen mit Commerzbank, Deutsche Bank, Siemens, Bayer ...
    DAX-Frühmover: SAP, MTU Aero Engines, Deutsche Bank, Volkswagen Vz., HeidelbergCement, RWE, Commerzbank, Deutsche Boerse, E.ON und Brenntag
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    Westbahn verlängert Vertrag mit Strabag PFS




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event AT&S
      Star der Stunde: voestalpine 1.36%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.53%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(2), AT&S(1), Erste Group(1), RBI(1)
      Star der Stunde: FACC 0.65%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.11%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: EVN(1)
      Moosbeere zu AT&S
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.27%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -0.52%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Erste Group(2), AT&S(2), Uniqa(1), Frequentis(1), Bawag(1)
      Smeilinho zu Bawag
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S24/14: Christoph Holly

      Christoph Holly ist Führungskräfte-Trainer, Unternehmer und im Gründungsjahr des ATX geboren. Mir taugt, dass sich Christoph im Alter von 20 selbstständig gemacht hat und dann erst Kunden gesucht h...

      Books josefchladek.com

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Richard Avedon
      Nothing Personal
      1964
      Atheneum Publishers

      Daido Moriyama
      Ligh and Shadow (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de