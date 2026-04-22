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AT&S setzt auf Glaskernsubstrate und bleibt Top-Performer an der Wiener Börse (Podcast)

22.04.2026, 868 Zeichen
In der Episode #1140 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Marktüberblick zur Wochenmitte – mit AT&S als dominierendem Thema, begleitet von Unternehmensnews zu A1 Telekom, Strabag, Marinomed und weiteren heimischen Titeln. ATX nahe der Nulllinie – AT&S sticht heraus Am Mittwoch, dem 22. April 2026, zeigte sich der ATX um die Mittagszeit mit einem minimalen Minus von 0,09 Prozent bei 5.847 Punkten weitgehend unverändert. Die Tagesperformance wurde jedoch von einzelnen Titeln deutlich aufgelockert: AT&S führte das Feld mit einem Plus von 3,5 Prozent an, gefolgt vom Verbund mit plus 3 Prozent und Bajaj Mobility mit plus 2 Prozent. Im Vergleich dazu bewegte sich der DAX in Frankfurt mit einem Plus von 0,09 Prozent bei 24.293 Punkten...

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(22.04.2026)

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    22.04.2026, 868 Zeichen
    In der Episode #1140 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Marktüberblick zur Wochenmitte – mit AT&S als dominierendem Thema, begleitet von Unternehmensnews zu A1 Telekom, Strabag, Marinomed und weiteren heimischen Titeln. ATX nahe der Nulllinie – AT&S sticht heraus Am Mittwoch, dem 22. April 2026, zeigte sich der ATX um die Mittagszeit mit einem minimalen Minus von 0,09 Prozent bei 5.847 Punkten weitgehend unverändert. Die Tagesperformance wurde jedoch von einzelnen Titeln deutlich aufgelockert: AT&S führte das Feld mit einem Plus von 3,5 Prozent an, gefolgt vom Verbund mit plus 3 Prozent und Bajaj Mobility mit plus 2 Prozent. Im Vergleich dazu bewegte sich der DAX in Frankfurt mit einem Plus von 0,09 Prozent bei 24.293 Punkten...

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