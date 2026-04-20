» Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Verbund und Post gesucht

20.04.2026, 1317 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:30 liegt der ATX mit -1.61 Prozent im Minus bei 5862 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.06% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.25% auf 87.45 Euro, dahinter Verbund mit +1.59% auf 62.175 Euro und Österreichische Post mit +0.07% auf 35.075 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24384 ( -1.29%, Ultimo 2025: 24490, 0.87% ytd). Topperformer DAX sind RWE mit +2.65% auf 57.38 Euro, dahinter Deutsche Boerse mit +1.00% auf 263.7 Euro und Commerzbank mit +0.94% auf 36.4 Euro.

- PIR-News: Andritz, Strabag, Semperit, Bawag

- Unser Volumensrobot sagt: Flughafen Wien, Österreichische Post

- Nachlese: 1. Monthly Main Event, Gunter Deuber, Andreas Wölfl, Sinja Kraus, Klemens Eiter, Marcus Kapun

- Börsegeschichte 20.4.: CA Immo, MMK, Uniqa, CPI

- Österreich-Depots: Verbund-Position verdoppelt

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.04% vs. last #gabb, +5.09% ytd, +125.70% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Andreas Wölfl: https://audio-cd.at/page/podcast/8617

Thomas Leissing: https://audio-cd.at/page/podcast/8608

Christoph Holly: https://audio-cd.at/page/podcast/8600

Richard Dittrich: https://audio-cd.at/page/podcast/8593

Norbert Hofer: https://audio-cd.at/page/podcast/8585

(20.04.2026)

BSN Podcasts

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Running Gag der CIRA hat echt funktioniert (und das sogar in halber Zeit)

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, AT&S, CPI Europe AG, SBO, Andritz, DO&CO, Erste Group, FACC, Gurktaler AG Stamm, OMV, Palfinger, RBI, Verbund, voestalpine, Wienerberger, Semperit, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Telekom Austria, RHI Magnesita, DAX.

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