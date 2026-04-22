Laufen als Lebensphilosophie: Wie Flugbegleiterin Monika Kalbacher Sport, Reisen und Resilienz verbindet (Podcast)
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In der aktuellen Folge von Börsepeople im Podcast S24/17 begrüßt Moderator Christian Drastil einen Gast, der auf den ersten Blick wenig mit der Finanzwelt zu tun hat – und doch eine Geschichte erzählt, die an Disziplin, Selbstmanagement und Durchhaltevermögen kaum zu überbieten ist: Monika Kalbacher, seit 21 Jahren Flugbegleiterin bei Austrian Airlines und leidenschaftliche Marathonläuferin mit internationaler Reichweite. Vom späten Laufeinstieg zur Sub-3-Marathonläuferin Monika Kalbacher, in der Laufszene schlicht als „Moni" bekannt, begann erst mit 30 Jahren ernsthaft zu laufen – und bewies damit, dass ein später Einstieg kein Hindernis für außergewöhnliche Leistungen sein muss. Ihr erster Marathon markierte den Beginn einer bemerkenswerten sportlichen Karriere, die sie über Jahre hinweg mit großer Disziplin vorantrieb: zwei Marathons pro Jahr, dazu zahlreiche...
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Börsepeople im Podcast S24/17: Monika Kalbacher
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