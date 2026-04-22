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Nachlese: Monika Kalbacher AUA, Laura und Lukas von "Investier oder Verlier" (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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22.04.2026, 1968 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8624/
- Monika Kalbacher ist Flugbegleiterin bei der früher börsenotierten Austrian Airlines, die KI nennt sie eine "bekannte Flugbegleiterin", dies, weil Monika als leidenschaftliche Langstreckenläuferin auch ein Gesicht der Airline ist und gerne in Kampagnen, u.a. wie zum Beispiel unter dem Hashtag #myAustrianMoment, porträtiert wird. Moni nutzt ihre beruflichen Reisen dazu, die Welt laufend zu entdecken. Und so reden wir über Runfluencing all over the world, aber auch den Wienerwald, die Lobau, Marathons Sub3, den Sportclub Austrian Airlines und 12 Halbmarathons in einem Jahr, hier spiele ich eine Passage aus einem Podcast mit Martina Draper ein. Und in dieser Folge geht es auch um Trauer und Verluste.
https://www.instagram.com/moni_am_mond/
https://www.austrian.com/at/de/homepage
Monika in Martina und Menschen: https://open.spotify.com/episode/5RmStf8pgYWMJlThdFA7fQ
Mit Monika beim Wings for Life World Run: https://www.photaq.com/page/pic/59722/
Hey Mama: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm?si=ukC4i9b8SDy5HpnDmyeNOw
Melanie`s Einspieler: DC Waterline, Wien 22 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/dc-waterline/
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8623
- ATX wieder im Aufwärtsgang
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- PIR-News: Bawag-Zahlen, Research zu Semperit, Agrana, RBI, Erste Group
- Bawag auf den Spuren der Erste Group
- Laura und Lukas von "Investier oder Verlier" läuten die Opening Bell für Dienstag. Ihr Name ist Programm https://investieroderverlier.de/ueber-uns/
- Börse Frankfurt stark, RWE top
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.04.)


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