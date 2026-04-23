Altersvorsorge: Ministerratsvorlage als Gamechanger – doch die dritte Säule wartet noch, Wiener Börse mitdenken (Podcast)
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In der aktuellen Ausgabe der „kapitalmarkt-stimme.at daily voice" widmen sich Paul Severin von der Erste Asset Management und Podcast-Host Christian Drastil unabhängig voneinander der jüngsten Ministerratsvorlage zur betrieblichen Altersvorsorge – und formulieren klare Hoffnungen an die nächsten Reformschritte. Ein Meilenstein mit Signalwirkung Der österreichische Ministerrat hat auf Vortrag von Bundesministerin Corinna Schumann und Bundesminister Markus Marterbauer eine Vorlage zum sogenannten Generalpensionskassenvertrag bekommen. Kerninhalt: Der Zugang zur betrieblichen Zusatzpension – also der zweiten Säule des Pensionssystems – wird massiv ausgeweitet. Paul Severin, der als Manager der Erste Asset Management für die Initiative Kapitalmarkt Österreich und die ÖVFA (Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management) spricht, ordnet den Beschluss unmissverständlich ein: „Ein Meilenstein ist geschafft, aber die Arbeit fängt jetzt erst an."...
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