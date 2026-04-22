Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Verbund und Bajaj Mobility gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
22.04.2026, 1328 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 14:12 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 5845 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.73% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.47% auf 92.4 Euro, dahinter Verbund mit +3.01% auf 65 Euro und Bajaj Mobility AG mit +2.06% auf 18.37 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24282 (+0.04%, Ultimo 2025: 24490, -0.89% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +4.41% auf 174.31 Euro, dahinter Infineon mit +3.32% auf 49.3175 Euro und RWE mit +2.03% auf 59.44 Euro.
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- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Flughafen Wien, Bajaj Mobility
- Nachlese: Monika Kalbacher AUA, Laura und Lukas von "Investier oder Verlier"
- Börsegeschichte 22.4.: Mayr-Melnhof, CA Immo
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- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +5.19% ytd, +125.90% seit Start 2013
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Christoph Holly: https://audio-cd.at/page/podcast/8600
Richard Dittrich: https://audio-cd.at/page/podcast/8593
Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters
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1.
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Aktien auf dem Radar:AT&S, Bajaj Mobility AG, Semperit, Kapsch TrafficCom, EVN, Polytec Group, OMV, CPI Europe AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, DO&CO, Erste Group, Lenzing, Strabag, Amag, Mayr-Melnhof, Austriacard Holdings AG, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Bayer, GEA Group, SAP, Infineon, IBM.
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Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.
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