Börsegeschichte 20.4.: CA Immo, MMK, Uniqa, CPI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

20.04.2026, 828 Zeichen

IPOs:

20.04.1988: CA Immobilien: CA Immobilien mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,15 Mrd. ATS.



Extrema:

20.04.1999: Top 2: Mayr-Melnhof: 10.878% - [Top 1: 11.509% (13.10.1998), Top 3: 10.5882% (23.03.2020)]



under MA200:

20.04.2010: Uniqa: Am längsten unter MA200: 454 Tage (endete am: 20.04.2010) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

20.04.2009: CPI Europe AG: Beste Performance Serie: 68.13% (6 Tage - endete am 20.04.2009)

Bisher gab es an einem 20. April 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.04. beträgt 0,15%. Der beste 20.04. fand im Jahr 2011 mit 2,13% statt, der schlechteste 20.04. im Jahr 2009 mit -4,34%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.04. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.04.)

(20.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1138: ATX korrigiert, das gilt nicht für die AT&S, Verbund-Position aufgestockt

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, AT&S, CPI Europe AG, SBO, Andritz, DO&CO, Erste Group, FACC, Gurktaler AG Stamm, OMV, Palfinger, RBI, Verbund, voestalpine, Wienerberger, Semperit, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Telekom Austria, RHI Magnesita, DAX.

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