Nachlese: Monika Kalbacher AUA, Laura und Lukas von "Investier oder Verlier" (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
22.04.2026, 1968 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8624/
- Monika Kalbacher ist Flugbegleiterin bei der früher börsenotierten Austrian Airlines, die KI nennt sie eine "bekannte Flugbegleiterin", dies, weil Monika als leidenschaftliche Langstreckenläuferin auch ein Gesicht der Airline ist und gerne in Kampagnen, u.a. wie zum Beispiel unter dem Hashtag #myAustrianMoment, porträtiert wird. Moni nutzt ihre beruflichen Reisen dazu, die Welt laufend zu entdecken. Und so reden wir über Runfluencing all over the world, aber auch den Wienerwald, die Lobau, Marathons Sub3, den Sportclub Austrian Airlines und 12 Halbmarathons in einem Jahr, hier spiele ich eine Passage aus einem Podcast mit Martina Draper ein. Und in dieser Folge geht es auch um Trauer und Verluste.
https://www.instagram.com/moni_am_mond/
https://www.austrian.com/at/de/homepage
Monika in Martina und Menschen: https://open.spotify.com/episode/5RmStf8pgYWMJlThdFA7fQ
Mit Monika beim Wings for Life World Run: https://www.photaq.com/page/pic/59722/
Hey Mama: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm?si=ukC4i9b8SDy5HpnDmyeNOw
Melanie`s Einspieler: DC Waterline, Wien 22 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/dc-waterline/
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.
- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8623
- ATX wieder im Aufwärtsgang
- AT&S vorne und wenn das so bleibt, gilt die 4
- PIR-News: Bawag-Zahlen, Research zu Semperit, Agrana, RBI, Erste Group
- Bawag auf den Spuren der Erste Group
- Laura und Lukas von "Investier oder Verlier" läuten die Opening Bell für Dienstag. Ihr Name ist Programm https://investieroderverlier.de/ueber-uns/
- Börse Frankfurt stark, RWE top
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.04.)
Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Bajaj Mobility AG, Semperit, Kapsch TrafficCom, EVN, Polytec Group, OMV, CPI Europe AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, DO&CO, Erste Group, Lenzing, Strabag, Amag, Mayr-Melnhof, Austriacard Holdings AG, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Bayer, GEA Group, SAP, Infineon, IBM.
Random Partner
Deutsche Börse
Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX im Korrekturmodus: Bajaj Mobility CEO liefert Update zum Transformat...
» Altersvorsorge: Ministerratsvorlage als Gamechanger – doch die dritte Sä...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 23.4.: Euromarketing (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Wiener Börse Party #1141: ATX leicht schwächer, Bajaj Mobility gesucht, ...
» Nachlese: Peter Heinrich (audio cd.at)
» PIR-News: Update von Bajaj Mobility, News zu Andritz, Agrana, Post, Rese...
» So will Korinna Schumann mit Markus Marterbauer die betriebliche Altersv...
» Betriebliche Altersvorsorge vor historischer Reform: Der Ministerratsvor...
» ATX-Trends: Telekom Austria, Bawag, FACC ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Verbio, Tele Columbus, Sartorius, Noratis, Au...
- Wie Manz, Infineon, SAP, Nestlé, HelloFresh und S...
- Wie salesforce.com, IBM, American Express, Caterp...
- Wie Infineon, SAP, Fresenius, Scout24, Siemens En...
- Wiener Börse: ATX geht fast unverändert aus der D...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Austriacard steigt...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S24/16: Andreas Wölfl
Andreas Wölfl ist mit iMaps ein Big Player bei Actively Managed Certificates. Nach Abschluss seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien begann er im Jahr 2000 seine Karriere bei de...
Books josefchladek.com
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
22.04.2026, 1968 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8624/
- Monika Kalbacher ist Flugbegleiterin bei der früher börsenotierten Austrian Airlines, die KI nennt sie eine "bekannte Flugbegleiterin", dies, weil Monika als leidenschaftliche Langstreckenläuferin auch ein Gesicht der Airline ist und gerne in Kampagnen, u.a. wie zum Beispiel unter dem Hashtag #myAustrianMoment, porträtiert wird. Moni nutzt ihre beruflichen Reisen dazu, die Welt laufend zu entdecken. Und so reden wir über Runfluencing all over the world, aber auch den Wienerwald, die Lobau, Marathons Sub3, den Sportclub Austrian Airlines und 12 Halbmarathons in einem Jahr, hier spiele ich eine Passage aus einem Podcast mit Martina Draper ein. Und in dieser Folge geht es auch um Trauer und Verluste.
https://www.instagram.com/moni_am_mond/
https://www.austrian.com/at/de/homepage
Monika in Martina und Menschen: https://open.spotify.com/episode/5RmStf8pgYWMJlThdFA7fQ
Mit Monika beim Wings for Life World Run: https://www.photaq.com/page/pic/59722/
Hey Mama: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm?si=ukC4i9b8SDy5HpnDmyeNOw
Melanie`s Einspieler: DC Waterline, Wien 22 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/dc-waterline/
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.
- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8623
- ATX wieder im Aufwärtsgang
- AT&S vorne und wenn das so bleibt, gilt die 4
- PIR-News: Bawag-Zahlen, Research zu Semperit, Agrana, RBI, Erste Group
- Bawag auf den Spuren der Erste Group
- Laura und Lukas von "Investier oder Verlier" läuten die Opening Bell für Dienstag. Ihr Name ist Programm https://investieroderverlier.de/ueber-uns/
- Börse Frankfurt stark, RWE top
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.04.)
Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Bajaj Mobility AG, Semperit, Kapsch TrafficCom, EVN, Polytec Group, OMV, CPI Europe AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, DO&CO, Erste Group, Lenzing, Strabag, Amag, Mayr-Melnhof, Austriacard Holdings AG, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Bayer, GEA Group, SAP, Infineon, IBM.
Random Partner
Deutsche Börse
Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX im Korrekturmodus: Bajaj Mobility CEO liefert Update zum Transformat...
» Altersvorsorge: Ministerratsvorlage als Gamechanger – doch die dritte Sä...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 23.4.: Euromarketing (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Wiener Börse Party #1141: ATX leicht schwächer, Bajaj Mobility gesucht, ...
» Nachlese: Peter Heinrich (audio cd.at)
» PIR-News: Update von Bajaj Mobility, News zu Andritz, Agrana, Post, Rese...
» So will Korinna Schumann mit Markus Marterbauer die betriebliche Altersv...
» Betriebliche Altersvorsorge vor historischer Reform: Der Ministerratsvor...
» ATX-Trends: Telekom Austria, Bawag, FACC ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Verbio, Tele Columbus, Sartorius, Noratis, Au...
- Wie Manz, Infineon, SAP, Nestlé, HelloFresh und S...
- Wie salesforce.com, IBM, American Express, Caterp...
- Wie Infineon, SAP, Fresenius, Scout24, Siemens En...
- Wiener Börse: ATX geht fast unverändert aus der D...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Austriacard steigt...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S24/16: Andreas Wölfl
Andreas Wölfl ist mit iMaps ein Big Player bei Actively Managed Certificates. Nach Abschluss seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien begann er im Jahr 2000 seine Karriere bei de...
Books josefchladek.com
Jack Davison
13–15 November. Portraits: London
2026
Helions
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval