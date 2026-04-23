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Börsegeschichte 23.4.: Euromarketing (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

23.04.2026, 448 Zeichen

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23.04.2001: : Euroomarketing mit IPO in Wien

Bisher gab es an einem 23. April 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 23.04. beträgt 0,59%. Der beste 23.04. fand im Jahr 2020 mit 3,41% statt, der schlechteste 23.04. im Jahr 2012 mit -2,05%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 23.04. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.04.)


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    Autor: Börse Geschichte

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