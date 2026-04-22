AT&S setzt auf Glaskernsubstrate und bleibt Top-Performer an der Wiener Börse (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
22.04.2026, 868 Zeichen
In der Episode #1140 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Marktüberblick zur Wochenmitte – mit AT&S als dominierendem Thema, begleitet von Unternehmensnews zu A1 Telekom, Strabag, Marinomed und weiteren heimischen Titeln. ATX nahe der Nulllinie – AT&S sticht heraus Am Mittwoch, dem 22. April 2026, zeigte sich der ATX um die Mittagszeit mit einem minimalen Minus von 0,09 Prozent bei 5.847 Punkten weitgehend unverändert. Die Tagesperformance wurde jedoch von einzelnen Titeln deutlich aufgelockert: AT&S führte das Feld mit einem Plus von 3,5 Prozent an, gefolgt vom Verbund mit plus 3 Prozent und Bajaj Mobility mit plus 2 Prozent. Im Vergleich dazu bewegte sich der DAX in Frankfurt mit einem Plus von 0,09 Prozent bei 24.293 Punkten...
Weiterlesen: AT&S setzt auf Glaskernsubstrate und bleibt Top-Performer an der Wiener Börse
Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:AT&S, Bajaj Mobility AG, Semperit, Kapsch TrafficCom, EVN, Polytec Group, OMV, CPI Europe AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, DO&CO, Erste Group, Lenzing, Strabag, Amag, Mayr-Melnhof, Austriacard Holdings AG, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Bayer, GEA Group, SAP, Infineon, IBM.
Random Partner
Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX im Korrekturmodus: Bajaj Mobility CEO liefert Update zum Transformat...
» Altersvorsorge: Ministerratsvorlage als Gamechanger – doch die dritte Sä...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 23.4.: Euromarketing (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Wiener Börse Party #1141: ATX leicht schwächer, Bajaj Mobility gesucht, ...
» Nachlese: Peter Heinrich (audio cd.at)
» PIR-News: Update von Bajaj Mobility, News zu Andritz, Agrana, Post, Rese...
» So will Korinna Schumann mit Markus Marterbauer die betriebliche Altersv...
» Betriebliche Altersvorsorge vor historischer Reform: Der Ministerratsvor...
» ATX-Trends: Telekom Austria, Bawag, FACC ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Verbio, Tele Columbus, Sartorius, Noratis, Au...
- Wie Manz, Infineon, SAP, Nestlé, HelloFresh und S...
- Wie salesforce.com, IBM, American Express, Caterp...
- Wie Infineon, SAP, Fresenius, Scout24, Siemens En...
- Wiener Börse: ATX geht fast unverändert aus der D...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Austriacard steigt...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1135: ATX leicht schwächer, Wienerberger Heavyweight und Geburtstagskind, Strabag mit mehr Streubesitz
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation
22.04.2026, 868 Zeichen
In der Episode #1140 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Marktüberblick zur Wochenmitte – mit AT&S als dominierendem Thema, begleitet von Unternehmensnews zu A1 Telekom, Strabag, Marinomed und weiteren heimischen Titeln. ATX nahe der Nulllinie – AT&S sticht heraus Am Mittwoch, dem 22. April 2026, zeigte sich der ATX um die Mittagszeit mit einem minimalen Minus von 0,09 Prozent bei 5.847 Punkten weitgehend unverändert. Die Tagesperformance wurde jedoch von einzelnen Titeln deutlich aufgelockert: AT&S führte das Feld mit einem Plus von 3,5 Prozent an, gefolgt vom Verbund mit plus 3 Prozent und Bajaj Mobility mit plus 2 Prozent. Im Vergleich dazu bewegte sich der DAX in Frankfurt mit einem Plus von 0,09 Prozent bei 24.293 Punkten...
Weiterlesen: AT&S setzt auf Glaskernsubstrate und bleibt Top-Performer an der Wiener Börse
Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:AT&S, Bajaj Mobility AG, Semperit, Kapsch TrafficCom, EVN, Polytec Group, OMV, CPI Europe AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, DO&CO, Erste Group, Lenzing, Strabag, Amag, Mayr-Melnhof, Austriacard Holdings AG, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Bayer, GEA Group, SAP, Infineon, IBM.
Random Partner
Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX im Korrekturmodus: Bajaj Mobility CEO liefert Update zum Transformat...
» Altersvorsorge: Ministerratsvorlage als Gamechanger – doch die dritte Sä...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 23.4.: Euromarketing (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Wiener Börse Party #1141: ATX leicht schwächer, Bajaj Mobility gesucht, ...
» Nachlese: Peter Heinrich (audio cd.at)
» PIR-News: Update von Bajaj Mobility, News zu Andritz, Agrana, Post, Rese...
» So will Korinna Schumann mit Markus Marterbauer die betriebliche Altersv...
» Betriebliche Altersvorsorge vor historischer Reform: Der Ministerratsvor...
» ATX-Trends: Telekom Austria, Bawag, FACC ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Verbio, Tele Columbus, Sartorius, Noratis, Au...
- Wie Manz, Infineon, SAP, Nestlé, HelloFresh und S...
- Wie salesforce.com, IBM, American Express, Caterp...
- Wie Infineon, SAP, Fresenius, Scout24, Siemens En...
- Wiener Börse: ATX geht fast unverändert aus der D...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Austriacard steigt...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1135: ATX leicht schwächer, Wienerberger Heavyweight und Geburtstagskind, Strabag mit mehr Streubesitz
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Fabrizio Strada
Strada
2025
89books
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture