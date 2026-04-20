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Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Verbund und Post gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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20.04.2026, 1317 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:30 liegt der ATX mit -1.61 Prozent im Minus bei 5862 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.06% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.25% auf 87.45 Euro, dahinter Verbund mit +1.59% auf 62.175 Euro und Österreichische Post mit +0.07% auf 35.075 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24384 ( -1.29%, Ultimo 2025: 24490, 0.87% ytd). Topperformer DAX sind RWE mit +2.65% auf 57.38 Euro, dahinter Deutsche Boerse mit +1.00% auf 263.7 Euro und Commerzbank mit +0.94% auf 36.4 Euro.

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(20.04.2026)

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