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LinkedIn-NL: Das war unser Monthly Main Event #1, Aufnahmetermin für #2 steht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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20.04.2026, 5316 Zeichen

In der Vorwoche haben Robert Gillinger und ich unseren 1. Main Event recorded, die Zugriffe sind superfein, siehe nächsten Beitrag. Das Recording-Treffen für #2 ist am 20.5. in einem audio-cd.at-Setup in 1090 Wien. Der genaue Ort wird noch bekanntgegeben.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8614 Willkommen zum 1. Monthly Main Event - das bedeutet Wiener Börse XXL im Hauptabendprogramm. Im April geht es um ein Intro mit ganz frischen Rekorden im ATX, um Zürs von RBI/Oddo, um Stuttgart/Invest mit 10 Börsenotierten aus Österreich, um den avisierten Neuling Emerald Horizon sowie die 100 Mrd. Challenge. Durch die Sendung begleiten Gregor Rosinger (Rosinger Group), Stephan Scoppetta (Unlimited Communications), Robert Gillinger (Börse Express) und Christian Drastil (audio-cd.at). Das übergeordnete Thema der Folge ist die Einordnung von Listings im Vienna MTF durch Gregor Rosinger, Beispiel RWT. Zu Wort kommen in chronologischer Abfolge weiters Gunter Deuber (Raiffeisen Research, auch gleich im Intro), Reinhard Thor / Stefan Unterweger (RWT), Norbert Hofer (Emerald Horizon), Eva Reuter (Dr. Reuter Investor Relations) und Stefan Marin (Frequentis). Die Monthly Main Events 2 und 3 werden dem Wiener Börse Preis 2026 (Mai) und dem 20. Zertifikate Award Austria (Juni) gewidmet sein. Jeweils wieder hauptabendgerecht ca. 90 Minuten. Und: MME #1 wird Coverstory des http://www.boerse-social.com/magazine , ca. 21.4. . Die Monthly Main Events sind eine Initiative von Christian Drastil und Robert Gillinger für Kapitalmarkt-stimme.at Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8615 Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gibt bei Christian Drastil erneut ein Update: Wie blickt er nach nun fast sieben Wochen auf den Iran-Konflikt und die Kapitalmärkte? Es scheint derzeit eine Diskrepanz zwischen den Zins- und Aktienmärkten zu geben, wie kann das erklärt werden? RBI / Oddo hatten zu Beginn der Woche die traditionelle Investorenkonferenz in Zürs. Hier gibt es ein paar Einblicke in die Stimmung unter Firmen und Investoren. Wie bewertet Gunter die Perspektiven für europäische Aktien und den ATX aktuell? Die Wirtschaftsprognosen für Österreich sehen derzeit wenig erbaulich aus: Wie steht Gunter dazu und hat das einen Einfluss auf die Kapitalmärkte? Und dann reden wir noch über den VCM. Gunter sollte gleichzeitig mit der Ausstrahlung dieser Folge auf der Strecke sein ... - Ältere Folgen D&D: https://audio-cd.at/search/rendezvous - https://www.raiffeisenresearch.com/ - https://www.linkedin.com/showcase/raiffeisen-research/ - http://www.kapitalmarkt-stimme.at

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8617 Andreas Wölfl ist mit iMaps ein Big Player bei Actively Managed Certificates. Nach Abschluss seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien begann er im Jahr 2000 seine Karriere bei der Wiener Börse im Team für Indizes und Derivate im Bereich Investment Services. Bald leitete er das Team für österreichische Indizes. Danach arbeitete er u.a. für/mit uns und MSCI und ich gebe ihm Big Credits. Seit 2007 ist Andreas im eingangs erwähnten Zertifikate-Bereich tätig. So alternativ wie seine Produkte ist auch der Börsepeople-Podcast mit Andreas. Denn Andreas ist hier als Lesung eines Kapitels aus dem Fanboy-Buch präsent. Er war der (wertpapier)fachlich beste Kollege, mit dem ich je zusammengearbeitet habe und wer reinhört, wird eine Ahnung bekommen, warum ich das so sage. https://imaps-capital.com/de/ueber-imaps/ Melanie`s Einspieler: Nordglück https://www.mischek.at/de/projekte/nordglueck https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/ https://www.mischek.at/de Kontakt: wohnline@mischek.at Telefon: 0800 201020

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8618 - kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Am 15.10.2025 anlässlich der CIRA-Jahreskonferenz gab ich erstmals ein "ATX-Ziel", es war ein Running Gag, dieses Kursziel. Aber es funktionierte viel schneller als erwartet, Hintergründe im Podcast.

- Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8616 Woche 16 brachte einen neuen 2026er-Rekord im Platzziffer-Ranking von mumak.me, die win2day-Spielerin der Woche ist Sinja Kraus, die es ins Finale des WTA-125-Turniers in Oeiras (Portugal) schaffte. Neue Career Highs gibt es für Lilli Tagger und Joel Schwärzler und abschliessend stelle ich das neue ÖTV-Präsidium vor. Als Vizepräsident ist mit Klemens Eiter ein guter Bekannter dabei und was Musikalisches mit ihm gibt es am Ende der Folge. Freedom a.k.a. Party Time Forever mit Klemens Eiter: https://open.spotify.com/intl-de/track/2x2clIvXVu2xuHm1G4bBVu

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8611 Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #1137: - ATX etwas leichter - AT&S zum 17. Mal in 74 Handelstagen top - PIR-News: Semperit, Addiko, Research zu AT&S, Erste Group - Bruttosozialprodukt im Duett mit Gregor Rosinger - Marcus Kapun läutet die Opening Bell für Freitag. Als Managing Director und Global Head of Brokerage bei der Bawag Group kann er sich auch über die eigene Aktie freuen, heuer klar die OMV überholt und die Nr. 2 im Wiener Handelsvolumensranking

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at

 


(20.04.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Running Gag der CIRA hat echt funktioniert (und das sogar in halber Zeit)




 

Bildnachweis

1. 1. Monthly Main Event für http://www.boerse-social.com/magazine und http://www.audio-cd.at/spotify   >> Öffnen auf photaq.com

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    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

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    Autor: Christian Drastil

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