Börsegeschichte 20.4.: CA Immo, MMK, Uniqa, CPI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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20.04.2026, 828 Zeichen
IPOs:
20.04.1988: CA Immobilien: CA Immobilien mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,15 Mrd. ATS.
Extrema:
20.04.1999: Top 2: Mayr-Melnhof: 10.878% - [Top 1: 11.509% (13.10.1998), Top 3: 10.5882% (23.03.2020)]
under MA200:
20.04.2010: Uniqa: Am längsten unter MA200: 454 Tage (endete am: 20.04.2010) zum Kalender
Positive Serie in Performance:
20.04.2009: CPI Europe AG: Beste Performance Serie: 68.13% (6 Tage - endete am 20.04.2009)
Bisher gab es an einem 20. April 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.04. beträgt 0,15%. Der beste 20.04. fand im Jahr 2011 mit 2,13% statt, der schlechteste 20.04. im Jahr 2009 mit -4,34%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.04. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.04.)
Wiener Börse Party #1138: ATX korrigiert, das gilt nicht für die AT&S, Verbund-Position aufgestockt
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(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.04.)
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