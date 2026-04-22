Nachlese: Monika Kalbacher AUA, Laura und Lukas von "Investier oder Verlier" (audio cd.at)

22.04.2026, 1968 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8624/

- Monika Kalbacher ist Flugbegleiterin bei der früher börsenotierten Austrian Airlines, die KI nennt sie eine "bekannte Flugbegleiterin", dies, weil Monika als leidenschaftliche Langstreckenläuferin auch ein Gesicht der Airline ist und gerne in Kampagnen, u.a. wie zum Beispiel unter dem Hashtag #myAustrianMoment, porträtiert wird. Moni nutzt ihre beruflichen Reisen dazu, die Welt laufend zu entdecken. Und so reden wir über Runfluencing all over the world, aber auch den Wienerwald, die Lobau, Marathons Sub3, den Sportclub Austrian Airlines und 12 Halbmarathons in einem Jahr, hier spiele ich eine Passage aus einem Podcast mit Martina Draper ein. Und in dieser Folge geht es auch um Trauer und Verluste.

https://www.instagram.com/moni_am_mond/

https://www.austrian.com/at/de/homepage

Monika in Martina und Menschen: https://open.spotify.com/episode/5RmStf8pgYWMJlThdFA7fQ

Mit Monika beim Wings for Life World Run: https://www.photaq.com/page/pic/59722/

Hey Mama: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm?si=ukC4i9b8SDy5HpnDmyeNOw

Melanie`s Einspieler: DC Waterline, Wien 22 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/dc-waterline/

https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/

https://www.mischek.at/de

Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8623

- ATX wieder im Aufwärtsgang

- AT&S vorne und wenn das so bleibt, gilt die 4

- PIR-News: Bawag-Zahlen, Research zu Semperit, Agrana, RBI, Erste Group

- Bawag auf den Spuren der Erste Group

- Laura und Lukas von "Investier oder Verlier" läuten die Opening Bell für Dienstag. Ihr Name ist Programm https://investieroderverlier.de/ueber-uns/

- Börse Frankfurt stark, RWE top

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.04.)

(22.04.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Bajaj Mobility AG, Semperit, Kapsch TrafficCom, EVN, Polytec Group, OMV, CPI Europe AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, DO&CO, Erste Group, Lenzing, Strabag, Amag, Mayr-Melnhof, Austriacard Holdings AG, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Bayer, GEA Group, SAP, Infineon, IBM.

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