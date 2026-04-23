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PIR-News: Update von Bajaj Mobility, News zu Andritz, Agrana, Post, Research zu Verbund, Andritz (Christine Petzwinkler)

23.04.2026, 4671 Zeichen

mwb research hält heute die Österreich-Investorenkonferenz "Austrian Select" ab, bei der vorwiegend heimische IR-Manager präsentieren. Bei Bajaj Mobility allerdings nutzte CEO Gottfried Neumeister die Gelegenheit, sich an die Interessierten zu wenden und ein Update zum Unternehmen zu geben, das sich nach der Insolvenz bekanntlich in einem Transformationsprozess befindet und neu ausgerichtet wird. Er kündigte auch an, dass man künftig wieder auf ein Quartals-Reporting umstellen werde (zuletzt Halbjahr). Nach der schwierigen Situation der vergangenen Jahre liegt der Fokus bei Bajaj Mobility nun auf dem Kerngeschäft Motorräder (mit KTM, Husqvarna Motorcycles, Gasgas) sowie auf einer Vereinfachung und Verschlankung der Unternehmensstruktur. Beispiel: Waren es im Jahr 2024 noch 86 Unternehmen im Konzern, hat man bis Anfang des Jahres auf 77 angepasst, bis 2028 möchte man auf 29 weiter reduzieren, wie Gottfried Neumeister anmerkte. Auch auf personeller Ebene wurde angepasst, zuletzt vor allem im mittleren Management und der Verwaltung. Die Ebene der Vice Presidents sei etwa von vormals 44 auf nunmehr 22 halbiert worden. Im Produkt-Portfolio hat man ebenfalls ausgedünnt und jene Modelle eingestellt, von denen jährlich weniger als 400 Stück verkauft wurden. Wesentlich für den Motorradhersteller ist auch der Abbau der Lagerbestände. Hier werde man im 2. Quartal wieder "ein normales Niveau" erreichen, wie Gottfried Neumeister betont. Und schließlich seien auch die Kosten ein wichtiger Punkt. Mit einem konkreten Ausblick hält sich das Unternehmen noch zurück. Am 13. Mai gibt Bajaj Mobility aber einen Einblick in die Entwicklung des 1. Quartals. Übergeordnetes Ziel sei es jedenfalls, im Kerngeschäft zu wachsen, die Premium-Position auszubauen und Maßstäbe zu setzen.
Bajaj Mobility AG ( Akt. Indikation:  18,18 /18,42, 1,22%)

Andritz hat von General Emballage einen Großauftrag zur Lieferung einer kompletten PrimeLine-Papierproduktionslinie für ein neues Werk in Naama, Algerien, erhalten. Die Inbetriebnahme ist für das vierte Quartal 2028 geplant. Der Auftragswert liegt im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich und ist im Auftragseingang für das 1. Quartal 2026 enthalten, informiert Andritz. Der Lieferumfang umfasst die komplette Papierproduktionslinie einschließlich Stoffaufbereitung, Umwickler, Automatisierungs- und Digitalisierungspaket, Ersatz- und Verschleißteile sowie Serviceverträge.
Andritz ( Akt. Indikation:  69,10 /69,30, 1,02%)

Agrana hat nach der Genehmigung durch die internationalen Wettbewerbsbehörden Ende März die Übernahme von Mercator-Emba d.o.o. (EMBA) in Slowenien abgeschlossen. Agrana betreibt nun erstmals einen Produktionsstandort in Slowenien. Dieser beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und erzielt einen jährlichen Umsatz von ungefähr 30 Mio. Euro. Der Lebensmittelhersteller beliefert die Out-of-Home-Gastronomie (Food Service), Lebensmittelverarbeiter sowie den Einzelhandel und stellt Instant-Kakao-Produkte, Sirupe und Dessert-Toppings her. Die Produkte werden vorwiegend nach Zentral-, Süd- und Osteuropa geliefert. „Der Kauf von EMBA ermöglicht Agrana zusätzliche Absatzmärkte und Zugang zu weiteren Kundensegmenten im boomenden Food Service- Bereich. Dies steht in vollem Einklang mit unserer Konzernstrategie Next Level, die auf profitables Wachstum im Geschäftsbereich Food & Beverage Solutions fokussiert ist. Unser Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für unsere Kunden der Lebensmittel- und Getränkeindustrie“, betont Agrana-CEO Stephan Büttner.
Agrana ( Akt. Indikation:  11,75 /12,00, 1,06%)

Die Österreichische Post bietet seit kurzem ihre Versand- und Empfangsoptionen auf dem Second Hand-Marktplatz Vinted. Seit Kurzem stehen den Verkäufer*innen und Käufer*innen von Vinted das flächendeckende Service der Post zur Verfügung: von der Zustellung nach Hause bis zur Abholung und Paketabgabe an rund 3.000 Post-Standorten – darunter Postfilialen, Postpartner sowie rund um die Uhr zugängliche Poststationen. Darüber hinaus können auch Vinted-Bestellungen nach Deutschland von der Post ins Nachbarland transportiert werden, teilt die Post mit.
Österreichische Post ( Akt. Indikation:  35,60 /35,65, 1,50%)

Research: Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen die Verkaufs-Empfehlung für Verbund und passen das Kursziel von 56,0 auf 55,0 Euro an.
Verbund ( Akt. Indikation:  64,05 /64,15, 0,00%)

Die Analysten der Erste Group bestätigen die Kauf-Empfehlung für Andritz und erhöhen das Kursziel für die Aktien von 71,9 auf 86,0 Euro.
Andritz ( Akt. Indikation:  69,10 /69,30, 1,02%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.04.)


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Akt. Indikation:  11.95 / 12.00
Uhrzeit:  23:00:22
Veränderung zu letztem SK:  0.21%
Letzter SK:  11.95 ( -0.42%)

Andritz
Akt. Indikation:  68.20 / 69.10
Uhrzeit:  23:00:36
Veränderung zu letztem SK:  0.07%
Letzter SK:  68.60 ( -2.00%)

Bajaj Mobility AG
Akt. Indikation:  18.12 / 18.22
Uhrzeit:  23:00:36
Veränderung zu letztem SK:  -0.38%
Letzter SK:  18.24 ( 0.77%)

Österreichische Post
Akt. Indikation:  33.35 / 33.55
Uhrzeit:  23:00:36
Veränderung zu letztem SK:  0.75%
Letzter SK:  33.20 ( -5.95%)

Verbund
Akt. Indikation:  64.65 / 65.10
Uhrzeit:  23:00:36
Veränderung zu letztem SK:  -0.50%
Letzter SK:  65.20 ( 1.32%)



 

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    Autor: Christine Petzwinkler

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