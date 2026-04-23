Betriebliche Altersvorsorge vor historischer Reform: Der Ministerratsvortrag im Detail (Podcast)
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23.04.2026, 1113 Zeichen
In der aktuellen Ausgabe der „Kapitalmarktstimme.at Daily Voice" verliest Moderator Christian Drastil den vollständigen Ministerratsvortrag zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge – ein Dokument, dem er ausdrücklich „Game-Changer-Potenzial" attestiert. Zwei Ministerien, ein Reformpaket Am 22. April 2026 haben Bundesministerin Korinna Schumann (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz) und Bundesminister Dr. Markus Marterbauer (Bundesministerium für Finanzen) gemeinsam einen umfassenden Vortrag an den Ministerrat vorgelegt. Das erklärte Ziel: Die betriebliche Altersvorsorge als Ergänzung zur staatlichen Pension umfassend zu reformieren und für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich attraktiver zu gestalten. Die Maßnahmen gehen auf einen Ministerratsvortrag vom 17. Dezember 2025 zurück und wurden nach intensivem Austausch mit Sozialpartnern sowie Expertinnen und Experten erarbeitet. Zentral ist dabei der doppelte Anspruch: „Diese Maßnahme...
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